Nincs mese, muszáj győznie a Liverpoolnak

A bajnokságban is nyerni kell– így summázható a Liverpoolra váró következő feladat. A címvédő sorozatban három döntetlennel nyitotta az új évet a Premier League-ben, és bár akad köztük kifejezetten értékes is, a Burnley ellen szombaton hazai pályán egyértelműen kudarc lenne a pontvesztés, főleg a hét eleji kupasikert követően.

Arne Slot menedzser csapata immár tizenegy tétmérkőzés óta veretlen, de a naptári évben még nyeretlen a bajnokságban, miután a Leeds (0–0), a Fulham (2–2), majd a listavezető Arsenal (0–0) ellen is csak egy pontot szerzett – igaz, utóbbi döntetlen értékesnek számít, elsősorban lélektanilag –, hogy aztán a harmadosztályú Barnsley-t 4–1-es győzelemmel ejtse ki az FA-kupából.

„Már nagyon várjuk a Burnley elleni meccset. Szeretnénk megmutatni, hogy a sok labdabirtoklásból végre több helyzetet tudunk kialakítani. Az elmúlt hetekben rengeteget dolgoztunk ezen, s remélem, hamarosan elérkezik a pillanat, amikor minden összeáll. Ahhoz viszont, hogy több lehetőséget teremtsünk, jobban ki kell nyílnunk, ami kockázattal jár, igaz, kevés kontrát engedtünk az ellenfeleknek az utóbbi időben. Meg kell találnunk az egyensúlyt” – mondta pénteki sajtótájékoztatóján Arne Slot, aki lapunk érdeklődésére a csapat magyar légiósairól is nyilatkozott.

„Beszéltem Szoboszlai Dominikkal a kupameccs után, minden el van rendezve. Volt egy kevésbé szerencsés megoldása, ami az ellenfél góljához vezetett, miközben ragyogó megmozdulásokat láthattunk tőle: többek között lőtt egy nagyszerű gólt és adott egy parádés ­passzt Florian Wirtznek” – mondta a holland szakvezető a magyar válogatott csapatkapitányáról, aki szombaton is a kezdőbe várható, míg Kerkez Milos szereplésével kapcsolatban kitérő választ adott.

„Meglátjuk, kezd-e. Andy Robertson azt mondta, szeretne játszani és szüksége van meccsekre, de nemcsak ők ketten járnak ebben a cipőben. Én már tudom, kit vetek majd be” – mondta az edző, utalva Kerkez posztriválisa, Andrew Robertson helyzetére. A skót válogatott védő szerződése a nyáron lejár, januártól tehát szabadon tárgyalhat más klubokkal, július elsejétől pedig ingyen távozhat a „vörösöktől”. Korábban úgy nyilatkozott, szívesen maradna még az Anfieldben, de több körülményt szeretne mérlegelni, mielőtt döntést hoz, és persze a Liverpoolon is sok múlik.

A klub ugyanakkor jelenleg nem áll rózsásan a keret kiegyensúlyozottságát tekintve, és szinte a bal oldali védő posztja az egyetlen, amelyen két, egymást megfelelő szinten váltó játékos áll Arne Slot rendelkezésére. Hasonlóan érdekes lesz, mit hoz a tavasz Mohamed Szalahnak, aki nemsokára visszatér az Afrikai Nemzetek Kupájáról.

„Ami köztünk történik, az kettőnkre tartozik, nem osztom meg a privát beszélgetéseim részleteit – mondta Arne Slot az egyiptomival kapcsolatban, akivel még az elutazása előtt rendezte a viszonyát a játékos hírhedtté vált kirohanását követően, ám az érdemi rész, a visszatérés csak most következik. – Boldog vagyok, hogy újra velünk lesz. Akkor is örömmel látnám viszont, ha tizenöt támadóm lenne, de nem ez a helyzet.”

Hogy a Liverpool a januári átigazolási időszakban legalább részben be tudja-e foltozni a tátongó lyukakat, egyelőre kérdés, az már biztos, hogy a korábban kiszemelt Antoine Semenyót elvitte a Manchester City, és azon sem kell meglepődni, ha a védelembe szánt Marc Guéhi is az égszínkékeknél köt ki. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Alexander Isak szinte az idény végéig kidőlt, Conor Bradley pedig biztosan nem játszhat már az évadban, Federico Chiesa távozása nem kerül le a napirendről, Harvey Elliott visszaszerzése az Aston Villától egyre távolibb lehetőségnek tűnik és Ibrahima Konaté nyáron lejáró szerződése sincs még megoldva, nos, akkor egyértelmű: nem csak Arne Slotra vár óriási feladat a következő időszakban.

Rövid távon mindenesetre a Burnley legyőzése a legfontosabb feladat.

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ, szombati mérkőzések

13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)

16.00: Leeds United–Fulham

16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Sunderland–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United

18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap rendezik

15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfőn rendezik

21.00: Brighton–Bournemouth (Tv: Match 4)