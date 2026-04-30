Asztalitenisz Extraliga: a Szerva ASE a férfi négyes döntő negyedik csapata

A magyar szövetség (MOATSZ) tájékoztatása szerint a szervezet felülvizsgálta a korábban hozott döntését, miszerint a pontazonossággal zárt szécsényi Szerva ASE és a Honvéd Szondi György SE-nek semleges helyszínen május 10-ig kell egymással játszania a négyes döntőbe kerülésért, ám az új határozat alapján a negyedik helyen végző Szerva ASE lesz ott a négyes döntőben.

A férfiaknál korábban a címvédő PTE-PEAC Kalo-Méh, a Celldömölki VSE és a Mosonmagyaróvári ASE részvétele már biztos volt, míg a nőknél a címvédő Budapesti Erdért SE, a Budaörsi SC, a Pécsi EAC és a Kiskunmajsai AC küzdhet meg a bajnoki címért május 23–24-én, Pécsen.

A MOATSZ 2015 óta rendezi meg mostani formájában a finálét, amelyben a férfi és női Extraliga alapszakaszának első négy helyezettje küzd meg a bajnoki címért és a dobogós helyekért.