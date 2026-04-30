Távozott a Premier League-ből kieső Burnley edzője

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.30. 11:56
null
Scott Parker az idény vége előtt felállt a Burnley kispadjáról (Fotó: Getty Images)
PL Burnley Scott Parker
Négy fordulóval a vége előtt távozott posztjáról Scott Parker, az angol labdarúgó Premier League-ből biztosan kieső Burnley vezetőedzője. A klub pénteki közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a szakemberrel, aki az előző idényben egy 33 meccses veretlenségi sorozattal, rekordot jelentő 30, kapott gól nélküli találkozóval juttatta fel csapatát az élvonalba.

Az utolsó négy bajnoki mérkőzésen Mike Jackson irányítja majd az utolsó előtti helyen álló együttest.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

34

22

7

5

64–26

+38 

73 

  2. Manchester City

33

21

7

5

66–29

+37 

70 

  3. Manchester United

34

17

10

7

60–46

+14 

61 

  4. Liverpool

34

17

7

10

57–44

+13 

58 

  5. Aston Villa

34

17

7

10

47–42

+5 

58 

  6. Brighton & Hove Albion

34

13

11

10

48–39

+9 

50 

  7. Bournemouth

34

11

16

7

52–52

49 

  8. Chelsea

34

13

9

12

53–45

+8 

48 

  9. Brentford

34

13

9

12

49–46

+3 

48 

10. Fulham

34

14

6

14

44–46

–2 

48 

11. Everton

34

13

8

13

41–41

47 

12. Sunderland

34

12

10

12

36–45

–9 

46 

13. Crystal Palace

33

11

10

12

36–39

–3 

43 

14. Newcastle

34

12

6

16

46–50

–4 

42 

15. Leeds United

34

9

13

12

44–51

–7 

40 

16. Nottingham Forest

34

10

9

15

41–45

–4 

39 

17. West Ham

34

9

9

16

42–58

–16 

36 

18. Tottenham

34

8

10

16

43–53

–10 

34 

19. Burnley

34

4

8

22

34–68

–34 

20 

20. Wolverhampton

34

3

8

23

24–62

–38 

17 

 

 

