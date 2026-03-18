Hét góllal nyert a Vasas a férfi vízilabda ob I-ben

A mezőny legeredményesebb játékosaként Bátori Bence öt góllal vette ki részét a sikerből, a csongrádiaknál Gólya Noel háromszor talált be.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ

VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 17–10 (3–3, 4–1, 6–3, 4–3)

Komjádi uszoda, 100 néző. V: Kovács S., Csanádi

VASAS: MIZSEI – Tasi, Sélley 1, Lakatos S. 1, FOSZKOLOSZ 3, Szalai P. 1, BÁTORI B. 5. Csere: CSORBA T. 3, VÁRNAI K. 3, Tóth Martin, Djurdics, Gyárfás, Ragács. Edző: Kovács Róbert

SZEGED: Danka – Bóbis B. 1, GÓLYA 3, Pető A. 1, Kasza D., Pörge 1, Doroszlai 1. Csere: Gyovai (kapus), Komlódi, Horváth Vencel 1, Báthory, Spitz 1, Nyíri B. 1, Marsa. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 7/5, ill. 13/4. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 3/2. Kipontozódott: Djurdics (31. p.)