Arne Slot Szoboszlai hibájáról: Ilyet nem lehet csinálni, beszélnem kell vele
A Liverpool FC hétfőn este 4–1-es sikert aratott a harmadosztályú Barnsley felett: a gólok sorát Szoboszlai Dominik nyitotta egy távoli bombával, majd Jeremie Frimpong következett.
Az első félidő hajrájában a magyar gólszerző izgalmassá tette a mérkőzést azzal, hogy saját kapuja előtt sarokkal próbált meg a kapushoz, Giorgi Mamardasvilihez passzolni, ám kísérlete sikertelennek bizonyult. Az ellenfél középpályása, Adam Phillips le is csapott a labdára, így szépítettek a vendégek.
Szoboszlai Dominik bocsánatot kért a csapattól a gólt eredményező hibájáért
A Liverpool FC vezetőedzője, Arne Slot így kommentálta Szoboszlai hibáját a lefújást követően:
„Ilyet nem lehet csinálni, mindegy, hogy milyen sorozatról van szó. Lehet az FA-kupa, Ligakupa vagy akár felkészülési meccs... Furcsa döntést hozott, beszélnem kell vele erről. A szünetben nem hoztam szóba, mert már a második játékrészre fókuszáltam, de nem mehetünk el mellette, hiszen kétgólos előnyben megnehezítettük a saját dolgunkat egy hanyagság, figyelmetlenség miatt.”
A Barnsleyt irányító Conor Hourihane tiszteletlenséget olvasott ki Szoboszlai döntéséből.
„Csalódott voltam, mert Szoboszlai az Arsenal vagy a Chelsea ellen nem csinálna ilyet, ahogyan a Bajnokok Ligájában sem. Természetesen örültem Adam góljának, de ránk nézve kissé tiszteletlen volt Szoboszlai megoldása.”
A történtek ellenére a csapat drukkerei Szoboszlait választották meg a kupameccs legjobbjának: a magyar légiós a voksok 39 százalékát kapta.
A fordulást követően a Liverpool sokáig nem talált be, Florian Wirtz gólja a 84. percben érkezett, a végeredményt pedig Hugo Ekitiké állította be a ráadásban.
ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
LIVERPOOL–BARNSLEY (III.) 4–1 (2–1)
Liverpool, Anfield, 60 206 néző. Vezette: Hallam
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Wirtz, 60.), J. Gomez (I. Konaté, 60.), Van Dijk, A. Robertson – C. Jones, A. Mac Allister (Nyoni, 88.) – Ngumoha (Gravenberch, 74.), Szoboszlai, Gakpo – Chiesa (Ekitiké, 60.). Menedzser: Arne Slot
BARNSLEY: M. Cooper – O'Keeffe, Sheperd, De Gevigney, Ogbeta (O'Connell, 73.) – A. Phillips (P. Kelly, 73.), Bland – Yoganathan (Gent, 88.), Keillor-Dunn (McGoldrick, 81.), T. Watson – Cleary. Menedzser: Conor Hourihane
Gólszerző: Szoboszlai (9.), J. Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.), ill. A. Phillips (40.)