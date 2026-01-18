Az NB II-es Budafoknál folytatja a korábbi U-válogatott szélső

Torvund Alexander Norvégiában született, de a családja egyéves korában Magyarországra költözött, és itt kezdett el futballozni ötévesen, megjárta a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiát és a Vasas Kubala Akadémiát is. Felnőttpályafutását a Videotonban kezdte, mellyel magyar bajnok lett a 2017–2018-as kiírásban (igaz, mindössze egy bajnokin szerepelt csereként), később pedig a norvég bajnokságban játszott. Ezt követően futballozott Mezőkövesden, Szentlőrincen, Csákváron, Tiszakécskén, legutóbb pedig a román bajnokságban, a Csíkszereda és a Szatmárnémeti együttesében. A román másodosztályban szereplő szatmárnémeti CSM Olimpiában tavaly ősszel 11 találkozón játszott és egy gólpasszt jegyzett, de decemberben szerződést bontott vele a klub.

2017 és 2019 között behívták a korosztályos magyar válogatottakba is, így játszott az U17-es, az U18-as és az U19-es nemzeti csapatban is.

A játékossal hosszú távú szerződést kötött a budafoki klub.

Eközben a Szeged-Csanád GA bejelentette, hogy Bodnár Balázs személyében 18 éves tehetséges támadó középpályással bővült a kerete. A játékos ősszel a Debreceni VSC NB III-as csapatban szerepelt és 12 mérkőzésen két gólt szerzett. Fiatal kora ellenére, kiemelkedő teljesítményének köszönhetően kétszer bekerült a debreceniek NB I-es meccskeretébe is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Debreceni Zalán (Paks, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Torvund Alexander (CSM Olimpia Satu Mare – Szatmárnémeti, Románia)

Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny, kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Rjaskó Mihály (Keskemét), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd)

Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny)