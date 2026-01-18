Nemzeti Sportrádió

Az NB II-es Budafoknál folytatja a korábbi U-válogatott szélső

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 09:18
null
Torvund Alexanderrel (jobbra) hosszú távon számolnak Budafokon (Fotó: budafok1912.hu)
Címkék
NB II Szeged Torvund Alexander magyar átigazolás Budafok Szatmárnémeti
Szélső támadót igazolt a labdarúgó NB II-ben szereplő Budafoki MTE a 25 éves Torvund Alexander személyében – számolt be róla a klub honlapja.

Torvund Alexander Norvégiában született, de a családja egyéves korában Magyarországra költözött, és itt kezdett el futballozni ötévesen, megjárta a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiát és a Vasas Kubala Akadémiát is. Felnőttpályafutását a Videotonban kezdte, mellyel magyar bajnok lett a 2017–2018-as kiírásban (igaz, mindössze egy bajnokin szerepelt csereként), később pedig a norvég bajnokságban játszott. Ezt követően futballozott Mezőkövesden, Szentlőrincen, Csákváron, Tiszakécskén, legutóbb pedig a román bajnokságban, a Csíkszereda és a Szatmárnémeti együttesében. A román másodosztályban szereplő szatmárnémeti CSM Olimpiában tavaly ősszel 11 találkozón játszott és egy gólpasszt jegyzett, de decemberben szerződést bontott vele a klub.

2017 és 2019 között behívták a korosztályos magyar válogatottakba is, így játszott az U17-es, az U18-as és az U19-es nemzeti csapatban is.

A játékossal hosszú távú szerződést kötött a budafoki klub.

Eközben a Szeged-Csanád GA bejelentette, hogy Bodnár Balázs személyében 18 éves tehetséges támadó középpályással bővült a kerete. A játékos ősszel a Debreceni VSC NB III-as csapatban szerepelt és 12 mérkőzésen két gólt szerzett. Fiatal kora ellenére, kiemelkedő teljesítményének köszönhetően kétszer bekerült a debreceniek NB I-es meccskeretébe is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL
Érkezett: Debreceni Zalán (Paks, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Torvund Alexander (CSM Olimpia Satu Mare – Szatmárnémeti, Románia)
Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny, kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Rjaskó Mihály (Keskemét), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd) 
Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny)

 

NB II Szeged Torvund Alexander magyar átigazolás Budafok Szatmárnémeti
Legfrissebb hírek

NB II-es felkészülés: a Csákvár ikszelt kirgiz ellenfelével, a Szentlőrinc horvát riválistól kapott ki

Labdarúgó NB II
14 órája

Felkészülés: kétszer vezetett, de nem nyert a Videoton az MTK ellen

Labdarúgó NB I
22 órája

Videoton: tíz év után térhet vissza a támadó, ha megegyezés születik – NS-infó

Labdarúgó NB II
Tegnap, 13:19

DVTK: Elton Acolatse a Ferencvárost választhatja

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:22

Az Újpest bejelentette Patrizio Stronati szerződtetését

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:49

NB II: a Csíkszeredáról távozó védő szülővárosában kötött ki; új fiatalok Mislenyben

Labdarúgó NB II
Tegnap, 8:11

NS-infó: Acolatsén múlik, marad-e a DVTK-nál – ez az NB I-es klub viheti

Labdarúgó NB I
2026.01.16. 22:13

Felkészülés: ötöt rúgott a DAC a Karcagnak – videó

Minden más foci
2026.01.16. 18:43
Ezek is érdekelhetik