A Panathinaikosz elleni rangadó vár Varga Barnabásra az AEK-kal

Következhet az újabb fellépés – vasárnap a Panathinaikosz elleni városi rangadón játszhatja harmadik mérkőzését az AEK színeiben a Ferencvárostól nemrégiben igazolt Varga Barnabás.

Azután, hogy az athéni együttes a múlt hét végi, Arisz elleni döntetlennel (1–1) a bajnokság tabelláján lecsúszott az első helyről a harmadikra, majd az OFI ellen kiesett a kupából (0–1), végre jó hírt kaptak a klub szimpatizánsai: Zini, a csapat angolai szélsője – aki sérülései miatt az idényben csak három bajnokin léphetett pályára, de ezeken két gól lőtt – visszatér a vasárnap esti, zöld-fehérek elleni derbin. A 23 éves támadóról azt írja a gazetta.gr, hogy ragyogó párost alkothat majd az FTC-től érkező 31 éves magyar válogatott támadóval. Az elismert görög sportújságíró és AEK-szakértő Jorgosz Cakirisz szerint új dimenziók nyílhatnak meg a sárga-feketék támadósorában.

„A Panathinaikosz ellen arra számítok, hogy több támadó szellemű játékos is lehetőséget kap – idézi a görög Sport-FM az újságírót. – A középpályán a labdatartás lehet a kulcs, két stabil szűrő kell a kezdőbe. Továbbá szerintem két középcsatárral lép pályára az AEK, az egyik biztosan Luka Jovics lesz, aki a két csapat októberi összecsapásán három gólt szerzett.”

Mint megírtuk, Mariosz Iliopulosz, az AEK tulajdonosa a csapat kupakiesése után 400 ezer eurós pénzbüntetést szabott ki a játékosokra, akiknek akkor kell ezt befizetniük, ha nem nyerik meg a következő három mérkőzésüket – ebből az első a tabellán ötödik, az AEK-nál 13 ponttal kevesebbet gyűjtő Panathinaikosz elleni meccs.

GÖRÖG SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

20.00: AEK Athén–Panathinaikosz