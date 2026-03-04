Csökkentették Maguire felfüggesztett börtönbüntetését, a játékos ismét fellebbez

Mint ismert, az angol válogatott labdarúgót még 2020-ban találták bűnösnek egy Míkonosz szigetén történt eset miatt, miután verekedésbe keveredett – a görög bíróság testi sértés, vesztegetés, hivatalos személy ellen elkövetett erőszak és szóbeli inzultus vádjában marasztalta el a játékost.

A brit közmédia beszámolója szerint Maguire ügyvédei azonnal fellebbeztek a döntés ellen, ami a görög jogszabályok értelmében azt jelentette, hogy az eredeti ítéletet eltörlik, s az ügyet újratárgyalják.

A tárgyalást négyszer is elhalasztották 2023 és 2025 között, így csak a múlt héten kezdődött el az eljárás. A rutinos védőt végül könnyű testi sértés, hatósági eljárásnak való ellenszegülés, valamint megkísérelt megvesztegetés vádjában találták bűnösnek, s 15 hónap börtönre ítélték, amely hat hónappal kevesebb az eredetileg kiszabott 21 hónapnál.

A BBC forrásai szerint Maguire továbbra is tagadja bűnösségét, és a görög legfelsőbb bíróság elé készül vinni az ügyet – dacára annak, hogy több alkalommal is megegyezhetett volna az ügyészséggel peren kívül.