Méretes hibák – Thury Gábor jegyzete

SOROZATBAN NEGYEDIK DÖNTETLENJÉT játszotta a Liverpool labdarúgócsapata a Premier League-ben, ezúttal az Anfieldben a Burnley ellen lett 1–1, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lemondhat bajnoki címe megvédéséről, arccal a Bajnokok Ligája felé kell fordulni.

Az Arsenal elleni iksznél biztató volt a játék, a Burnley ellen nemkülönben – egy ideig. Mert egy aranyéremre hajtó együttesnek biztosan kellene legyőznie a vele szemben 22 pontos hátrányban lévő ellenfelét. Míg a londoniakkal szemben a döntetlent reménykeltőnek minősítettük, a Burnley elleni 1–1 méretes hiba.

Ami a minket leginkább érdeklő magyarok játékát illeti, Kerkez Milos vezetett jó néhány támadást a bal oldalon, végre nem hátráltatták egymást Cody Gakpóval. Igaz, átellenben Jeremie Frimpong jobb volt Kerkeznél, akit Arne Slot menedzser nem a játéka, inkább a frissítés szándéka miatt cserélt le Andrew Robertsonra.

Szoboszlai Dominik végre testhezálló szerepkörben játszhatott, Slot nem száműzte jobbhátvédnek. Klasszikus balösszekötőposzton végig a pályán maradt, az ő képességeihez mérten átlagosan futballozott, ám kihagyott egy tizenegyest, amit Gakpo elkaszálásáért ítélt meg a játékvezető. Magunk közt szólva lehet, a Burnley játékosa, Florentino a cselgáncsból ismert kis belső horog dobáskezdeményére a tatamin legyintenek… Ha a döntetlen méretes hiba, a magyar válogatott csapatkapitányáé is az. Az internet népe nagyképűségéért gyalázza is, pedig nem történt más, mint hogy a büntetőt rendre a jobb oldalra lövő középpályás erősen a lécre vágta a labdát. Nem lezserségből tette, hanem biztosra akart menni.

Ennek ellenére semmi sem utalt arra, hogy baj lehet. Florian Wirtz egyre inkább azt nyújtja az Anfieldben, ami miatt átigazolták a Bayer Leverkusentől, s bár első liverpooli bajnoki gólját 2025 decemberében szerezte, úgy tűnik, végre „megérkezett”.

Tény, egy kihagyott büntető látványosan hozzátesz az eredménytelenséghez, ám Liverpoolban nagyobb gond, hogy a francia Ibrahima Konaté borzasztó gyengén játszik. Nemigen állt a helyzet magaslatán, pedig az ellenfél gyakorlatilag alig birtokolta a labdát. Egy alkalommal majdnem öngólt szerzett, Edwards egyenlítő góljánál pedig lemaradt, utána hiába csúszott (volna) a labda útjába.

Liverpoolban a pokolba vezető út nem jó szándékkal, hanem méretes hibákkal van kikövezve…