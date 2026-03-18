Erste Liga: a Diósgyőr és a BJA előnyben a negyeddöntőben

Szerdán folytatódott az Erste Liga rájátszása, már csak két negyeddöntős párharcban küzdenek a csapatok, az Újpest a Budapest Jégkorong Akadémia HC-vel játszott, míg a DEAC a DTVK Jegesmedvéket fogadta. Az alapszakasz első két helyezettje, a Corona Brasov, valamint Gyergyói HK már kényelmes helyzetből figyelheti a riválisokat, a két erdélyi gárda söpréssel jutott be az elődöntőbe. A másik két párharc esetében azonban négy mérkőzés alatt semmi nem dőlt el, az UTE és a BJA HC, valamint a DEAC és a DVTK is 2–2-ről folytatta.

A két vidéki csapat találkozóját a hajdúságiak kezdték jobban, a kilencedik percben Matias Varttinen révén meg is szerezték a vezetést, de ezt követően a miskolci együttes percei következtek. A harmad utolsó öt percében háromszor is beköszönt a DVTK, Jason Pineo egyenlített, majd Szathmáry Simon, valamint Brodi Stuart is eredményes volt. A második harmadban is pontosabb volt a DVTK, jól kontráztak a vendégek. Egy ilyen megindulás során Johan Marklund mattolta Hetényi Zoltánt, erre ugyan közelről Mihalik Gergő válaszolt, de aztán a harmad hajrájában Tóth Gergő visszaállította a háromgólos különbséget. Az utolsó húsz percre fordulva kapus cserélt a DEAC, Szeles Martin érkezett a ketrec elé. Próbálkozott a Debrecen, és végül tizenkét perccel a vége előtt sikerült szépíteni, Jevgenyij Mozer tuszkolta be közelről a pakkot. Kicsivel később emberelőnybe kerültek a debreceniek, de nem tudtak tovább zárkózni. Szoros lett a hajrá, a hazaiak levitték a kapusukat is a végén, de a korongfelhozatalban belecsúsztak hibák, a DEAC védői több alkalommal a kapu elé bevetődve védtek, ám Brodi Stuart újabb lövésénél már ők sem tudtak segíteni. Egy üres kapus góllal a DVTK 6–4-re nyert, és vezet a párharcban.

A két fővárosi csapatnál rengeteg hiányzó volt, a BJA esetében néhány védőnek támadót kellett játszania. Ám ez nem látszódott a jégen, sőt a két együttes nem akármilyen harmaddal szórakoztatta a közönséget. mindkét fél nagy iramot diktált, az első percekben inkább Kangyal Balázs együttese játszott veszélyesebben, a negyedik perc végén meg is szerezte a vezetést, Szabó Bence cselezte be magát a hazaiak harmadába, majd középre centerezett Molnár Bálinthoz, aki középről eredményes volt. Bár Kiss Patrik majdnem rögtön egalizált, de Farkas Roland résen volt, a túloldalon azonban nem hibáztak. Ismét Szabó Bence volt a gyors támadás alappillére, Rajna Miklósról még kijött a lövése, de a lecsorgót Banda Nándor bevágta. Felébredt az Újpest, egyre veszélyesebb volt, és még az első szünet előtt egyenlített is, először Taneli Ronkainen bombázott a kapuba, majd egy korongszerzést követően közelről Kiss Patrik egyenlített.

A második játékrész eleje a lila-fehéreknek sikerült jobban, emberelőnyben Luka Burzan ért bele jól egy lőtt passzba, először a találkozón vezetett az Újpest. Sokat lőtt kapura mindkét csapat, erre a játékrészre a kiállítások is megérkeztek. A 35. percben egyenlített a BJA, egy elhozott buli után Varga Arnold bombázott a kékről a kapuba. A harmadik harmadban is nagyot küzdött a két gárda, akadtak helyzetek is, de Rajna, valamint Farkas magabiztosan tette a dolgát. Az utolsó percre fordulva Schlekmann Márk nyerhette volna meg csapatának a találkozót, de kimaradt ez a helyzet is, így jöhetett a ráadás.

A hosszabbítást jobban kezdte az UTE, Páterka Bence révén be is talált, a hazaiak már örültek, ám a játékvezetők videózás után érvénytelenítették a találatot, az akció előzményében Vértes Nátán akadályozta Farkast. Mindkét együttes próbálkozhatott emberelőnyben, de a két kapus remek formában védett. Nyolcan percnyi hoki sem hozott döntést, így újabb hosszabbítás következett, ám ez már nem tartott sokáig. Mindössze 26 másodperc telt el, Rajna Miklós rosszul adott ki egy korongot a védőnek, a meg nem értés vége az lett, hogy Keresztes Levente lecsapott a játékszerre és az üres kapuba lőtte közelről.

Öt mérkőzés után a DVTK és a BJA is előnyben van a negyeddöntőben, mindkét csapat egy győzelemre került az elődöntőtől.

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–4 (2–2, 1–1, 0–0, 0–1) – kétszeri hosszabbításban

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Budapest Jégkorong Akadémia javára

DEAC–DVTK Jegesmedvék 4–6 (1–3, 1–2, 2–1)

Debrecen, 480 néző. V: Dósa, Nagy A., Dömötör, Kovács P.

DEAC: Hetényi (Szeles) – Usztyinyenko (2), Mártonffy / Jeliszejev, Bukor / Haranghy, Dobmayer – Mozer 1, GALOHA (3), Varttinen 1 / Askarov, Mihalik G. 1, KRUTOV 1 (1) / Molnár Z., Kreisz, Kulesov. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Praták – Csollák (1), Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry 1 / Vokla, Szalay / Orosz D. – Tóth G. 1, Zohovs, PINEO 1 (1) / MARKLUND 1 (2), STUART 2, Djumics (1) / Rétfalvi, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch-Varga, Csiki. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 27–41. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a DVTK javára

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Öt gólt kaptunk súlyos egyéni hibákból, az elsőnél egy-nullás vezetésnél a legjobb hátvédünk adta el a korongot utolsó emberként, amivel elindult a dominó, és meg sem állt ötig. Pozitívum, hogy az utolsó harmadban visszajöttünk a meccsbe. Sajnos mindössze tizenöt hadra fogható játékosunk van, ha közülük néhányan nem fognak ki jó napot, akkor ez a vége.

Vas János pályaedző: – Azt hiszem, a lövésarány is mutatja, hogy összességében a mi akaratunk érvényesült a mérkőzésen. Nem volt tökéletes a játékunk, de a hibákat jól reagáltuk le, és ahogy azt a rájátszásban tenni kell, szívvel-lélekkel hokiztunk, különösen az utolsó hat percben, amikor az egyenlítésért hajtott a Debrecen. Egy hullámvasút volt érzelmi szempontból a mérkőzés, de jól sült el a vége, és kíváncsian várjuk a folytatást.