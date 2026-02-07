Nemzeti Sportrádió

Folytatódik a Carrick-varázslat: a City, az Arsenal és a Fulham után a Tottenhamet is legyőzte az MU

R. D. P.R. D. P.
2026.02.07. 15:30
Bryan Mbeumo és Bruno Fernandes is beköszönt (Fotó: Getty Images)
Negyedik mérkőzését is megnyerte Michael Carrick irányításával a Manchester United, amely ezúttal a Tottenham Hotspur ellen (2–0) gyűjtötte be a három pontot a Premier League 25. fordulójának szombati játéknapján.

A mérkőzés elején (is) a Manchester United volt veszélyesebb, ám az igazi fordulópont a 29. percben jött el: Cristian Romero durva belépője után azonnali piros lapot kapott, így a Tottenham Hotspur több mint egy órát emberhátrányban volt kénytelen lejátszani. A londoniak ellenállása nem sokáig tartott: a 38. percben egy begyakorolt szögletvariáció végén Bryan Mbeumo higgadt lövéssel megszerezte a vezetést.

A második félidőben a United teljesen átvette az irányítást, sorra alakította ki a helyzeteket, miközben a tíz emberrel küzdő Spurs leginkább a védekezésre szorítkozott. A vendégek kapusa, Guglielmo Vicario több bravúrral is meccsben tartotta csapatát, de a hajrában ő sem tudta megakadályozni az újabb gólt: a 81. percben Bruno Fernandes érkezett Diogo Dalot pontos beadására, és eldöntötte az összecsapást.

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham) 
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal24165346–17+29 53 
2. Manchester City24145549–23+26 47 
3. Aston Villa24144635–26+9 46 
4. Manchester United25128546–36+10 44 
5. Chelsea24117641–26+15 40 
6. Liverpool24116739–33+6 39 
7. Brentford241131036–32+4 36 
8. Sunderland2499627–26+1 36 
9. Fulham241041033–34–1 34 
10. Everton2497826–27–1 34 
11. Newcastle2496933–3333 
12. Bournemouth2489740–43–3 33 
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+2 31 
14. Tottenham25781035–3529 
15. Crystal Palace2478925–29–4 29 
16. Leeds United25781034–43–9 29 
17. Nottingham Forest25751325–38–13 26 
18. West Ham24551429–48–19 20 
19. Burnley24361525–47–22 15 
20. Wolverhampton24151815–45–30 

 

 

