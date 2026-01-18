Australian Open: női játékosaink készen állnak a kihívásra
„Az első néhány nap edzés nem volt egyszerű, Hobartból jöttünk át, ételmérgezést kaptam, nagyon hirtelen jött, a repülőút utolsó húsz percében elképesztő hasi fájdalmaim voltak – mondta a melbourne-i tartózkodását a kórházban kezdő Udvardy Panna, aki a párosban pénteken az adelaide-i tornát megnyerő Katerina Siniakovával találkozik. – Szerencsére amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is múlt, még nem vagyok százszázalékos, de már sokkal jobban érzem magam. Az idei két meccsem közül a hobartin akkora szél volt, hogy ha feldobtam a labdát szervához, a T-vonalnál pattant le, szinte értékelhetetlen volt az a mérkőzés. Aucklandben nem ment rosszul a játék Bejlek ellen ahhoz képest, hogy csupán két hetem volt kemény pályán készülni a salak után. Néhány évvel ezelőtt a Roland Garroson egyszer edzettem Siniakovával, de nem ismerem a játékát, azt tudom, hogy nem nagy az ütőereje, ami jó nekem. Nem lesz egyszerű mérkőzés, próbálja helyezgetni a szervát, jobb a tenyerese, ami nekem tökéletes, mert szeretek fonákból agresszívan keresztbe játszani.”
Udvardynak a Buenos Aires-i tornagyőzelem, a legjobb 100 ismételt elérése és az Australian Open-főtábla nagy megkönnyebbülést jelentett, valamennyire leeresztett, úgyhogy még vissza akarja szerezni az intenzitást és a megfelelő küzdőszellemet.
Gálfi Dalma három év után ismét főtáblás Melbourne-ben a tavalyi sikeres esztendejének köszönhetően. A holt szezonban a már működő elemeket igyekeztek fejleszteni, ugyanazt a stílust követi, amit eddig. Négy jó mérkőzéssel a háta mögött landolt Melbourne-ben Adelaide-ből érkezve.
„Pénteken Sofia Keninnel edzettem, pontra játszottunk, teljesen jó volt, egyelőre nem tudott kizökkenteni az időjárás-változás – szögezte le Gálfi, aki alapvetően Nagy Zoltánnal készül, utazó edzőként most Balla Péter van vele és párja, a lengyelek United-kupa-győztes párosspecialistája, Jan Zielinski. – Örülök Clara Tausonnak még akkor is, ha kiemelt, azért vagyok itt, hogy megmutassam, vele is fel tudom venni a versenyt. Nem játszottunk egymás ellen korábban, nemrég adott fel meccset, nála ez előfordul, de a Grand Slamekre mindig összeszedi magát fizikailag és mentálisan is, nem arra alapozok, hogy nem lesz százszázalékos. Egyébként a pályán kívül jóban vagyunk, ezért is várom nagyon a mérkőzést.”
A ranglistát tekintve legjobbunk a 74. helyezett Bondár Anna, papíron neki van a legkönnyebb ellenfele, az amerikai Elizabeth Mandlik.
„Jobb sorsolásnak mondható, mint a Szvitolina elleni mérkőzések… – utalt Bondár a tavalyi idényére, amikor háromszor is összekerült az ukrán klasszissal GS-tornán, egyszer le is győzte. – Nincs könnyű ellenfél, ismerem az amerikai lányt, játszottam vele korábban kétszer is, igaz, jó néhány éve, stabil alapvonal-játékos, jó szervákkal igyekszem kizökkenteni a komfortzónájából. Mostanában nem láttam játszani, de felkészülök belőle, magamra figyelek, jó esélyem van, de az adott forma dönt. Kedves a szívemnek az Australian Open, itt nyertem először főtáblás mérkőzést még Ana Bogdan ellen. Egész jól alakult az évkezdésem, sajnos Brisbane-ben a főtáblán nyerhető meccset vesztettem el Bucsa ellen, jó lett volna a centerpályás találkozó Szabalenka ellen.”
Az Australian Open szombat esti, első alkalommal megrendezett megnyitóünnepségén a Melbourne-be visszatérő Roger Federert éltette hosszasan a közönség.