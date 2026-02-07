Folytatódik a Carrick-varázslat: a City, az Arsenal és a Fulham után a Tottenhamet is legyőzte az MU
A mérkőzés elején (is) a Manchester United volt veszélyesebb, ám az igazi fordulópont a 29. percben jött el: Cristian Romero durva belépője után azonnali piros lapot kapott, így a Tottenham Hotspur több mint egy órát emberhátrányban volt kénytelen lejátszani. A londoniak ellenállása nem sokáig tartott: a 38. percben egy begyakorolt szögletvariáció végén Bryan Mbeumo higgadt lövéssel megszerezte a vezetést.
A második félidőben a United teljesen átvette az irányítást, sorra alakította ki a helyzeteket, miközben a tíz emberrel küzdő Spurs leginkább a védekezésre szorítkozott. A vendégek kapusa, Guglielmo Vicario több bravúrral is meccsben tartotta csapatát, de a hajrában ő sem tudta megakadályozni az újabb gólt: a 81. percben Bruno Fernandes érkezett Diogo Dalot pontos beadására, és eldöntötte az összecsapást.
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46–17
|+29
|53
|2. Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49–23
|+26
|47
|3. Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|35–26
|+9
|46
|4. Manchester United
|25
|12
|8
|5
|46–36
|+10
|44
|5. Chelsea
|24
|11
|7
|6
|41–26
|+15
|40
|6. Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39–33
|+6
|39
|7. Brentford
|24
|11
|3
|10
|36–32
|+4
|36
|8. Sunderland
|24
|9
|9
|6
|27–26
|+1
|36
|9. Fulham
|24
|10
|4
|10
|33–34
|–1
|34
|10. Everton
|24
|9
|7
|8
|26–27
|–1
|34
|11. Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33–33
|0
|33
|12. Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40–43
|–3
|33
|13. Brighton & Hove Albion
|24
|7
|10
|7
|34–32
|+2
|31
|14. Tottenham
|25
|7
|8
|10
|35–35
|0
|29
|15. Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25–29
|–4
|29
|16. Leeds United
|25
|7
|8
|10
|34–43
|–9
|29
|17. Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25–38
|–13
|26
|18. West Ham
|24
|5
|5
|14
|29–48
|–19
|20
|19. Burnley
|24
|3
|6
|15
|25–47
|–22
|15
|20. Wolverhampton
|24
|1
|5
|18
|15–45
|–30
|8