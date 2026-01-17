Videó: Szoboszlai Dominik a kapufát találta el, kimaradt a tizenegyese

A Burnley elleni meccs 32. percében jutott büntetőhöz a Liverpool FC a Burnley ellen, válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik állt oda, aki nagy erővel találta el a labdát, de nem volt szerencséje, kapufa lett belőle. Tíz perccel később Florian Wirtz góljával megszerezték a vezetést a liverpooliak.

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

LIVERPOOL–BURNLEY 1–0 – élőben az NSO-n!

Liverpool, Anfield, 16 óra (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Medley

LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

BURNLEY: Dúbravka – Tuanzebe, Esteve, Humphreys – K. Walker, Ugochukwu, Florentino, Lucas Pires – M. Edwards, J. Anthony – Broja. Menedzser: Scott Parker

Gólszerző: Wirtz (42.)