Újra sportdiplomáciai képzés indul Budapesten

2026.01.18. 10:42
Széchenyi Egyetem képzés sportdiplomácia
Idén tavasszal ismét elindul a Széchenyi István Egyetem Sportdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzése Budapesten. A két féléves, levelező munkarendű képzés azok számára kínál továbbtanulási lehetőséget, akik a sport és a nemzetközi kapcsolatok metszéspontja iránt érdeklődnek.

A Széchenyi István Egyetem Sportdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésének célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek eligazodni a hazai és nemzetközi sportszervezetek működésében, valamint átfogó ismeretekkel rendelkeznek a sportdiplomácia, a protokoll, a sportpolitika és a sporthoz kapcsolódó jogi, gazdasági területek világában.

Az oktatás szombati napokon zajlik, így munka mellett is elvégezhető. A képzés helyszíne a Budapesti Innovációs és Képzési Központ (1054 Budapest, Akadémia utca 1.).

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett diploma, többek között társadalomtudományi, gazdasági, jogi, pedagógiai vagy műszaki képzési területről. A képzés önköltsége félévenként 380 000 forint. A jelentkezési határidő 2026. január 31., az első tanítási nap a tervek szerint február 21-én lesz.

A jelentkezés az intézmény honlapján keresztül történik.

A 70 oktató között megtalálható a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György, ahogyan lapunk főmunkatársa, Csisztu Zsuzsa is – előbbi elnöke, utóbbi alelnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének.

 

