Folytatódik a Carrick-varázslat: a City, az Arsenal és a Fulham után a Tottenhamet is legyőzte az MU

A mérkőzés elején (is) a Manchester United volt veszélyesebb, ám az igazi fordulópont a 29. percben jött el: Cristian Romero durva belépője után azonnali piros lapot kapott, így a Tottenham Hotspur több mint egy órát emberhátrányban volt kénytelen lejátszani. A londoniak ellenállása nem sokáig tartott: a 38. percben egy begyakorolt szögletvariáció végén Bryan Mbeumo higgadt lövéssel megszerezte a vezetést.

A második félidőben a United teljesen átvette az irányítást, sorra alakította ki a helyzeteket, miközben a tíz emberrel küzdő Spurs leginkább a védekezésre szorítkozott. A vendégek kapusa, Guglielmo Vicario több bravúrral is meccsben tartotta csapatát, de a hajrában ő sem tudta megakadályozni az újabb gólt: a 81. percben Bruno Fernandes érkezett Diogo Dalot pontos beadására, és eldöntötte az összecsapást.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)

Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)

16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa

16.00: Burnley–West Ham United

16.00: Fulham–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)