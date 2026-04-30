Bárány Donáttal hosszabbított a Debrecen – hivatalos

Bárány Donát a mostani idényben 12 alkalommal volt eredményes a bajnokságban, Szlovénia és Görögország ellen pályára lépett a válogatottban, ám utóbbi mérkőzésen megsérült.

A válogatott támadó így kihagyja az idény hátralévő részét, de utána is marad a csapatnál, mivel 2029-ig szerződést hosszabbított a DVSC-vel.

A 25 éves Bárány 106 NB I-es mérkőzésen 38 gólt szerzett, valamint kiosztott 16 gólpasszt is.