Australian Open: női játékosaink készen állnak a kihívásra

„Az első néhány nap edzés nem volt egyszerű, Hobartból jöttünk át, ételmérgezést kaptam, nagyon hirtelen jött, a repülőút utolsó húsz percében elképesztő hasi fájdalmaim voltak – mondta a melbourne-i tartózkodását a kórházban kezdő Udvardy Panna, aki a párosban pénteken az adelaide-i tornát megnyerő Katerina Siniakovával találkozik. – Szerencsére amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is múlt, még nem vagyok százszázalékos, de már sokkal jobban érzem magam. Az idei két meccsem közül a hobartin akkora szél volt, hogy ha feldobtam a labdát szervához, a T-vonalnál pattant le, szinte értékelhetetlen volt az a mérkőzés. Aucklandben nem ment rosszul a játék Bejlek ellen ahhoz képest, hogy csupán két hetem volt kemény pályán készülni a salak után. Néhány évvel ezelőtt a Roland Garroson egyszer edzettem Siniakovával, de nem ismerem a játékát, azt tudom, hogy nem nagy az ütőereje, ami jó nekem. Nem lesz egyszerű mérkőzés, próbálja helyezgetni a szervát, jobb a tenyerese, ami nekem tökéletes, mert szeretek fonákból agresszívan keresztbe játszani.”

Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)

Udvardynak a Buenos Aires-i tornagyőzelem, a legjobb 100 ismételt elérése és az Australian Open-főtábla nagy megkönnyebbülést jelentett, valamennyire leeresztett, úgyhogy még vissza akarja szerezni az intenzitást és a megfelelő küzdőszellemet.

Gálfi Dalma három év után ismét főtáblás Melbourne-ben a tavalyi sikeres esztendejének köszönhetően. A holt szezonban a már működő elemeket igyekeztek fejleszteni, ugyanazt a stílust követi, amit eddig. Négy jó mérkőzéssel a háta mögött landolt Mel­bourne-ben Adelaide-ből érkezve.