Arne Slot kiemelte Kerkez Milos teljesítményét

Egyik újoncot sem tudta legyőzni hazai pályán a Liverpool a most zajló Premier League-idényben, miután a Sunderland elleni 1–1 és a Leeds United elleni 0–0 után a Burnley-vel is 1–1-et játszott.

Szoboszlai Dominik a 32. percben tizenegyest hibázott. Bár Florian Wirtz a 42. percben megszerezte a vezetést a címvédőnek, a második félidőben Marcus Edwards egyenlített, így a Burnley pontot mentett.

Arne Slot vezetőedző természetesen csalódott volt a mérkőzés után.

„Nem az első eset, hogy csalódást keltő eredményt érünk el. Van, hogy betalálunk a ráadásban, erre még ugyanazon a meccsen gólt kapunk. De olyan is előfordult, hogy sokkal több lehetőségünk volt, mint az ellenfélnek, mégis kikaptunk. A Burnley mindent megtett, amit az edzőjük látni szeretett volna, de ha az ellenük elért döntetlent nem csalódásként érjük meg, akkor valami rossz. Teljesen megértem a szurkolók csalódottságát, mert én is ugyanezt érzem, ahogy a játékosok is.”

Slot hozzátette, hogy a második félidőben volt egy olyan öt percük, amikor küszködtek, akkor kapták a gólt, illetve majdnem összehoztak egy öngólt is. A szakvezető kiemelte a 79 percet a pályán töltő Kerkez Milos teljesítményét.

„Egyetértek a felvetéssel, Milosnak ezúttal is jó meccse volt. De kiemelném Florian Wirtzet, aki újabb remek gólt lőtt, és több jó megmozdulása volt. Jeremie Frimpong is jól játszott, komoly veszélyt jelentett a jobb oldalon. De az eredmény nem mindig tükrözi a játék képét és a fejlődést. Persze beszélhetünk arról is, hogy sorozatban a 12. tétmérkőzésen nem kaptunk ki, de a mi elvárásaink nagyobbak, mint csupán a veretlenség. Minden meccset meg akarunk nyerni!”

Florian Wirtz is egyetértett edzőjével, ő is csalódásként élte meg a döntetlent.

„Épp elég lehetőségünk volt, hogy hamar lezárjuk a mérkőzést. Néha jobb döntést kellett volna hoznunk, de volt, amikor balszerencsénk volt, mint Hugo Ekitiké lesgóljánál. A kapu előtt jobban kellett volna összpontosítanunk, mert most egy gól nem volt elég.”

A német középpályás saját magáról elmondta, hogy egyre jobban érzi magát a pályán, és nő az önbizalma. És hogy a Liverpool mit hasznosíthat ebből a mérkőzésből?

„Semmit. Ez olyan, mint egy vereség. Ennyi lövésből több gólt kellett volna szereznünk. De vannak ilyen napok, hogy mindent megpróbálsz, mégsem nyersz. Most egy pontot szereztünk, legközelebb megpróbálunk jobban teljesíteni.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

LIVERPOOL–BURNLEY 1–1 (1–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Medley

LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (A. Robertson, 79.) – Gravenberch (A. Mac Allister, 79.), C. Jones (Chiesa, 87.) – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 78.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

BURNLEY: Dúbravka – Tuanzebe, Estéve (Ekdal, 74.), Humphreys – K. Walker, Ugochukwu (Laurent, 85.), Florentino (Tchaouna, 90.), Lucas Pires – M. Edwards (Medzsbri, 90.), J. Anthony – Broja (L. Foster, 74.). Menedzser: Scott Parker

Gólszerző: Wirtz (42.), ill. M. Edwards (65.)