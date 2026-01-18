A célegyenesbe ért Kata Mihály felépülése

Visszakaphatja csapatkapitányát az MTK Budapest, Kata Mihály felépülése a célegyenesbe ért. Emlékezhetünk, az ötszörös válogatott középpályás tavaly november 23-án a Diósgyőr elleni (0–4) bajnokin sérült meg, ráestek a lábára, s még az első félidő hajrájában le kellett cserélni.

„A szárkapocs- és a sípcsontom közötti hártya, valamint a bokaszalagom sérült meg – mondta lapunknak a kék-fehérek 23 éves labdarúgója. – Az orvosok azt mondták, nem klasszikus sportsérülés, inkább baleseteknél szokott előfordulni. Próbáltam ráállni a lábamra, de egyből éreztem, nagy a baj, úgyhogy következett a csere. Ez már majdnem két hónapja történt, de a héten már teljes értékű edzést végezhettem, vagyis már a célegyenesben vagyok. Várom, hogy újra segíthessek a csapatnak – nehezen fogadtam el, hogy nem játszhatok, főleg mert az eredmények sem úgy jöttek, ahogyan elvártuk magunktól. De a téli szünetben mindezt lezártuk, s már előretekintünk.”

Immár új vezetőedzővel, hiszen Pinezits Máté váltotta Horváth Dávidot a kispadon.

„Úgy érzem, egyre inkább egy hullámhosszra kerülünk Pinezits Mátéval, ám drasztikus változás nem várható a csapatban, már csak a téli szünet rövidsége miatt sem. Azt azért remélem, hogy a védekezésünk javul, hiszen sok gólt kaptunk az ősszel, de a labdabirtokláson alapuló játékunk marad. A jelenlegi kilencedik helynél mindenképpen előrébb végeznénk, fontos, hogy jól kapjuk el a rajtot. Ami engem illet, először is legyek panaszmentes, lendüljek minél hamarabb formába. Szeretném, hogy kiegyensúlyozott futballom mellett néhány extra megoldás, gól vagy gólpassz is jellemezné a játékomat. Ezért dolgozom.”