Szoboszlai a kihagyott tizenegyes után: A következőt berúgom!

„Tanulnunk kell ebből, mindannyiunknak. Sokszor azt gondoljuk egy mérkőzésről, hogy már megnyertük, de a végső sípszóig figyelnünk kell. Nehéz hetem volt, hibáztam a Barnsley ellen, de szerintem nem voltam tiszteletlen. Az Arsenal, a Manchester City vagy a Chelsea ellen ugyanígy próbálnám” – reagált Conor Hourihane szavaira Szoboszlai, aki hozzátette, hogy nem a sarokkal történő passzolás volt a célja, csupán az ellenfelet akarta becsapni egy megtévesztő, irányváltós mozdulattal.

„Kihagytam a tizenegyest, de ez van, megyek tovább. A következőnél ugyanúgy odaállok, akkor majd berúgom. Mindig sokat gyakoroltam ezeket, ezután sem lesz másképp.”

Szoboszlai legközelebb a Bajnokok Ligájában bizonyíthat, a Liverpool az Olympique Marseille vendége lesz szerdán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

LIVERPOOL–BURNLEY 1–1 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Medley

LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (A. Robertson, 79.) – Gravenberch (A. Mac Allister, 79.), C. Jones (Chiesa, 87.) – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 78.) – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

BURNLEY: Dúbravka – Tuanzebe, Estéve (Ekdal, 74.), Humphreys – K. Walker, Ugochukwu (Laurent, 85.), Florentino (Tchaouna, 90.), Lucas Pires – M. Edwards (Medzsbri, 90.), J. Anthony – Broja (L. Foster, 74.). Vezetőedző: Scott Parker

Gólszerző: Wirtz (42.), ill. M. Edwards (65.)