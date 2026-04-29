Megjelent a Szoboszlai Dominik fényképével ellátott energiaital a boltokban

CS. M.CS. M.
2026.04.29. 19:27
Fotók: Red Bull/Bertalan Ádám
Liverpool Red Bull Szoboszlai Dominik
Már elérhető az üzletekben a speciális, Szoboszlai Dominik fényképével ellátott Red Bull Four 2 Score-os activation can – az egyedi Red Bull-dobozok közül 20 darabot pedig személyesen is aláírt a liverpooli középpályás – olvasható az energiaital-gyártó közleményében.

 

Idén visszatért Magyarországra a világ legnagyobb kispályás labdarúgótornája, a Red Bull Four 2 Score, ahol két selejtezőn több mint 80 csapat küzd meg egymással azért, hogy hazánkat képviselhesse a torontói globális döntőn. A torna különlegessége egy egyedi csavar: a 4-4 elleni, 10 perces meccseken az első és az utolsó percben szerzett gólok duplán számítanak.

A Red Bull Four 2 Score második felvonását idén egy speciális dobozzal ünnepli a Red Bull: 3 millió Szoboszlai Dominik arcképével ellátott termék kerül Magyarország-szerte az üzletek polcaira. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya rengeteg szállal kötődik nemcsak a Red Bull-családhoz, hanem a Red Bull Four 2 Score-hoz is, hiszen Dominik tavaly személyesen tekintette meg az esemény budapesti döntőjét, amelyet a gyerekkori barátja vezette Dominaters csapata nyert meg – olvasható a Red Bull közleményében. 

Összesen 20 dobozt Szoboszlai Dominik személyesen is aláírt.

 

 

 

