Australian Open: női játékosaink készen állnak a kihívásra

• Melbourne
2026.01.18. 11:08
Bondár Anna a világranglista alapján a legjobb magyar női játékos az Australian Openen (Fotó: Getty Images)
Melegszik az idő Melbourne-ben, csökkent a szél ereje, és mire vasárnap felébrednek olvasóink, valószínűleg már Fucsovics Márton is befejezte első körös meccsét (meg is nyerte). Női játékosaink közül Bondár Anna és Gálfi Dalma hétfőn, Udvardy Panna kedden kezdi el szereplését egyesben. Mindannyian elmondták, mit várnak.

„Az első néhány nap edzés nem volt egyszerű, Hobartból jöttünk át, ételmérgezést kaptam, nagyon hirtelen jött, a repülőút utolsó húsz percében elképesztő hasi fájdalmaim voltak – mondta a melbourne-i tartózkodását a kórházban kezdő Udvardy Panna, aki a párosban pénteken az adelaide-i tornát megnyerő Katerina Siniakovával találkozik. – Szerencsére amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is múlt, még nem vagyok százszázalékos, de már sokkal jobban érzem magam. Az idei két meccsem közül a hobartin akkora szél volt, hogy ha feldobtam a labdát szervához, a T-vonalnál pattant le, szinte értékelhetetlen volt az a mérkőzés. Aucklandben nem ment rosszul a játék Bejlek ellen ahhoz képest, hogy csupán két hetem volt kemény pályán készülni a salak után. Néhány évvel ezelőtt a Roland Garroson egyszer edzettem Siniakovával, de nem ismerem a játékát, azt tudom, hogy nem nagy az ütőereje, ami jó nekem. Nem lesz egyszerű mérkőzés, próbálja helyezgetni a szervát, jobb a tenyerese, ami nekem tökéletes, mert szeretek fonákból agresszívan keresztbe játszani.”

2025 US Open - Previews
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)

Udvardynak a Buenos Aires-i tornagyőzelem, a legjobb 100 ismételt elérése és az Australian Open-főtábla nagy megkönnyebbülést jelentett, valamennyire leeresztett, úgyhogy még vissza akarja szerezni az intenzitást és a megfelelő küzdőszellemet. 

Gálfi Dalma három év után ismét főtáblás Melbourne-ben a tavalyi sikeres esztendejének köszönhetően. A holt szezonban a már működő elemeket igyekeztek fejleszteni, ugyanazt a stílust követi, amit eddig. Négy jó mérkőzéssel a háta mögött landolt Mel­bourne-ben Adelaide-ből érkezve.

„Pénteken Sofia Keninnel edzettem, pontra játszottunk, teljesen jó volt, egyelőre nem tudott kizökkenteni az időjárás-változás – szögezte le Gálfi, aki alapvetően Nagy Zoltánnal készül, utazó edzőként most Balla Péter van vele és párja, a lengyelek United-kupa-győztes párosspecialistája, Jan Zielinski. – Örülök Clara Tausonnak még akkor is, ha kiemelt, azért vagyok itt, hogy megmutassam, vele is fel tudom venni a versenyt. Nem játszottunk egymás ellen korábban, nemrég adott fel meccset, nála ez előfordul, de a Grand Slamekre mindig összeszedi magát fizikailag és mentálisan is, nem arra alapozok, hogy nem lesz százszázalékos. Egyébként a pályán kívül jóban vagyunk, ezért is várom nagyon a mérkőzést.”

2025 US Open - Previews
Gálfi Dalma (Fotó: Getty Images)

A ranglistát tekintve legjobbunk a 74. helyezett Bondár Anna, papíron neki van a legkönnyebb ellenfele, az amerikai Elizabeth Mandlik.

„Jobb sorsolásnak mondható, mint a Szvitolina elleni mérkőzések… – utalt Bondár a tavalyi idényére, amikor háromszor is összekerült az ukrán klasszissal GS-tornán, egyszer le is győzte. – Nincs könnyű ellenfél, ismerem az amerikai lányt, játszottam vele korábban kétszer is, igaz, jó néhány éve, stabil alapvonal-játékos, jó szervákkal igyekszem kizökkenteni a komfortzónájából. Mostanában nem láttam játszani, de felkészülök belőle, magamra figyelek, jó esélyem van, de az adott forma dönt. Kedves a szívemnek az Australian Open, itt nyertem először főtáblás mérkőzést még Ana Bogdan ellen. Egész jól alakult az évkezdésem, sajnos Brisbane-ben a főtáblán nyerhető meccset vesztettem el Bucsa ellen, jó lett volna a centerpályás találkozó Szabalenka ellen.”

Az Australian Open szombat esti, első alkalommal megrendezett megnyitóünnepségén a Melbourne-be visszatérő Roger Federert éltette hosszasan a közönség.

 

