Hét góllal nyert a Vasas a férfi vízilabda ob I-ben

2026.03.18. 21:00
null
Fotó: FB/Vasas vízilabda
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell férfi vízilabda ob I VasasPlaket Vasas vízilabda
A Vasas házigazdaként 17–10-re nyert a Szeged ellen a férfi vízilabda ob I felsőházi középszakaszának szerdai mérkőzésén.

A mezőny legeredményesebb játékosaként Bátori Bence öt góllal vette ki részét a sikerből, a csongrádiaknál Gólya Noel háromszor talált be.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ
FELSŐHÁZ
VasasPlaket–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 17–10 (3–3, 4–1, 6–3, 4–3)
Komjádi uszoda, 100 néző. V: Kovács S., Csanádi
VASAS: MIZSEI – Tasi, Sélley 1, Lakatos S. 1, FOSZKOLOSZ 3, Szalai P. 1, BÁTORI B. 5. Csere: CSORBA T. 3, VÁRNAI K. 3, Tóth Martin, Djurdics, Gyárfás, Ragács. Edző: Kovács Róbert
SZEGED: Danka – Bóbis B. 1, GÓLYA 3, Pető A. 1, Kasza D., Pörge 1, Doroszlai 1. Csere: Gyovai (kapus), Komlódi, Horváth Vencel 1, Báthory, Spitz 1, Nyíri B. 1, Marsa. Edző: Kiss Csaba
Emberelőny-kihasználás: 7/5, ill. 13/4. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 3/2. Kipontozódott: Djurdics (31. p.)

 

