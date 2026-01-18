Atlétika: Hajdu Áron újabb országos csúcsot is ugrana az idén

Bizakodva tekint az idei év elé a DVTK 18 éves távolugrója, Hajdu Áron, aki a 2024-es besztercebányai U18-as Európa-bajnokságon megszerzett bravúros ezüstérmével hívta fel magára a nemzetközi figyelmet.

László István tanítványa azon a kontinensviadalon nemcsak a dobogó második fokára állhatott fel, hanem a 758 centis ugrásával megdöntötte az U18-as korosztály magyar rekordját, melyet Uzsoki János 752 centivel tartott 35 éve, 1989 óta. Az ígéret tavaly az U20-asok között elsőévesként versenyzett, és tovább javított egyéni legjobbján.

„Az elmúlt év közepesen jól sikerült – mondja Hajdu Áron. – Összességében nem volt rossz, hiszen fedett pályán és szabadtéren is megnyertem az U20-as országos bajnokságot, továbbá az új egyéni csúcsom 761 centi lett. Az idén másodéves vagyok a korosztályban, és szeretném kihozni magamból a legtöbbet. Az Egyesült Államokban, Eugene-ben augusztusban esedékes U20-as világbajnokságra minél korábban teljesíteni akarom a 758 centis kvalifikációs szintet, hogy aztán a vébéig csak az edzésekre és a fejlődésre tudjak koncentrálni. Céljaim között szerepel az U20-as országos csúcs megdöntése is. Ezt a rekordot 784 centivel Lőrincz Imre tartja 2001 óta. És ha minden jól alakul, elkerülöm a sérülést, akkor

még ebben az évben szeretném elérni a mérföldkőnek számító nyolc métert.

Úgy gondolom, ilyen nagy lépésre van szükség annak irányába, hogy komoly, nemzetközi szinten is elismert távolugró legyek.”

Hajdu Áron az idén az U20-as világbajnokságon is bizonyítana Fotó: Zsigmond László/MASZ

Hajdu Áron hosszabb távon tervez az atlétikával, és pontosan tudja, hogy milyen fő cél érdekében végzi a gyakorlásokat.

„Már a felnőttek versenyein is szeretnék jól teljesíteni és a felnőtt magyar bajnoki cím is nagyon motivál. Természetesen tudom, hogy még rengeteget kell fejlődnöm, de talán előnyömre válik, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok és minden edzésre lelkesen, örömmel megyek.

Számomra nem nyűg a kemény a munka, mert eldöntöttem, hogy a távolugrásban szeretnék kiteljesedni, és folyamatosan jobb eredményeket elérni.

Azért dolgozom, hogy ott legyek a 2028-as Los Angeles-i olimpián.”

(Kiemelt képünkön: Hajdu Áron Fotó: Zsigmond László/MASZ)