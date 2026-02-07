Hogyan illik Tóth Alex a Bournemouth középpályájába?



– Miért lehetett vonzó a Bournemouthnak Tóth Alex megszerzése?

– Szerintem Andoni Iraola menedzser számára az egyik legvonzóbb elem a játékában a középpályán mutatott pozíciós rugalmassága – mondta a Nemzeti Sportnak a The Athletic adat- és taktikai elemzője, Anantaajith Raghuraman, aki gyakran ír a Bournemouthról. – A spanyol edző rendszerében a középpályások ritkán maradnak fix területen: folyamatosan mozognak oldalirányba vagy hátrafelé, hogy a pálya szélén kérjék el labdát. Tóth Alex játékát ez az elem már a Ferencvárosban is jellemezte, különösen a Rangers elleni Európa-liga-mérkőzésen lépett vissza rendszeresen a védelmi vonal mellé, amivel kicsalogatta az emberfogásban védekező ellenfelet a pozíciójából, és területet nyitott csapattársai számára. Mindez Iraola letámadásra és területnyitásra épülő futballjában kulcsfontosságú – ebben jeleskedik Alex Scott, Lewis Cook és Ryan Christie is. Emellett Tóth Alex az atletikusság és a munkabírás terén is egyértelműen megfelel a követelményeknek.

– Mi az elvárás Andoni Iraola rendszerében a hatos és a tízes pozícióban szereplő futballistával szemben? Melyik szerepkörben tudja inkább elképzelni a magyar középpályást?

– A spanyol mesternél a tízes pozíció valamivel kötöttebb, a játékosnak jellemzően magasabban, a támadókhoz közel kell helyezkednie, ennélfogva gyakran a támadóharmadban kapja meg a labdát. Ezzel szemben a hatos vagy a nyolcas szerepkör sokkal több mozgást, visszalépést és a szélső területek lefedését igényli. Bár Tóth Alex képes tízes poszton is játszani, szerintem az igazi erőssége inkább abból fakad, ahogyan a védelem előtt felveszi a labdát, majd vezetéssel vagy térnyerő passzal előrejuttatja. Akkor sem esik pánikba, ha háttal a kapunak kap labdát, nagyon jó abban, hogy nyomás alatt leváljon az emberéről, majd a támadókhoz passzoljon, ami a Bournemouth középpályájából az idényben többször is hiányzott. Egészen hihetetlen, hogy húszéves létére mennyire érzi, mikor melyik területet kell támadnia. Mivel mélyebbről indulva szabadabban mozoghat, úgy látom, hogy a hatos vagy a nyolcas szerepkörben viheti a legtöbbre Iraola rendszerében, ugyanakkor szüksége lesz a támadóerényeinek további fejlesztésére.

– Kevés játékost szerződtetnek közvetlenül Közép-Európából a Premier ­League-be. Önt meggyőzte Tóth Alex játéka és statisztikája arról, hogy ott a helye?

– Valóban óriási előrelépés ez a pályafutásában, hiszen alig több mint egy évvel ezelőtt még a magyar másodosztályban szerepelt. Ugyanakkor a mutatói és a játéka alapján nem érzem irreálisnak az ugrást. Hat Bajnokok Ligája-selejtezős mérkőzésen harminchat beadást kísérelt meg, tizenhat pontos volt, ami csaknem ötvenszázalékos hatékonyság – egy középpályástól kifejezetten erős –, emellett szabadrúgásgólt lőtt a Qarabagnak és gólpasszokat adott a Ludogorec ellen. Feltűnő, hogy a szélről érkező beadásai technikailag milyen magas szintet képviselnek: tekeri a labdát, ami megnehezíti a védők dolgát és valódi esélyt teremt a középen érkezőknek. Nyilván a Premier League minden szempontból a csúcs, de az alapeszköztára megvan ahhoz, hogy idővel ezen a porondon is érvényesüljön. Fokozatosan beépítve látom reálisnak az áttörést nála, már csak azért is, mert a Bournemouthban az új játékosok beillesztését nem sürgetik – a nyáron a Leverkusentől szerződtetett Amine Adli például nemrégiben kezdett el kezdőként játszani a szélen.

– Mennyi időbe telt korábban a hasonló poszton játszóknak alkalmazkodni ahhoz a hibrid letámadáshoz, amit a Bournemouth erőltet?

– Ez az egyik legfontosabb és legnehezebb szerepkör Andoni Iraola rendszerében, különösen a középső középpályások számára jelent kihívást a taktika elsajátítása. A Bournemouth rendszeresen a legtöbbet futó csapatok közé tartozik, mivel játékosai a pálya minden szegletében az ellenfelük nyakán lihegnek. Ehhez extrém fizikai felkészültség szükséges, ám önmagában ez nem elég, a taktikai érettség, a letámadás megkezdésének felismerése és az időzítés legalább ilyen fontos képesség. Korábban azt láttam, hogy a beilleszkedés, a szerepkör elsajátítása legalább fél évet igényel a Bournemouthnál, az adaptációt pedig nehezítheti az, hogy idény közben csatlakozott. Alexben megvan a szint megütéséhez szükséges fizikum és sebesség, de a finomhangolás időigényes – ne felejtsük el, húszévesen ő még szinte gyerek, aki a hazáját elhagyva új országba költözött, hozzá kell szoknia a körülményekhez a pályán és a hétköznapi életben egyaránt. Valószínűleg a következő évad elején látjuk majd igazán, mire képes.

– Gyakran elhangzik a Bournemouth kapcsán az intenzív játék, amit látszólag nem mindenki bír egy idényen keresztül – sok a csapat sérültje.

– A szakmai stáb a felkészülés első napjától az évad utolsó meccséig arra trenírozza a játékosokat, hogy bírják az iramot és diktálják a tempót – labdával és anélkül is rengeteget kell futni. Andoni Iraola egyetlen edzésen sem engedni a futballistáknak a lazsálást, az intenzitás állandó. Ebből következik, hogy a Premier League-átlagnál több sérülés lehet a klubnál. Ugyanakkor emiatt lehet az is, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, mindenkire szükség van.

– Hogyan értékeli Tóth Alex pályán töltött első perceit a Premier League-ben?

– Természetesen nem lehet messzemenő következtetéseket levonni belőle, de a hozzáállása biztató, felvette az iramot. A folyamatos darálás miatt a Bourne­mouth lendülete időnként elfogy a meccsek végére, emiatt sokszor hullajt pontot az utolsó percekben. Ezért is gondolom, hogy az évad hátralévő részében szükség lesz a magyar középpályás energiájára a meccsek hajrájában.

– Nincs mindenki meggyőződve arról, hogy Tóth Alex a fejlődése szempontjából megfelelő klubhoz írt alá. Ön szerint jó kezekben van a Bournemouthnál?

– A klubvezetőség ritkán nyúl mellé az új játékosok szerződtetésénél. A Bournemouth sikerének alapja a következetes szakmai irány és a profilalapú építkezés. Nem sztárokat vásárolnak, hanem olyan futballistákat, akik fizikai paramétereik és technikai képességük alapján illeszkednek a rendszerbe és képesek fejlődni. Elég sok referenciajátékost fel lehet sorolni, aki innen indulva lépett előre. A legfrissebb példa Antoine Semenyo, aki már a Bristol Cityből is kitűnt, de a Championship-csapatban nem tudott olyan magasra törni, mint Andoni Iraola keze alatt. A spanyol mester játéka kiemeli a játékosok erősségeit azáltal, hogy a támadók gyakran kerülnek egy egy elleni helyzetekbe, a középpályások pedig a sok labdaérintés és döntési helyzet révén fejlődnek. Edzői filozófiája világos, ráadásul évek óta a klubnál dolgozik, ami állandóságot biztosít. A klub anyagi helyzete stabil, az elvárások pedig korántsem olyan magasak, mint a legtöbb klubnál. A szurkolók lelkesek és nagyra értékelik a csapat teljesítményét, úgyhogy viszonylagos nyugalomban, a teljesítményre összpontosítva készülhetnek a labdarúgók – ez kifejezetten kedvező a fiatalok számára. A versenyhelyzet a Bourne­mouthnál is nagy, aki innen kitűnik, jó eséllyel magasabb szinten is megállja a helyét. Ennél a klubnál jó helyen vannak azok a tehetségek, akik meg akarják tenni az első lépéseiket a Premier League-ben – Tóth Alex jó helyre került, és ha minden jól megy, hasonló karriert futhat be, mint Kerkez Milos, aki a bajnokság egyik legjobb balhátvédje lett a csapatnál.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa

16.00: Burnley–West Ham United

16.00: Fulham–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea (Tv: Match4)

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)