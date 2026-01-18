Aki Jürgen Kloppékkal partizik, Neymarral pacsizik és mégis szerény maradt – Lőw Zsolt családi portréja

„Imádunk öten egy ágyban aludni, mostanra, hogy Jázmin, a legnagyobb lányunk úgymond kirepült, csak négyen maradtunk, de nagyon szeretjük” – meséli Lőw Zsolt arról, hogy is pihen a család akár a balatoni házukban, akár másik otthonukban.

„Igen, sajnos a hogyan szoktassuk külön alvásra a gyerekeket témában is alaposan leszerepeltünk” – teszi hozzá Lőwné Dr. Tikos Andrea nevetve.

„Huszonhárom éves koromig én egy ötvenöt négyzetméteres újpesti panelban laktam, a kisszobámban úgy aludtunk, hogy csak Andinak volt hely az ágyon, én a földön, egy matracon aludtam. Amikor Németországba szerződtem, nem csak a családomat, de az egyetemista szerelmemet is itt kellett hagynom, hát nem volt egyszerű. Beültem egyedül az autómba, elindultam a nagyvilágba és sírtam, bevallom férfiasan, hogy végig sírtam az utat az ismeretlenbe” – mondja Zsolt.

A tinédzser kori szerelem kiállta az idő és eleinte a távkapcsolat próbáját, persze az ő életükben is akadt, amire várni kellett. „Zsolt tíz év után kérte meg a kezem” – meséli Andrea a tini kori szerelem beteljesedéséről.

„Igen, mert mindenhonnan jött a nyomás, hogy végre mikor kéred meg Andi kezét, és ettől jött bennem egy dac, hogy majd amikor én szeretném! – reagált Zsolt.

Andi azt is elmesélte, hogy nem is úgy alakult a lánykérés, ahogy elsőre remélte.

„A tizedik évfordulónkon láttam, hogy dugdosott valamit a háta mögött és amikor egy borítékot vett elő, nem értette, miért vágtam ilyen csalódott arcot – meséli ma már nevetve Andi. – Persze abban az arra az utazásra szóló repülőjegy lapult, ahol később megkérte a kezemet.”

A házaspár arról is részletesen beszélt, hogy az új szerződésekkel együttjáró költözködések, országváltások azért nem mindig olyan zökkenőmenetesek.

„Zsolt nagyon racionális, és tud rendszerben gondolkodni, így a költözéseknél az összes, mindennapi élethez szükséges előfizetések, számlák, közműszerződések felmondása és az újak megkötése is az ő dolga, márpedig ez egy ötfős családnál kulcskérdés és nem is egyszerű.

A beszélgetés egyik gerincét persze az adta, hogy a Zsolt edzői életéhez tartozó egyre növekvő kihívásokhoz a család vajon hogyan szokott hozzá.

„Győztes meccs után minden sokkal könnyebb otthon – mondja Andrea. – Amikor megismertem személyesen Jürgen Kloppot és a feleségét, rögtön kiderült, hogy ugyanazt a stressz éljük át nap mint nap. Klopp felesége elmondta, hogy a Liverpoolban töltött kilenc év elképesztően nehéz volt, és ha kudarc volt, akkor bizony gyászos volt otthon a hangulat. Nálunk sincs ez másképp, vereségnél mi szenvedjük meg ennek a hatásait a lányokkal együtt” – mesél a háttér feszültségeiről Andrea.

„Ha három naponta vizsgázol, ráadásul a világ előtt, az nagyon nehéz. Ha nyersz, jó edző vagy, ha nem nyersz, akkor nem vagy az, ha kétszer kikapsz, akkor meg már inog a kispad – ez ilyen szimpla ezen a szinten. A siker könnyű, a kudarcot pedig együtt gyászoljuk, de egy-két napon belül azért igyekeztem mindig kijönni ebből” – mondja Lőw Zsolt.

De ne higgyük, hogy mindez csak Zsoltot, vagy a feleségét viseli meg. Legnagyobb lányuk, Jázmin, aki szinte a focipályák mellett nőtt fel, teljesen átérzi édesapja mérkőzéseivel együtt járó nyomást.

„Már órákkal apa mérkőzései előtt remeg a gyomrom és volt olyan kudarc, amikor a meccs után patakokban folytak könnyeim, annyira frusztráló volt a vereség – meséli a legnagyobb lány, Lőw Jázmin, hogy mennyire együtt lüktet édesapja munkájával az egész család. – A rossz bírói döntéseket nagyon megszenvedem, és sohasem hibáztatom apát” – folytatja Jázmin, amit Zsolt azzal egészít ki, hogy „Hibáztatom én magamat éppen eleget”.

„Ha az a kérdés, hogy most éppen miért nem edzősködöm aktívan, ebben ez is benne van, hogy tizenkét-tizenhárom éven keresztül azért megviseli az embert, hogy egy-két percen múlik olykor a siker, és az ezzel együtt járó stressz, ami már nemcsak rám hat ki, hanem a környezetemre, a szeretteimre is” – mondja Zsolt.

„Hála Istennek olyan kluboknál dolgozhattam, ahol a mérkőzések nyolcan százalékát mi nyertük meg és az nagy eufória. De amikor azt kezded észlelni, hogy az az adrenalinlöket is csappan benned, amit a siker jelent, akkor azért meg kell állni egy kicsit, ott valamit rendbe kell tenni magadban! – véli Zsolt. – Minden egyes világsztár edzőn, akivel együtt dolgozhattam, egy idő után volt jele a stressznek és a fásultságnak is. Amikor a győzelemnek már nem örülsz igazán, csak kipipálod és mész tovább, akkor azért el kell gondolkodni...”

