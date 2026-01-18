Fekete Gergő: Nekünk kell diktálnunk a tempót

Kemény dió volt Hollandia, abszolút versenyben volt a mieinkkel, de mi bírtuk jobban a hajrát. Fekete Gergő és Vigvári Vince kulcspillanatokban szállított gólokat; már hárommal vezettünk, amikor Tim de Meyt brutalitásért kiállították három perccel a vége előtt (így öt mezőnyjátékossal fejezte be a meccset a rivális). Ez végleg eldöntötte a mérkőzést: 16–11-re nyertünk a középdöntő nyitányán.

Az ötgólos Fekete Gergő a találkozó után a vegyes zónában azt mondta, elfáradt, és szívesen elkerülték volna, hogy a negyedik negyedre még maradjanak izgalmak.

„Még nem pihentem ki magam teljesen, de vasárnapra készen fogok állni. A regeneráción és a mentális felkészülésen lesz a hangsúly az újabb meccs előtt – ezt már szombaton mondta lapunknak Fekete Gergő. – Nagyon jól képzett, jól lövő játékosaik vannak a hollandoknak, a végletekig küzdöttek.”

Megkérdeztük, érezte-e a hajrában, hogy a teljesítményével eldöntheti a meccset, majd kitért vasárnapi ellenfelünkre, a regnáló olimpiai bajnok Szerbiára.

„Az eddigi legnagyobb mérkőzésünk következik” – Az eddigieknél nehezebb volt a Hollandia elleni mérkőzés, de a negyedik negyed közepére sikerült eldönteni a meccset. Minek köszönhetően?

– Szerintem sikerült végig higgadtnak maradnunk, nem kapkodtunk, a végére pedig összeállt a védekezésünk. Csoma Kristóf nagyon jól védett, az utolsó negyedre beszálló Vogel Soma még hozzátett extrákat, ez is kellett a győzelemhez. – Hogyan találtak rést a pajzsunkon a hollandok?

– Könnyű gólokat kaptunk néha, ezenkívül jól találták meg a réseket, szép gólokat lőttek, erőn felül teljesítettek. Néhány lövésükre talán nem is számítottunk, ezért maradhattak a sarkunkban. – A második negyed elején az ön góljával lett öt-négy, ekkor kezdett nyílni az olló, háromgólos is volt a különbség ebben a játékrészben. De benne volt, hogy szorossá válhat – érezték?

– Abszolút úgy álltunk hozzá a mérkőzéshez, hogy szoros lehet, főleg ha nem vesszük elég komolyan. Komolyan vettük Hollandiát, mégis sokáig a nyomunkban maradt. Nem minden pillanatban voltunk százszázalékosak hátul. – Hogyan készültek Szerbia ellen?

– Óriási mérkőzés lesz, az eddigi legnagyobb az Eb-n. Sokat videóztunk az edzések mellett, illetve mentálisan is készültünk arra, hogy a házigazdával játszunk – és a több ezer szurkoló többsége ellenünk drukkol. MINIINTERJÚ: VARGA Vince, a válogatott szélsője

„Ezúttal nekem jött ki jobban a lépés. Ami a házigazdát illeti, szerintem lassú csapat a szerb, van egy-két játékosa, aki a sebességével húzza a többieket, de az idősebb, rutinosabb játékosok lassabbak, hiszen a többségük termetes. Birkózásban dominálnának, de ebbe nem szabad belemennünk, mert végig, négy negyeden át nehezen fognak mozogni. Nekünk kell diktálnunk a tempót.”

A hollandok ellen az első három negyedben Csoma Kristóf védett – ismét kiemelkedően. Majdnem 50 százalékos teljesítménnyel (18 lövésből nyolcat hárított), ám főleg az első negyedben néhányszor meglepte a rivális az ütemtelen, váratlan szögből elengedett lövésekkel.

„Tét nélkül játszhattak, semmilyen veszítenivalójuk nem volt, ez érződött a lövéseiken. Nem biztos, hogy ki-ki meccsen próbálkoznának hasonlóval, de nagy gólokat lőttek, ezt meg kell adni nekik – mondta Csoma Kristóf a Nemzeti Sportnak. – Jó csapat állt össze a hollandoknál, sokat fejlődtek, legjobb játékosaik topligákban légióskodnak.”

Csoma szerint több esetben is lezárhattuk volna a mérkőzést, ám időnként pontatlanok voltunk elöl, és abból lefordulva kaptuk a gólokat.

Egyszerű a matek: még egy győzelem a rendes játékidőben, és elődöntősök vagyunk Belgrádban. Ezt rém egyszerű leírni, végrehajtani azonban korántsem az: a regnáló olimpiai bajnok Szerbia az előző két hazai rendezésű Európa-bajnokságon aranyérmes lett 2006-ban és 2016-ban, vagyis még nem maradt le aranyról házigazdaként. Hollandia az első meccsen alaposan ráijesztett Uros Sztevanovics csapatára, ha csak néhány tizedmásodperccel előbb hagyja el Kas Te Riele kezét a labda az utolsó holland támadásnál és megadják a gólt, a szerbek nulláznak a nyitó napon. Nem így történt, szétlövésben nyertek, azóta pedig hozzák a mérkőzéseiket, és nekik is minden esélyük megvan a négy közé jutásra. A legutóbbi két egymás elleni tétmérkőzést a mieink nyerték meg: a tavalyi szingapúri világbajnokság elődöntőjében 19–18-ra, míg két évvel ezelőtt a párizsi olimpia csoportkörében 17–13-ra. Ellenfélnéző: Vízválasztó Szerbia ellen

„Eddig nagyon jól kezeltük a hasonló helyzeteket, kivédekeztük a lefordulásokat, ezúttal több gólt kaptunk a rendezetlen védelem miatt, ezért maradtak a nyomunkban. Vogel Soma beállása szerintem nagy erőt adott a csapatnak, kitűnően védett emberhátrányban is” – méltatta kapustársát Csoma, aki kitért a szerbekre is.

„Nagyon örülök, hogy ilyen lelkes közönség előtt játszhatunk, ez minket is felspannol, még ha nem is nekünk szurkolnak majd többségben. Sok kiállításra számítunk, biztos, hogy rengetegszer kell emberhátrányban védekeznünk, de ki akarjuk használni a gyorsaságunkat, és minél több lefordulásgólt lőni. A szerbek jól lövő, ám többnyire nagyobb testű, lassabb játékosok. Igyekszünk fárasztani őket a teljes meccsen, és reméljük, ez a taktika beérik a végére.”

Vasárnap 20.30-kor Szerbiával, kedden 18 órakor Spanyolországgal játszunk: ha a hátralévő két középdöntős mérkőzésünkből az egyiket megnyerjük a rendes játékidőben, bejutunk a legjobb négy közé.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

20.15: Magyarország–Szerbia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!