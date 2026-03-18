Őrült izgalmak után időn túli hetesgóllal mentett pontot a Fradi az ETO elleni női kézirangadón

KÉZILABDA

NŐI NB I, 18. FORDULÓ

FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 28–28 (14–11)

Elek Gyula Aréna, 1200 néző. V: Dáné, Marton Zs.

FTC: Glauser – Malestein 2, Klujber 3, SIMON P. 7 (3), INGSTAD 2, Vogel, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 2, Bordás, DMITRIJEVA 10 (5), Márton G. 1, Cvijics. Edző: Jesper Jensen

GYŐR: Sako – HOVDEN 5, HOUSHEER 6, Dulfer 1, Breistöl 1, De Paula 4, Van Wetering 4. Csere: Szemerey (kapus), K. JÖRGENSEN 4, Dahl, V. Kristansen 1, Stanko, Fodor Cs. 2. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 4. p.: 4–0. 8. p.: 5–4. 16. p.: 9–5. 19. p.: 9–8. 27. p.: 12–10. 36. p.: 18–14. 42. p.: 18–17. 47. p.: 20–21. 51. p.: 23–23. 57. p.: 25–27

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 9/8, ill. 1/0

ÖSSZEFOGLALÓ

Valósággal lerohanta a Győrt a Fradi az első percekben, a fővárosiakon érződött a motiváció, hogy visszavágjanak a két csapat őszi meccsén elszenvedett 32–17-es vereségért. A hazaiak elsöprő lendülettel kézilabdázva 4–0-ra megléptek, ha Hársfalvi Júlia nem hagyja ki az üres kapus helyzetét, még jobban ráhozhatták volna a frászt a címvédő-listavezetőre.

Jesper Jensen és Per Johansson is csak 14 játékost nevezett be a rangadóra, Márton Gréta és Dragana Cvijics is sérülésből felépülve várt bevetésre, a túloldalon a 2025–2026-os idényre eredetileg megálmodott keret összes beállója hiányzott ilyen-olyan okokból. A keletkező űr betöltésére nemrég szerződtetett Ida-Marie Dahlnak is ez volt az első komoly tesztje, de társai az első félidőben egyszer sem tudták helyzetbe hozni…

A Győrt láthatóan nem érte teljesen váratlanul a Fradi első percekben mutatott hozzáállása, de azért a szünetig inkább az történt a pályán, amit Jesper Jensen elképzelt. Simon Petra és Darja Dmitrijeva is óriásit játszott, Bruna de Paula szokás szerint minden vele szemben állót kicselezett, Emilie Hovden stabilitása pedig azt jelentette, hogy az ETO csak 14–11-es hátrányban várhatta a térfélcserét. Hozzátartozik a félidő krónikájához, hogy Emily Vogelt a 13. percben vádlisérülés miatt le kellett cserénie Jesper Jensennek, a Ferencváros vezetőedzőjének.

A második félidőben továbbra sem hallottuk a saját gondolatainkat, az Elek Gyula Aréna atmoszférája ismét a régi idők hangulatát idézte. Ez a szenvedély szerencsére átragadt a pályán lévőkre is, a megannyi látványos megoldás mellett kőkemény játékot láthattunk. A győri átlövők egyre többet tudtak hozzátenni a fáradó hazai védőfallal szemben, Dione Housheernek kulcsszerepe volt abban, hogy a vendégcsapat 21–20-ra átvette a vezetést.

A 45. percben jártunk ekkor, a Fradi néhány pillanatra ismét előnybe került, ám közben De Paulával is egyre kevésbé bírtak, az ETO magához ragadta a kezdeményezést. Öt perccel a vége előtt, majd Housheer hetesénél Böde-Bíró Blanka védései életmentőnek tűntek, az utolsó perc döntetlenről indult. Maratoni támadás végén Kristina Jörgensen lőtt gólt, de a tízgólos Dmitrijeva időn túli hetesből pontot mentett a Fradinak. Ennek ellenére a győriek joggal járhattak örömtáncot a meccs után, hiszen a döntetlennel egy karnyújtásnyira kerültek az újabb bajnoki címtől. 28–28

További eredmények

Szombathelyi KKA–Mol Esztergom 28–34 (15–17)

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC 25–25 (15–14)