Távozott a Premier League-ből kieső Burnley edzője

Négy fordulóval a vége előtt távozott posztjáról Scott Parker, az angol labdarúgó Premier League-ből biztosan kieső Burnley vezetőedzője. A klub pénteki közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a szakemberrel, aki az előző idényben egy 33 meccses veretlenségi sorozattal, rekordot jelentő 30, kapott gól nélküli találkozóval juttatta fel csapatát az élvonalba.

Az utolsó négy bajnoki mérkőzésen Mike Jackson irányítja majd az utolsó előtti helyen álló együttest. AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 34 22 7 5 64–26 +38 73 2. Manchester City 33 21 7 5 66–29 +37 70 3. Manchester United 34 17 10 7 60–46 +14 61 4. Liverpool 34 17 7 10 57–44 +13 58 5. Aston Villa 34 17 7 10 47–42 +5 58 6. Brighton & Hove Albion 34 13 11 10 48–39 +9 50 7. Bournemouth 34 11 16 7 52–52 0 49 8. Chelsea 34 13 9 12 53–45 +8 48 9. Brentford 34 13 9 12 49–46 +3 48 10. Fulham 34 14 6 14 44–46 –2 48 11. Everton 34 13 8 13 41–41 0 47 12. Sunderland 34 12 10 12 36–45 –9 46 13. Crystal Palace 33 11 10 12 36–39 –3 43 14. Newcastle 34 12 6 16 46–50 –4 42 15. Leeds United 34 9 13 12 44–51 –7 40 16. Nottingham Forest 34 10 9 15 41–45 –4 39 17. West Ham 34 9 9 16 42–58 –16 36 18. Tottenham 34 8 10 16 43–53 –10 34 19. Burnley 34 4 8 22 34–68 –34 20 20. Wolverhampton 34 3 8 23 24–62 –38 17