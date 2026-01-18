Nemzeti Sportrádió

NHL: mesterhármas Zibanejadtól és Szvecsnyikovtól

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 09:31
null
Mika Zibanejad emlékezetes mérkőzésen van túl (Fotó: Getty Images)
Címkék
NHL Andrej Szvecsnyikov Mika Zibanejad
Mika Zibanejad és Andrej Szvecsnyikov háromgólos teljesítménye, több fordítás és számos hosszabbításos mérkőzés jellemezte az NHL szombati (és magyar idő szerint vasárnap hajnali) játéknapját, amelyen a Toronto, a Montreal és a Minnesota is ráadásban aratott fontos győzelmet.

A Minnesota Wild Mats Zuccarello hosszabbításban szerzett emberelőnyös góljával 5–4-re nyert Buffalóban, ezzel megszakítva hárommeccses vereségsorozatát. A New York Rangers Mika Zibanejad mesterhármasával 6–3-ra verte meg a Philadelphia Flyerst, míg Andrej Szvecsnyikov triplájával a Carolina Hurricanes 4–1-re győzte le a New Jersey Devilst.

Fordításból nyert a Toronto Maple Leafs, amely kétgólos hátrányból felállva hosszabbításban múlta felül a Winnipeg Jetset 4–3-ra. Szintén ráadásban diadalmaskodott a Montreal Canadiens az Ottawa Senators ellen, Cole Caufield győztes góljával 6–5-re.

A Calgary Flames Adam Klapka vezetésével 4–2-re verte a New York Islanderst, a Florida Panthers pedig Sam Bennett vezérletével 5–2-re nyert Washingtonban. A Columbus Blue Jackets szétlövés után győzte le a Pittsburgh Penguinst, Rick Bowness új vezetőedző pedig továbbra is hibátlan mérleggel áll.

A Boston Bruins fordított Chicagóban, míg az Edmonton Oilers lehengerlő, 6–0-s sikert aratott Vancouverben, ahol a Canucks továbbra is nyeretlen 2026-ban. Az Anaheim Ducks Mikael Granlund hosszabbításban szerzett góljával nyert a Kings ellen, a Vegas Golden Knights pedig a harmadik harmadban szerzett öt találatot, s így ütötte ki a Nashville Predators együttesét.

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Minnesota Wild 4–5 – hosszabbításban
Philadelphia Flyers–New York Rangers 3–6
Calgary Flames–New York Islanders 4–2
Utah Mammoth–Seattle Kraken 6–3
Winnipeg Jets–Toronto Maple Leafs 3–4 – hosszabbításban
Ottawa Senators–Montreal Canadiens 5–6 – hosszabbításban
Washington Capitals–Florida Panthers 2–5
Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets 3–4 – szétlövésben
New Jersey Devils–Carolina Hurricanes 1–4
Chicago Blackhawks–Boston Bruins 2–5
Vancouver Canucks–Edmontoin Oilers 0–6
Anaheim Ducks–Los Angeles Kings 2–1 – hosszabbításban
Vegas Golden Knights–Nashville Predators 7–2

 

NHL Andrej Szvecsnyikov Mika Zibanejad
Legfrissebb hírek

NHL: kiütéses győzelmet aratott a Carolina és a Nashville is

Amerikai sportok
Tegnap, 8:27

NHL: Szorokin lehúzta a rolót Edmontonban

Amerikai sportok
2026.01.16. 09:20

NHL: ezúttal nyolc gólt kapott a negatív spirálban levő Rangers

Amerikai sportok
2026.01.15. 07:31

NHL: győzött reaktivált vezetőedzőjével a Columbus

Amerikai sportok
2026.01.14. 09:04

Milánó-Cortina 2026: az NHL szerint jó volt a hokicsarnok próbája

Téli sportok
2026.01.13. 17:59

NHL: Nylander hosszabbításban döntött, Kucserov sorozatban kilencedik meccsén brillírozott

Amerikai sportok
2026.01.13. 08:59

NHL: kapusbravúr Bostonban, hosszabbítás Salt Lake Cityben, kiütés San Joséban

Amerikai sportok
2026.01.12. 07:48

NHL: tíz (!) gólt rámolt be a Rangers kapujába a Bruins

Amerikai sportok
2026.01.11. 09:02
Ezek is érdekelhetik