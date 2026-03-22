Folytatódott a Spurs mélyrepülése, közvetlen riválistól kapott ki
A Tottenham számára eddig borzasztó a 2026-os év a Premier League-ben, hiszen egyetlen mérkőzést sem nyert. A londoniak viszont az előző fordulóban bravúrpontot szereztek a Liverpool otthonában, így reménykedhettek, hogy ez végre lendületet ad nekik.
A Spurs ráadásul közvetlen riválissal találkozott, hiszen a szintén a kieséstől fenyegetett Nottinghamet fogadta. Azonban az első félidő végén a Forest szerezte meg a vezetést, egy szöglet után Igor Jesus fejelt a kapuba.
A 62. percben Callum Hudson-Odoi hagyta faképnél védőjét, beadása teljesen szabadon találta meg Morgan Gibbs-White-ot, a válogatott középpályás lövésébe ugyan beleért Guglielmo Vicario, de hárítani nem tudott. A 87. percben Neco Williams beadását Taiwo Awoniyi sodorta a kapuba, beállítva a végeredményt. A Nottingham így megelőzte a Tottenhamet.
Hogy a Spurs nem sodródott kieső helyre, azt az Aston Villának köszönheti, amely legyőzte a West Hamet. A 15. percben a birminghamiek John McGinn révén szereztek vezetést, a skót labdarúgó egy szabadrúgás-variáció után 17 méterről tekert a jobb sarokba. A 68. percben Mads Hermansen kapusról kijött egy lövést, amit Ollie Watkins továbbított a kapuba. Az Aston Villa három vereség után szerzett újra három pontot.
ANGOL PREMIER LEAGUE
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Newcastle United–Sunderland 1–2 (Gordon 10., ill. Talbi 57., Brobbey 90.)
Aston Villa–West Ham United 2–0 (McGinn 15., Watkins 68.)
Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 0–3 (Igor Jesus 45., Gibbs-White 62., Awoniyi 87.)
Szombaton játszották
Brighton & Hove Albion–Liverpool FC 2–1 (Welbeck 14., 56., ill. Kerkez 30.)
Fulham–Burnley 3–1 (J. King 67., Wilson 73., R. Jiménez 90.+5. – 11-esből, ill. Flemming 60.)
Kiállítva: Laurent (90+3., Burnley)
Everton–Chelsea 3–0 (Beto 33., Beto 62., I. Ndiaye 76.)
Leeds United–Brentford 0–0
Pénteken játszották
Bournemouth–Manchester United 2–2 (Christie 67., Kroupi 81. – 11-esből, ill. B. Fernandes 61. – 11-esből, J. Hill 71. – öngól)
Kiállítva: Maguire (78., MU)
Február 18-án játszották
Wolverhampton Wanderers–Arsenal 2–2 (H. Bueno 61., Calafiori 90+4. – öngól, ill. Saka 5., Hincapié 56.)
Későbbre halasztva
Manchester City–Crystal Palace
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|31
|21
|7
|3
|61–22
|+39
|70
|2. Manchester City
|30
|18
|7
|5
|60–28
|+32
|61
|3. Manchester United
|31
|15
|10
|6
|56–43
|+13
|55
|4. Aston Villa
|31
|16
|6
|9
|42–37
|+5
|54
|5. Liverpool
|31
|14
|7
|10
|50–42
|+8
|49
|6. Chelsea
|31
|13
|9
|9
|53–38
|+15
|48
|7. Brentford
|31
|13
|7
|11
|46–42
|+4
|46
|8. Everton
|31
|13
|7
|11
|37–35
|+2
|46
|9. Fulham
|31
|13
|5
|13
|43–44
|–1
|44
|10. Brighton & Hove Albion
|31
|11
|10
|10
|41–37
|+4
|43
|11. Sunderland
|31
|11
|10
|10
|32–36
|–4
|43
|12. Newcastle
|31
|12
|6
|13
|44–45
|–1
|42
|13. Bournemouth
|31
|9
|15
|7
|46–48
|–2
|42
|14. Crystal Palace
|30
|10
|9
|11
|33–35
|–2
|39
|15. Leeds United
|31
|7
|12
|12
|37–48
|–11
|33
|16. Nottingham Forest
|31
|8
|8
|15
|31–43
|–12
|32
|17. Tottenham
|31
|7
|9
|15
|40–50
|–10
|30
|18. West Ham
|31
|7
|8
|16
|36–57
|–21
|29
|19. Burnley
|31
|4
|8
|19
|33–61
|–28
|20
|20. Wolverhampton
|31
|3
|8
|20
|24–54
|–30
|17