Fucsovics Márton szettveszteség nélkül jutott a második körbe az Australian Openen

Szívós argentin ellenfelet kapott az első körre Fucsovics Márton az Australian Openen, Camilo Ugo Carabelli tavaly itt az első körben rendesen megdolgoztatta az amerikai Learner Tient, aki ötszettes sikere után hazaküldte a 2024-es döntős Danyiil Medvegyevet.

Masszív adok-kapokot követően adogatott a szoros első szettért a nyíregyházi játékos, azonban Ugo Carabelli remek elütéssel két bréklabdához jutott, amelyből a másodikat értékesítette is. A következő gémben újra adódott lehetősége Fucsovicsnak egy maratoni és fantasztikus labdamenetet követően, viszont nem tudott élni vele. A következővel ugyanakkor igen, Ugo Carabelli szélesre ütött egy nyesést. Brutálisan hosszú volt az első felvonás, pláne annak fényében, hogy előtte az ukrán Marta Kosztyuk a torna eddigi legnagyobb meglepetéseként hihetetlen, három tie-breaket hozó találkozón kapott ki Elsa Jacquemot-tól – csaknem három és fél óra után.

Színvonalas meccset játszottak a felek, rövidítésben kellett végül eldöntenie a sorsát az első játszmának, amelyben 5–5-nél bámulatos röptével lett szettlabdája Fucsovicsnak, majd agresszív tenyeresének köszönhetően le is zárta a maratoni nyitó felvonást.

A történtek benne is maradtak a dél-amerikaiban a második játszma elején, érkezett a korai brék, honfitársunk irányította a játékot. Egyre magabiztosabb lett, 5:1-nél kiszerválta a második játszmát, közel került a győzelemhez.

A harmadik játszmában 1:1-nél adódott két fogadóesélye Fucsovics Mártonnak, az elsőt rögtön meg is tudta csinálni a kissé hitehagyottá váló Ugo Carabellivel szemben. Zúgott a „Ria, ria, Hungária", ám váratlanul, két kettős hiba miatt is visszajött az argentin (2:2). Hála az égnek, azonnal érkezett az újabb brék, majd még egy, és bő 2 óra 25 perc elteltével sikerült befejezni az összecsapást.

A következő körben jöhet egy nagy rangadó a kazah Alekszandr Bublik ellen.

„Az első szett sorsdöntő volt, mivel egy Grand Slamen nem könnyű 0:1-ről felállni, ráadásul utána testileg el tudtam lazulni picit. Nemrég két hónapot kihagytam a sérülésem miatt, ezért még jobban örülök most ennek a sikernek” – nyilatkozta a Nemzeti Sportrádiónak. „Ami a pályát és a labdát illeti, úgy érzem, hogy most hosszabb labdamenetek kellenek, nem lehet gyors pontokat nyerni, és lábbal többet kell dolgozni. Mivel szerdán lesz a következő meccs, holnap nem teniszezek, csak regenerálódni és nyújtani fogok.” (MTI) FUCSOVICS MÁRTON: Az első szett sorsdöntő volt

„Mártont azóta ismerem, hogy challenger-tornákon szerepeltünk 2016-ban. Annyi biztos, hogy a saját játékomra kell összpontosítanom. A borításról nem tudok nyilatkozni, mert csak két nagyobb stadionban edzettem eddig, a külső pályákon nem, de minden bizonnyal igaza van Mártonnak a pálya lassúságát illetően” – idézi az MTI Alekszandr Bublikot. ALEKSZANDR BUBLIK A FUCSOVICS MÁRTONNAL VALÓ RÉGI ISMERETSÉGÉRŐL BESZÉLT

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Camilo Ugo Carabelli (argentin) 7:6 (7–5), 6:1, 6:2

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Adam Whalton (ausztrál) 6:3, 7:6 (7–2), 6:2

Yannick Hanfmann (német)–Zachary Svajda (amerikai) 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7–3)

Michael Zheng (amerikai)–Sebastian Korda (amerikai) 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (0–7), 6:3

Corentin Moutet (francia, 32.)–Tristan Schoolkate (ausztrál) 6:4, 7:6 (7–1), 6:3

Alekszandr Bublik (kazah, 10.)–Jenson Brooksby (amerikai) 6:4, 6:4, 6:4

Tomás Etcheverry (argentin)–Miomir Kecmanovics (szerb) 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

Arthur Fery (brit)–Flavio Cobolli (olasz, 20.) 7:6 (7–1), 6:4, 6:1

Frances Tiafoe (amerikai, 29.)–Jason Kubler (amerikai) 7:6 (7–4), 6:3, 6:2

Francisco Comesana (argentin)–Patrick Kypson (amerikai) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3

Alexander Zverev (német, 3.)–Gabriel Diallo (kanadai) 6:7 (1–7), 6:1, 6:4, 6:2

Emilio Nava (amerikai)–Kyrian Jacquet (francia) 6:2, 7:5, 6:7 (5–7), 4:6, 7:6 (10–6)

Cameron Norrie (brit, 26.)–Benjamin Bonzi (francia) 6:0, 6:7 (2–7), 4:6, 6:3, 6:4

Francisco Cerúndolo (18.)–Csang Cse-csen (kínai) 6:3, 7:6 (7–0), 6:3

Damir Dzumhur (bosnyák)–Liam Draxl (kanadai) 7:5, 6:0, 6:4

Jaime Faria (portugál)–Alexander Blockx (belga) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4