Nemzeti Sportrádió

Arsenal–PSG a Puskásban; Hetesekkel csúszott le a csodáról a Veszprém

L. P. I.L. P. I.
2026.05.06. 23:49
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 

A NEMZETI SPORT CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

Ousmane Dembélé gyors gólja eldöntötte. Úgy zajlott a müncheni BL-elődöntős visszavágó, ahogyan azt Párizsban megálmodták, Harry Kane hiába egyenlített a végén – május 30-án Budapesten a címvédő PSG lesz az Arsenal ellenfele. BL-tudósítás és -visszapillantó két oldalon.

Bölöni László szerint millióknak szereztek örömöt Romániában. Mármint 40 éve, amikor a BEK-döntőben a Steaua megverte a Barcát, bár a 102-szeres román válogatott legenda szerint a kapus, Helmut Duckadam kezét azon a sevillai estén az Isten fogta… Vajda György interjúja.

Ez a méreg… Hétméteresekkel csúszott le a final fourról a Veszprém. A BL-favorit német Füchse Berlin vendégeként a hazai egygólos siker után egygólos vereség lett a vége, de a szétlövésben a hazaiak voltak a szerencsésebbek. És csütörtökön jön a Szeged, lényegesen kisebb esélyekkel. Címlapsztori két oldalon.

Betlehem Dávid azért kel 4.40-kor, hogy a világ legjobbja legyen. Olimpiai bronzérmes, vk-győztes nyílt vízi úszónk Kovács Erikának az elmúlt hetek sikerei után beszélt arról, hogy így kerek a világ, a válogatottal, a Fradival és Szokolai László edzővel, akivel Veszprémben tud készülni.

…és még: Djokics Zseljko-interjú a pécsi kosárarany után; a sérülések után visszatérő Kovács Zsófia már kétszeres tornász; Józsi György szerint a bajnokságot és a Magyar Kupát is a Ferencváros nyeri meg…

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Újabb futballünnepre vár a világ; Veszprém-bravúr kell!

E-újság
2026.05.05. 23:50

Az FTC-nél bíznak a Kisvárda sikerében; a Liverpool visszatért a valóságba

E-újság
2026.05.04. 23:45

Két hét múlva dől el a bajnoki cím sorsa; Szoboszlai hiába varázsolt

E-újság
2026.05.03. 23:55

Máris bajnok lehet az ETO; Arne Maier Dárdai miatt jött Újpestre

E-újság
2026.05.03. 00:26

Több mint egy hónap után folytatódik az F1; Gruber ismét bevenné az Újpest kapuját

E-újság
2026.05.01. 23:14

Fényévnyire került a Szeged Kölntől; Európa legjobbjai közé emelkedhet Kovács Bendegúz

E-újság
2026.04.29. 23:55

Erős Gábor a Vasast is az NB I-be vezette; BL-negyeddöntőre készül a Szeged

E-újság
2026.04.28. 23:50

BL-csúcsrangadó Párizsban – Budapestért; Győr–Brest a final fourban

E-újság
2026.04.28. 00:04
Ezek is érdekelhetik