Öt játékot vesztett a világelső Szabalenka az Australian Openen

A harmadik melbourne-i trófeájára hajtó Arina Szabalenka vasárnap a szabadkártyás Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ellen kezdett, és noha rögtön elvesztette az adogatását, végül magabiztosan verte meg balkezes francia riválisát 6:4, 6:1-re.

A 27 éves fehérorosz kiválóság a 64 között a kínai Paj Cso-hszüannal találkozik.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

NŐI EGYES

FELSŐ ÁG

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (francia) 6:4, 6:1

Paj Cso-hszüan (kínai)–Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 6:4, 2:6, 7:6 (12–10)

Anastasia Potapova (osztrák)–Suzan Lamens (holland) 3:6, 7:5, 6:2

Emma Raducanu (brit, 28.)–Manancsaja Szavangkev (thaiföldi) 6:4, 6:1

Caty McNally (amerikai)–Szakacume Himeno (japán) 6:3, 6:1

Polina Kugyermetova (üzbég)–Guiomar Maristany (spanyol) 6:2, 6:3

Zeynep Sönmez (török)–Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 11.) 7:5, 4:6, 6:4

Julija Putyinceva (kazah)–Beatriz Haddad Maia (brazil) 3:6, 7:5, 6:3

Elsa Jacquemot (francia)–Marta Kosztyuk (ukrán, 20.) 6:7 (4–7), 7:6 (7–4), 7:6 (10–7)

Jasmine Paolini (olasz, 7.)–Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz) 6:1, 6:2

Olga Danilovics (szerb)–Venus Williams (amerikai) 6:7 (5–7), 6:3, 6:4

Hailey Baptiste (amerikai)–Taylor Townsend (amerikai) 6:3, 6:7 (3–7), 6:3

Jelina Szvitolina (ukrán, 12.)–Cristina Bucsa (spanyol) 6:4, 6:1

Talia Gibson (ausztrál)–Anna Blinkova (orosz) 6:1, 6:3

Elena-Gabriela Ruse (román)–Dajana Jasztremszka (ukrán, 26.) 6:4, 7:5

Maria Szakkari (görög)–Léolia Jeanjean (francia) 6:4, 6:2