Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai a kihagyott tizenegyes után: A következőt berúgom!

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 12:10
null
Szoboszlai Dominik magabiztosságát nem törte meg a kihagyott tizenegyes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Sem a Barnsley elleni hiba, sem a Burnley ellen kihagyott tizenegyes nem szegte kedvét Szoboszlai Dominiknak, aki elmondása alapján magabiztos, készen áll a folytatásra.

Felemás heten van túl a Liverpool FC (egyik) magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik, aki az FA-kupában a hibájával gólt ajándékozott az ellenfélnek, a Burnley elleni bajnokin pedig a felső lécre bombázta a tizenegyesét – miközben mindkét mérkőzésen jó teljesítményt nyújtott, előbbin be is talált távolról.

Angol labdarúgás
20 órája

Videó: Szoboszlai Dominik a kapufát találta el, kimaradt a tizenegyese

A Burnley elleni meccs 32. percében jutott büntetőhöz a Liverpool, válogatottunk csapatkapitánya állt oda, nagy erővel találta el a labdát, de nem volt szerencséje.

„Tanulnunk kell ebből, mindannyiunknak. Sokszor azt gondoljuk egy mérkőzésről, hogy már megnyertük, de a végső sípszóig figyelnünk kell. Nehéz hetem volt, hibáztam a Barnsley ellen, de szerintem nem voltam tiszteletlen. Az Arsenal, a Manchester City vagy a Chelsea ellen ugyanígy próbálnám” – reagált Conor Hourihane szavaira Szoboszlai, aki hozzátette, hogy nem a sarokkal történő passzolás volt a célja, csupán az ellenfelet akarta becsapni egy megtévesztő, irányváltós mozdulattal.

„Kihagytam a tizenegyest, de ez van, megyek tovább. A következőnél ugyanúgy odaállok, akkor majd berúgom. Mindig sokat gyakoroltam ezeket, ezután sem lesz másképp.” 

Szoboszlai legközelebb a Bajnokok Ligájában bizonyíthat, a Liverpool az Olympique Marseille vendége lesz szerdán.

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
LIVERPOOL–BURNLEY 1–1 (1–0) 
Liverpool, Anfield. Vezette: Medley
LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (A. Robertson, 79.) – Gravenberch (A. Mac Allister, 79.), C. Jones (Chiesa, 87.) – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 78.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
BURNLEY: Dúbravka – Tuanzebe, Estéve (Ekdal, 74.), Humphreys – K. Walker, Ugochukwu (Laurent, 85.), Florentino (Tchaouna, 90.), Lucas Pires – M. Edwards (Medzsbri, 90.), J. Anthony – Broja (L. Foster, 74.). Vezetőedző: Scott Parker
Gólszerző: Wirtz (42.), ill. M. Edwards (65.)

Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Legfrissebb hírek

Méretes hibák – Thury Gábor jegyzete

Angol labdarúgás
13 órája

Arne Slot kiemelte Kerkez Milos teljesítményét

Angol labdarúgás
16 órája

Nem tudta igazán kihasználni a Manchester City vereségét az Arsenal

Angol labdarúgás
16 órája

Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

Angol labdarúgás
19 órája

Szoboszlai tizenegyest hibázott, a Burnley pontot csent az Anfieldről

Angol labdarúgás
19 órája

Videó: Szoboszlai Dominik a kapufát találta el, kimaradt a tizenegyese

Angol labdarúgás
20 órája

Carrick álomszerűen debütált, az MU nyerte a manchesteri derbit

Angol labdarúgás
21 órája

Nincs mese, muszáj győznie a Liverpoolnak

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:30
Ezek is érdekelhetik