Bodó Richárd csak úgy tud bizonyítani, ha a pályán van

A mérkőzés egyik legjobbja Bodó Richárd volt a magyar férfi kézilabda-válogatott első Európa-bajnoki csoportmeccsén Lengyelország ellen, öt góljával a legeredményesebb játékos volt, hatalmas kedvvel játszott, elszántan vetette bele magát a küzdelembe, és adott két olyan gólpasszt Rosta Miklósnak és Ligetvári Patriknak, ami remek helyzetfelismerésről árulkodott.

„A válogatottban mindig is nagyon szerettem játszani, ráadásul úgy érzem, megkaptam a bizalmat a kapitánytól, amivel talán éltem is. Élvezni akartam a játékot a lengyelek ellen, és ugyanezt szeretném a folytatásban is – mondta a Szeged balátlövője a Nemzeti Sportnak. – Nem számít, hogy egy góllal vagy éppen öttel segítem a csapatot vagy egy jó passzal, védekezéssel, a legfontosabb az, hogy nyerjünk. Az Európa-bajnokság a legnehezebb torna, és most is meccsről meccsre kell magunkat felépítenünk, ahogy szoktuk. Persze vannak nálunk erősebb együttesek, de már többször is megmutattuk, ha minden összeáll, ellenük is bármikor képesek vagyunk borítani a papírformát.”

Az átlövőnek azért is volt különösen fontos az első meccs, mert önbizalmat tudott szerezni, ami neki különösen fontos. Éppen Bodó esetében látszik, hogy Chema Rodríguez mennyire komolyan gondolja, amikor a válogatottról mint egy nagy családról beszél, hiszen a sokat bizonyító, rutinos játékos akkor is megkapta a lehetőséget, ha a klubjában valamiért kevésbé számolt vele az edzője. Márpedig a magyar válogatottnak szüksége van Bodóra, aki még mindig elképesztő gólokat lő, elég, ha arra a látványos kínai bombagólra gondolunk a lengyelek ellen, amelyet Hanusz Egon készített elő neki.

„Nem számít, milyen formában érkezel meg a válogatotthoz, mert minden lehetőség adva van, hogy minél hamarabb visszanyerd a formádat. Bíznak bennem, meg is kapom a lehetőséget, és ez rengeteget jelent nekem – fogalmazott a 32 éves játékos. – A klubomban kevesebbet játszottam, de szeretnék ott is bizonyítani és úgy teljesíteni, mint tavaly. A kisebb sérülések és a fiatalszabály nehezíti a dolgomat, de most a válogatottra és az Eb-re koncentrálok, itt vagyok, és minél többet szeretnék játszani, mert csak úgy tudok bizonyítani, ha a pályán vagyok.”

Bodó szerint a hangulat mindig is jó volt a nemzeti csapatnál, akkor is, amikor még újonc volt, akkor is küzdöttek egymásért. 2014 óta 133 alkalommal játszott a válogatott mezében, 385 gólt szerzett, de hullámzó volt a játéka, olykor ellenállhatatlanul kézilabdázott, máskor kicsit beleszürkült a mezőnybe.

Fotó: Szabó Miklós Szombat este teljes létszámban, a csoportmérkőzések helyszínén, a Kristianstad Arenában edzett a magyar válogatott, az első húsz perc sajtónyilvános volt. A kerettagok a szokásos bemelegítő és átmozgató futógyakorlatok után fociztak egy negyedórát, a szokásos csapatokkal: idősebbek a fiatalabbak ellen. A rutinosabbak egy góllal megint jobbnak bizonyultak a lendületes fiataloknál. A focit és a páros gyakorlatokat Chema Rodríguez szövetségi kapitány a pálya szélén ülve, hátát a reklámtábláknak támaszkodva nézte végig, de az egyébként jó hangulatú edzés taktikai részét már határozott utasításokkal kezdte el. A csapat kicsit másképp készült, mint a lengyelek ellen, de elvégezte az utolsó simításokat az olaszok elleni, kiemelt fontosságú csoportmeccsre. Utolsó simítások a helyszínen

„Tudom, nem könnyű az edzők helyzete sem, hogy eredménykényszer van, de ha csak öt-tíz perced van bizonyítani, jól és rosszul is elsülhet. Én mindig szeretnék jól játszani, de az is igaz, ha rosszul megy, képes vagyok emészteni magam, de másnap mindig igyekszem javítani, az edzésen hajtok, mindent megteszek – tette hozzá a rutinos balátlövő. – Persze én is változtam, de nem érzem, hogy lassultam volna, a lövéseim sem lettek gyengébbek vagy pontatlanabbak. Jó, már nem úgy készülök egy mérkőzésre, mint régen, amikor megnéztem vagy tíz-húsz videót újra és újra, közben jegyzeteltem. Most már jól tudom, mit játszunk, mi a feladatom, mit kér tőlünk Chema, mit követel védekezésben. Letisztultabb lett a játékom.”

A balátlövő az olaszok ellen vasárnap ott szeretné folytatni, ahol a lengyelek ellen abbahagyta. A csapat is jobban tudott készülni a következő ellenfelére, több videót megnézett, a felkészülés során már Felcsúton is volt külön edzés az olaszokra kihegyezve. A tét ugyanis nagy: ha a magyar válogatott a második Eb-csoportmeccsén is nyer, készülhet a malmői középdöntőre. De előtte még a csoportfavorit Izland ellen eldől az is, ki hány pontot visz magával a következő körbe.

A lengyelek elleni siker után Olaszország következik (Fotó: Szabó Miklós)

CHEMA RODRÍGUEZ: RAJTUK NŐTT A NYOMÁS, RAJTUNK CSÖKKENT

– Az olaszokról több videót láttak, mint a lengyelekről?

– Igen, két mérkőzést játszottak Feröer, egyet Románia ellen, és persze ott van a pénteki, Izland elleni találkozójuk. Láttuk néhány korábbi selejtező meccsüket Szerbia és Spanyolország ellen is, van elég videónk, de minden csapat készül valami újjal, amit nem ismernek az ellenfelek.

– Az olaszok miben különböznek a lengyelektől?

– Alacsonyabbak, gyorsabbak, feltolják a védekezésüket, igyekeznek minél hamarabb feltartóztatni a támadásokat, minél nagyobb nyomás alatt tartani, és hibára kényszeríteni az ellenfelet. Szinte beálló nélkül játszanak, négy sorral, nagyon erőltetik az egy egyeket, nehéz őket megállítani. Mivel a védelmük nyitottabb, talán ki lehet őket fárasztani, de ez visszafelé is igaz, ellenük is nagyon fárasztó támadni, főleg ha végig bírják.

– Miben erősek kifejezetten?

– Sok játékosuk kézilabdázik Németországban, azt a stílust képviselik, fizikailag nagyon erősek, ami főleg az egy egyezésben jön ki. És vannak az olasz-spanyol stílusú játékosaik, akik nem kifejezettem nagyok, de intelligensek, taktikailag jók, és nagyon tudnak küzdeni. Ezért nehéz ellenük játszani. És ne feledjük, ez a meccs az utolsó esélyük, ha veszítenek, elszáll az esélyük a továbbjutásra.

– Ezt meg is fordíthatjuk, hiszen ha mi nyerünk, továbbjutunk.

– Hogyne, amikor megnyered egy tornán az első mérkőzést, a nyomás kicsit csökken, és pontosan ez a helyzet velünk. Ez a különbség köztünk és köztük, rajtuk nőtt a nyomás, rajtunk csökkent. Nekem egyébként az olaszok elleni meccs most már fontosabbnak tűnik, mint a lengyelek elleni volt, már arra kell figyelnünk, hogy van esélyünk továbbjutni és pontokat szerezni.

Fotó: AFP Az olasz válogatott a horvát edzőlegenda, Lino Cervar irányításával 1997-ben a 18. lett a világbajnokságon, majd egy évre rá hazai pályán a 11. helyen végzett az akkor még 12 csapatos Európa-bajnokságon. Az azóta eltelt három évtizedben a sportág visszasüllyedt az amatőr szintre. Az újabb fordulat nem olyan régen következett be, Olaszország Monte­negrót kettős győzelemmel búcsúztatva kijutott a tavalyi világbajnokságra, amelyen a csoportkörben Tunéziát és Algériát is megverve bejutott a középdöntőbe, amelyben a cseheket is sikerült felülmúlnia. Az Eb-selejtezőben Lettország mellett Szerbia is fejet hajtott előtte, és még a spanyolokkal is meccsben volt. Kulcsemberei közül a kapus Domenico Ebner (SC Leipzig), a jobbszélső Leo Prantner (Füchse Berlin) és a balátlövő Simone Mengon (Stuttgart) is a Bundesligában játszik. A szövetségi kapitány pedig nem más, mint a német bajnok Füchse Berlin ügyvezető igazgatója, Bob Hanning. Olimpia: nem jutott ki

Vb: 16. (2025), 18. (1997) – 2 részvétel

Eb: 11. (1998) – 2. részvétel

Magyar mérleg ellene: 17 mérkőzés, 17 győzelem, 455–300-as gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2019. június 16., Európa-bajnoki selejtező, Kecskemét. Magyarország–Olaszország 32–29

Legjobb magyar góllövők: Juhász Á., Rosta M., Szita 5-5 ELLENFÉLNÉZŐ: A feltörekvő nemzetek egyike

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)

Január 16., péntek

Izland–Olaszország 39–26

MAGYARORSZÁG–Lengyelország 29–21

Január 18., vasárnap

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Izland