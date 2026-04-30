Közös fotóalbumunk a XX. századból: a Fortepan sporttémájú fotói – KS-ajánló

Felbecsülhetetlen értékű közkincs a Fortepan online fotógyűjtemény, a magánszemélyek, gyűjtők, intézmények archívumából építkező, ma már mintegy 220 ezer kockát számláló fényképtár a magyar sporttörténetnek is alapvető vizuális forrása. Az évek során több kiadvány, kiállítás született a nagy „népi fotóalbumból”, az egyik legkülönlegesebb termék a Kieselbach Galéria gondozásában – kitűnő tárlattal kísérve – tavaly megjelent, Fortepan ABC című fotókódex, az alapító Tamási Miklós gondosan szerkesztett munkája. Az alulnézeti történelem sajátos nézőpontját itt „betűs vagy számos” felvételek kínálják.

„A XX. század a betű évszázada volt – olvasni az ismertetőben. – Betűk, jelszavak, reklámok vettek körbe minket a plakátokon, táblákon, házakon. Folyóírásos neonbetűk, címfestők míves betűi, mésszel falakra mázolt betűk. Napilapok címsorai, faliújságok lelkesítő szavai, egy óvóhely ÓH betűi. Zsidókat nem szolgálunk ki, Mindent vissza, Jézus hív, Termelj többet, Le az uszítókkal! – palánkokra, transzparensekre, kirakatokra írt jelmondatok. Ügyes reklámszövegek, a Kakas cipőpaszta, a Hutter szappan, a Guttman Áruház és a Modiano szivarkapapír hirdetései. Szép arányú betűk a paplankészítő, az üvegező vagy a fényképész portáljain, Casco-, Fabulon- és Orion-reklámok a háborús foghíjak tűzfalain. Levert vagy átírt utcatáblák, Ruszkik haza meg Mindszenty jön feliratok egy villamos oldalán, Csizma tér a ledöntött Sztálin-szoborból megmaradt bronzcsizmán. A lázadó fiatalok falfirkái, a prágai tavasz, Gazsi bácsi lótetű és a Nemzet csótánya graffitik.”

Felesleges mondani, a Fortepan-univerzum eme metszetének sportos darabjai sokkal többről mesélnek, mint egyszerűen gólokról, versenyekről, atlétákról – közös múltunkról, társadalmunkról, mindennapjainkról. Az itt közölt összeállítás villanásnyi ajánló a kötethez, amelyet bátran forgathatunk az elmúlt évszázad rendhagyó történelemkönyveként is.

(Tamási Miklós: Fortepan ABC – Kieselbach Galéria, Budapest, 2025)

1912: futballcsapat a kismartoni Császári és Királyi Katonai Főreáliskola sportpályáján (Fotó: Fortepan/Péchy László)

1931: a Bajai Csónakázó Egylet „Gyerünk, gyerünk” nevű csónakja a Duna-parton (Fotó: Fortepan/Baja)

1938: szállításra váró csónak Nagy Béla úri divat és sportáru üzlete előtt a győri Baross Gábor úton (Fotó: Fortepan/Nagy István)

1949: a Népsport sportszerűségi közönségversenyének állása a Fradi-pálya hirdetőtábláján (Fotó: Fortepan/Kovács Márton Ernő)

1954: a Franck Kávészer Művek államosításával létrejött Kávészer(ipari) Vállalat futballcsapata Kinizsi néven futott (Fotó: Fortepan/Simon Erzsébet)

1961: a csornai lánycsapat az országos négytusa versenyen a margitszigeti úttörőstadionban (Fotó: Fortepan/Lipovits Károly)

1964: Bojár Sándor fényképész lírai felvétele a mártélyi holt-Tisza-ágról (Fotó: Fortepan/Bojár Sándor)

1964: „Hajrá Vasas” felirat a budai Várban, a Dísz tér 8. számú ház építkezésén (Fotó: Fortepan/Fábián József)

1973: az eredményjelzőt a Villamos Berendezés és Készülék Művek gyártotta, a kijelzőt számítógép működtette, ha kiégett egy izzó, a táblába bemászva cserélte ki egy ember (Fotó: Fortepan/Főfotó)

1975: a csornai labdarúgó-szakosztály sportolói egy május elsejei felvonuláson a dunántúli kisvárosban (Fotó: Fortepan/Lipovits Károly)

1975: felirat egy foghíjtelek tűzfalán, a szöveget alighanem a labdapattogástól ideges lakók kérésére festette fel az Ingatlankezelő Vállalat (IKV) (Fotó: Fortepan/Kereki Sándor)

1984: Berettyóújfalun 1975-ben alakult meg a női futballcsapat, az ÁFÉSZ nevén futott (Fotó: Fortepan/Fortepan)

1985: a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön sportpályája, vagyis – a felirat szerint – „szabadidőközpontja” (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

1986: Kijutott a csapat – a magyar futballtörténet mindmáig utolsó világbajnoki szereplését ünnepli a közönség a Népstadionban (Fotó: Fortepan/Magyar Hírek)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 25-i lapszámában jelent meg.)