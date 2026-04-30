Távozott a Premier League-ből kieső Burnley edzője
Négy fordulóval a vége előtt távozott posztjáról Scott Parker, az angol labdarúgó Premier League-ből biztosan kieső Burnley vezetőedzője. A klub pénteki közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a szakemberrel, aki az előző idényben egy 33 meccses veretlenségi sorozattal, rekordot jelentő 30, kapott gól nélküli találkozóval juttatta fel csapatát az élvonalba.
Az utolsó négy bajnoki mérkőzésen Mike Jackson irányítja majd az utolsó előtti helyen álló együttest.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
34
22
7
5
64–26
+38
73
|2. Manchester City
33
21
7
5
66–29
+37
70
|3. Manchester United
34
17
10
7
60–46
+14
61
|4. Liverpool
34
17
7
10
57–44
+13
58
|5. Aston Villa
34
17
7
10
47–42
+5
58
|6. Brighton & Hove Albion
34
13
11
10
48–39
+9
50
|7. Bournemouth
34
11
16
7
52–52
0
49
|8. Chelsea
34
13
9
12
53–45
+8
48
|9. Brentford
34
13
9
12
49–46
+3
48
|10. Fulham
34
14
6
14
44–46
–2
48
|11. Everton
34
13
8
13
41–41
0
47
|12. Sunderland
34
12
10
12
36–45
–9
46
|13. Crystal Palace
33
11
10
12
36–39
–3
43
|14. Newcastle
34
12
6
16
46–50
–4
42
|15. Leeds United
34
9
13
12
44–51
–7
40
|16. Nottingham Forest
34
10
9
15
41–45
–4
39
|17. West Ham
34
9
9
16
42–58
–16
36
|18. Tottenham
34
8
10
16
43–53
–10
34
|19. Burnley
34
4
8
22
34–68
–34
20
|20. Wolverhampton
34
3
8
23
24–62
–38
17
