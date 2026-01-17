Arne Slot kiemelte Kerkez Milos teljesítményét

Nemzeti Sportrádió

2026.01.17. 20:36
Kerkez Milos (balra) és Szoboszlai Dominik (jobbra) is a Liverpool kezdőjében kapott helyet (Fotó: Getty Images)
A Liverpool csak 1–1-et játszott a Burnley ellen a Premier League 22. fordulójában. Arne Slot vezetőedző természetesen csalódottan értékelt a mérkőzés után.
Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai tizenegyest hibázott, a Burnley pontot csent az Anfieldről

A találkozót végig a pályán töltő Szoboszlai az első félidőben a kapufát találta el büntetőből, Kerkezt a 79. percben cserélték le.

Egyik újoncot sem tudta legyőzni hazai pályán a Liverpool a most zajló Premier League-idényben, miután a Sunderland elleni 1–1 és a Leeds United elleni 0–0 után a Burnley-vel is 1–1-et játszott.

Szoboszlai Dominik a 32. percben tizenegyest hibázott. Bár Florian Wirtz a 42. percben megszerezte a vezetést a címvédőnek, a második félidőben Marcus Edwards egyenlített, így a Burnley pontot mentett.

Arne Slot vezetőedző természetesen csalódott volt a mérkőzés után.

„Nem az első eset, hogy csalódást keltő eredményt érünk el. Van, hogy betalálunk a ráadásban, erre még ugyanazon a meccsen gólt kapunk. De olyan is előfordult, hogy sokkal több lehetőségünk volt, mint az ellenfélnek, mégis kikaptunk. A Burnley mindent megtett, amit az edzőjük látni szeretett volna, de ha az ellenük elért döntetlent nem csalódásként érjük meg, akkor valami rossz. Teljesen megértem a szurkolók csalódottságát, mert én is ugyanezt érzem, ahogy a játékosok is.”

Slot hozzátette, hogy a második félidőben volt egy olyan öt percük, amikor küszködtek, akkor kapták a gólt, illetve majdnem összehoztak egy öngólt is. A szakvezető kiemelte a 79 percet a pályán töltő Kerkez Milos teljesítményét.

„Egyetértek a felvetéssel, Milosnak ezúttal is jó meccse volt. De kiemelném Florian Wirtzet, aki újabb remek gólt lőtt, és több jó megmozdulása volt. Jeremie Frimpong is jól játszott, komoly veszélyt jelentett a jobb oldalon. De az eredmény nem mindig tükrözi a játék képét és a fejlődést. Persze beszélhetünk arról is, hogy sorozatban a 12. tétmérkőzésen nem kaptunk ki, de a mi elvárásaink nagyobbak, mint csupán a veretlenség. Minden meccset meg akarunk nyerni!”

Florian Wirtz is egyetértett edzőjével, ő is csalódásként élte meg a döntetlent.

„Épp elég lehetőségünk volt, hogy hamar lezárjuk a mérkőzést. Néha jobb döntést kellett volna hoznunk, de volt, amikor balszerencsénk volt, mint Hugo Ekitiké lesgóljánál. A kapu előtt jobban kellett volna összpontosítanunk, mert most egy gól nem volt elég.”

A német középpályás saját magáról elmondta, hogy egyre jobban érzi magát a pályán, és nő az önbizalma. És hogy a Liverpool mit hasznosíthat ebből a mérkőzésből?

„Semmit. Ez olyan, mint egy vereség. Ennyi lövésből több gólt kellett volna szereznünk. De vannak ilyen napok, hogy mindent megpróbálsz, mégsem nyersz. Most egy pontot szereztünk, legközelebb megpróbálunk jobban teljesíteni.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
LIVERPOOL–BURNLEY 1–1 (1–0) 
Liverpool, Anfield. Vezette: Medley
LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (A. Robertson, 79.) – Gravenberch (A. Mac Allister, 79.), C. Jones (Chiesa, 87.) – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 78.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
BURNLEY: Dúbravka – Tuanzebe, Estéve (Ekdal, 74.), Humphreys – K. Walker, Ugochukwu (Laurent, 85.), Florentino (Tchaouna, 90.), Lucas Pires – M. Edwards (Medzsbri, 90.), J. Anthony – Broja (L. Foster, 74.). Menedzser: Scott Parker
Gólszerző: Wirtz (42.), ill. M. Edwards (65.)

 

