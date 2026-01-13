Arne Slot Szoboszlai hibájáról: Ilyet nem lehet csinálni, beszélnem kell vele

A Liverpool FC vezetőedzője, Arne Slot így kommentálta Szoboszlai hibáját a lefújást követően:

„Ilyet nem lehet csinálni, mindegy, hogy milyen sorozatról van szó. Lehet az FA-kupa, Ligakupa vagy akár felkészülési meccs... Furcsa döntést hozott, beszélnem kell vele erről. A szünetben nem hoztam szóba, mert már a második játékrészre fókuszáltam, de nem mehetünk el mellette, hiszen kétgólos előnyben megnehezítettük a saját dolgunkat egy hanyagság, figyelmetlenség miatt.”

A Barnsleyt irányító Conor Hourihane tiszteletlenséget olvasott ki Szoboszlai döntéséből.

„Csalódott voltam, mert Szoboszlai az Arsenal vagy a Chelsea ellen nem csinálna ilyet, ahogyan a Bajnokok Ligájában sem. Természetesen örültem Adam góljának, de ránk nézve kissé tiszteletlen volt Szoboszlai megoldása.”

A történtek ellenére a csapat drukkerei Szoboszlait választották meg a kupameccs legjobbjának: a magyar légiós a voksok 39 százalékát kapta.

A fordulást követően a Liverpool sokáig nem talált be, Florian Wirtz gólja a 84. percben érkezett, a végeredményt pedig Hugo Ekitiké állította be a ráadásban.

ANGOL FA-KUPA

3. FORDULÓ

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

LIVERPOOL–BARNSLEY (III.) 4–1 (2–1)

Liverpool, Anfield, 60 206 néző. Vezette: Hallam

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Wirtz, 60.), J. Gomez (I. Konaté, 60.), Van Dijk, A. Robertson – C. Jones, A. Mac Allister (Nyoni, 88.) – Ngumoha (Gravenberch, 74.), Szoboszlai, Gakpo – Chiesa (Ekitiké, 60.). Menedzser: Arne Slot

BARNSLEY: M. Cooper – O'Keeffe, Sheperd, De Gevigney, Ogbeta (O'Connell, 73.) – A. Phillips (P. Kelly, 73.), Bland – Yoganathan (Gent, 88.), Keillor-Dunn (McGoldrick, 81.), T. Watson – Cleary. Menedzser: Conor Hourihane

Gólszerző: Szoboszlai (9.), J. Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.), ill. A. Phillips (40.)