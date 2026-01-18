NHL: mesterhármas Zibanejadtól és Szvecsnyikovtól

A Minnesota Wild Mats Zuccarello hosszabbításban szerzett emberelőnyös góljával 5–4-re nyert Buffalóban, ezzel megszakítva hárommeccses vereségsorozatát. A New York Rangers Mika Zibanejad mesterhármasával 6–3-ra verte meg a Philadelphia Flyerst, míg Andrej Szvecsnyikov triplájával a Carolina Hurricanes 4–1-re győzte le a New Jersey Devilst.

MISTA SVECHNKIOV! 🌪️



The League's 17th hat trick in 17 days to start 2026! pic.twitter.com/bEhoZhRf70 — NHL (@NHL) January 18, 2026

Fordításból nyert a Toronto Maple Leafs, amely kétgólos hátrányból felállva hosszabbításban múlta felül a Winnipeg Jetset 4–3-ra. Szintén ráadásban diadalmaskodott a Montreal Canadiens az Ottawa Senators ellen, Cole Caufield győztes góljával 6–5-re.

A Calgary Flames Adam Klapka vezetésével 4–2-re verte a New York Islanderst, a Florida Panthers pedig Sam Bennett vezérletével 5–2-re nyert Washingtonban. A Columbus Blue Jackets szétlövés után győzte le a Pittsburgh Penguinst, Rick Bowness új vezetőedző pedig továbbra is hibátlan mérleggel áll.

A Boston Bruins fordított Chicagóban, míg az Edmonton Oilers lehengerlő, 6–0-s sikert aratott Vancouverben, ahol a Canucks továbbra is nyeretlen 2026-ban. Az Anaheim Ducks Mikael Granlund hosszabbításban szerzett góljával nyert a Kings ellen, a Vegas Golden Knights pedig a harmadik harmadban szerzett öt találatot, s így ütötte ki a Nashville Predators együttesét.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Minnesota Wild 4–5 – hosszabbításban

Philadelphia Flyers–New York Rangers 3–6

Calgary Flames–New York Islanders 4–2

Utah Mammoth–Seattle Kraken 6–3

Winnipeg Jets–Toronto Maple Leafs 3–4 – hosszabbításban

Ottawa Senators–Montreal Canadiens 5–6 – hosszabbításban

Washington Capitals–Florida Panthers 2–5

Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets 3–4 – szétlövésben

New Jersey Devils–Carolina Hurricanes 1–4

Chicago Blackhawks–Boston Bruins 2–5

Vancouver Canucks–Edmontoin Oilers 0–6

Anaheim Ducks–Los Angeles Kings 2–1 – hosszabbításban

Vegas Golden Knights–Nashville Predators 7–2