Arsenal–PSG a Puskásban; Hetesekkel csúszott le a csodáról a Veszprém

Ousmane Dembélé gyors gólja eldöntötte. Úgy zajlott a müncheni BL-elődöntős visszavágó, ahogyan azt Párizsban megálmodták, Harry Kane hiába egyenlített a végén – május 30-án Budapesten a címvédő PSG lesz az Arsenal ellenfele. BL-tudósítás és -visszapillantó két oldalon.

Bölöni László szerint millióknak szereztek örömöt Romániában. Mármint 40 éve, amikor a BEK-döntőben a Steaua megverte a Barcát, bár a 102-szeres román válogatott legenda szerint a kapus, Helmut Duckadam kezét azon a sevillai estén az Isten fogta… Vajda György interjúja.

Ez a méreg… Hétméteresekkel csúszott le a final fourról a Veszprém. A BL-favorit német Füchse Berlin vendégeként a hazai egygólos siker után egygólos vereség lett a vége, de a szétlövésben a hazaiak voltak a szerencsésebbek. És csütörtökön jön a Szeged, lényegesen kisebb esélyekkel. Címlapsztori két oldalon.

Betlehem Dávid azért kel 4.40-kor, hogy a világ legjobbja legyen. Olimpiai bronzérmes, vk-győztes nyílt vízi úszónk Kovács Erikának az elmúlt hetek sikerei után beszélt arról, hogy így kerek a világ, a válogatottal, a Fradival és Szokolai László edzővel, akivel Veszprémben tud készülni.

…és még: Djokics Zseljko-interjú a pécsi kosárarany után; a sérülések után visszatérő Kovács Zsófia már kétszeres tornász; Józsi György szerint a bajnokságot és a Magyar Kupát is a Ferencváros nyeri meg…

