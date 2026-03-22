Folytatódott a Spurs mélyrepülése, közvetlen riválistól kapott ki

A Tottenham számára eddig borzasztó a 2026-os év a Premier League-ben, hiszen egyetlen mérkőzést sem nyert. A londoniak viszont az előző fordulóban bravúrpontot szereztek a Liverpool otthonában, így reménykedhettek, hogy ez végre lendületet ad nekik.

A Spurs ráadásul közvetlen riválissal találkozott, hiszen a szintén a kieséstől fenyegetett Nottinghamet fogadta. Azonban az első félidő végén a Forest szerezte meg a vezetést, egy szöglet után Igor Jesus fejelt a kapuba.

A 62. percben Callum Hudson-Odoi hagyta faképnél védőjét, beadása teljesen szabadon találta meg Morgan Gibbs-White-ot, a válogatott középpályás lövésébe ugyan beleért Guglielmo Vicario, de hárítani nem tudott. A 87. percben Neco Williams beadását Taiwo Awoniyi sodorta a kapuba, beállítva a végeredményt. A Nottingham így megelőzte a Tottenhamet.

Hogy a Spurs nem sodródott kieső helyre, azt az Aston Villának köszönheti, amely legyőzte a West Hamet. A 15. percben a birminghamiek John McGinn révén szereztek vezetést, a skót labdarúgó egy szabadrúgás-variáció után 17 méterről tekert a jobb sarokba. A 68. percben Mads Hermansen kapusról kijött egy lövést, amit Ollie Watkins továbbított a kapuba. Az Aston Villa három vereség után szerzett újra három pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Newcastle United–Sunderland 1–2 (Gordon 10., ill. Talbi 57., Brobbey 90.)

Aston Villa–West Ham United 2–0 (McGinn 15., Watkins 68.)

Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 0–3 (Igor Jesus 45., Gibbs-White 62., Awoniyi 87.)

Szombaton játszották

Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)

Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., R. Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)

Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)

Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., I. Ndiaye 76.)

Leeds United–Brentford 0–0

Pénteken játszották

Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)

Kiállítva: Maguire (78., MU)

Február 18-án játszották

Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)

Későbbre halasztva

Manchester City–Crystal Palace

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 31 21 7 3 61–22 +39 70 2. Manchester City 30 18 7 5 60–28 +32 61 3. Manchester United 31 15 10 6 56–43 +13 55 4. Aston Villa 31 16 6 9 42–37 +5 54 5. Liverpool 31 14 7 10 50–42 +8 49 6. Chelsea 31 13 9 9 53–38 +15 48 7. Brentford 31 13 7 11 46–42 +4 46 8. Everton 31 13 7 11 37–35 +2 46 9. Fulham 31 13 5 13 43–44 –1 44 10. Brighton & Hove Albion 31 11 10 10 41–37 +4 43 11. Sunderland 31 11 10 10 32–36 –4 43 12. Newcastle 31 12 6 13 44–45 –1 42 13. Bournemouth 31 9 15 7 46–48 –2 42 14. Crystal Palace 30 10 9 11 33–35 –2 39 15. Leeds United 31 7 12 12 37–48 –11 33 16. Nottingham Forest 31 8 8 15 31–43 –12 32 17. Tottenham 31 7 9 15 40–50 –10 30 18. West Ham 31 7 8 16 36–57 –21 29 19. Burnley 31 4 8 19 33–61 –28 20 20. Wolverhampton 31 3 8 20 24–54 –30 17



