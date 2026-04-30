Nincs veszélyben a komáromiak következő idényre érvényes licence

„Tekintettel arra, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) elsőfokú licencbizottságának döntése hivatalosan a SFZ Hivatalos Közlönyében 2026. május 1-én, pénteken jelenik meg, fontosnak tartjuk, hogy még ezen időpont előtt, közvetlenül és teljes kontextusban tájékoztassuk Önöket. Szeretnénk, ha ezt az információt első kézből – klubunktól – kapnák meg, elkerülve az esetleges félreértéseket, illetve pontatlanságokat.

A stadion szemléje az SZLSZ részéről

Április folyamán az SZLSZ stadionokért és pályákért felelős szakbizottsága (KSI) személyesen ellenőrizte új stadionunkat. A bizottság megállapította, hogy a stadion infrastruktúrája megfelelő, és kiadott egy állásfoglalást, amely szerint a létesítmény a sikeres használatbavételi engedély megszerzését követően alkalmas lesz a Niké Liga mérkőzéseinek megrendezésére.

A használatbavételi engedélyezési eljárás

A használatbavételi (kolaudációs) eljárás jelenleg is folyamatban van, és várhatóan május utolsó előtti hetében zárul le. A klub szorosan együttműködik az összes érintett féllel annak érdekében, hogy a folyamat zökkenőmentesen és a tervezett ütemezés szerint befejeződjön!

A licencbizottság 2026. április 28-i határozata:

Az SZLSZ licencbizottságának 2026. április 28-án tartott elsőfokú ülésén az a döntés született, hogy a még le nem zárult használatbavételi eljárás miatt klubunk ebben a szakaszban nem kaphatja meg a 2026–2027-es idényre szóló licencet. A bizottság ugyanakkor tudomásul vette, hogy az engedélyezési folyamat aktívan zajlik, és a klub a szokásos eljárásrend szerint fellebbezési lehetőséget kapott. Ennek keretében május végéig pótolhatjuk a hiányzó dokumentumot, vagyis a stadion sikeres használatbavételi engedélyét.

Álláspontunk: a licenc nincs veszélyben

Egyértelműen szeretnénk biztosítani minden szurkolónkat, partnerünket, szponzorunkat, játékosunkat, Komárom városát és az egész futballközönséget arról, hogy a 2026–2027-es idényre szóló licence engedélyünk nincs veszélyben! Ez egy szokásos adminisztratív lépés, amely kizárólag a használatbavételi eljárás ütemezéséből adódik. A klub minden egyéb licencfeltételt teljesít, jelenleg már csak a végleges átadási dokumentumra várunk, amelynek benyújtását követően a licencelési folyamat lezárul.

Szerettük volna ezt a tényállást előre kommunikálni annak érdekében, hogy szurkolóink, partnereink és a közvélemény pontos és teljes körű információkhoz jussanak! Kérjük Önöket, hogy kizárólag a klub hivatalos csatornáiból tájékozódjanak, és őrizzék meg nyugalmukat és türelmüket. Köszönjük bizalmukat és támogatásukat, amely számunkra ebben az időszakban fontosabb, mint valaha.”