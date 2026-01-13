Nemzeti Sportrádió

Arne Slot Szoboszlai hibájáról: Ilyet nem lehet csinálni, beszélnem kell vele

2026.01.13.
Arne Slot szerint a Liverpool hanyagság miatt kapott gólt (Fotó: Getty Images)
A Liverpool FC vezetőedzője, Arne Slot nem volt elragadtatva Szoboszlai Dominik hibájától, amit a magyar válogatott csapatkapitánya a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzésen követett el.

A Liverpool FC hétfőn este 4–1-es sikert aratott a harmadosztályú Barnsley felett: a gólok sorát Szoboszlai Dominik nyitotta egy távoli bombával, majd Jeremie Frimpong következett.

Az első félidő hajrájában a magyar gólszerző izgalmassá tette a mérkőzést azzal, hogy saját kapuja előtt sarokkal próbált meg a kapushoz, Giorgi Mamardasvilihez passzolni, ám kísérlete sikertelennek bizonyult. Az ellenfél középpályása, Adam Phillips le is csapott a labdára, így szépítettek a vendégek.

Légiósok
2 órája

Szoboszlai Dominik bocsánatot kért a csapattól a gólt eredményező hibájáért

„Azzal a nagy hibával megnehezítettem a dolgunkat” – mondta a Liverpool légiósa, aki a góljáról is beszélt a kupameccs után.

A Liverpool FC vezetőedzője, Arne Slot így kommentálta Szoboszlai hibáját a lefújást követően:

„Ilyet nem lehet csinálni, mindegy, hogy milyen sorozatról van szó. Lehet az FA-kupa, Ligakupa vagy akár felkészülési meccs... Furcsa döntést hozott, beszélnem kell vele erről. A szünetben nem hoztam szóba, mert már a második játékrészre fókuszáltam, de nem mehetünk el mellette, hiszen kétgólos előnyben megnehezítettük a saját dolgunkat egy hanyagság, figyelmetlenség miatt.”

A Barnsleyt irányító Conor Hourihane tiszteletlenséget olvasott ki Szoboszlai döntéséből.

„Csalódott voltam, mert Szoboszlai az Arsenal vagy a Chelsea ellen nem csinálna ilyet, ahogyan a Bajnokok Ligájában sem. Természetesen örültem Adam góljának, de ránk nézve kissé tiszteletlen volt Szoboszlai megoldása.”

A történtek ellenére a csapat drukkerei Szoboszlait választották meg a kupameccs legjobbjának: a magyar légiós a voksok 39 százalékát kapta.

A fordulást követően a Liverpool sokáig nem talált be, Florian Wirtz gólja a 84. percben érkezett, a végeredményt pedig Hugo Ekitiké állította be a ráadásban.

ANGOL FA-KUPA
3. FORDULÓ
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
LIVERPOOL–BARNSLEY (III.) 4–1 (2–1)
Liverpool, Anfield, 60 206 néző. Vezette: Hallam
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Wirtz, 60.), J. Gomez (I. Konaté, 60.), Van Dijk, A. Robertson – C. Jones, A. Mac Allister (Nyoni, 88.) – Ngumoha (Gravenberch, 74.), Szoboszlai, Gakpo – Chiesa (Ekitiké, 60.). Menedzser: Arne Slot
BARNSLEY: M. Cooper – O'Keeffe, Sheperd, De Gevigney, Ogbeta (O'Connell, 73.) – A. Phillips (P. Kelly, 73.), Bland – Yoganathan (Gent, 88.), Keillor-Dunn (McGoldrick, 81.), T. Watson – Cleary. Menedzser: Conor Hourihane
Gólszerző: Szoboszlai (9.), J. Frimpong (36.), Wirtz (84.), Ekitiké (90+4.), ill. A. Phillips (40.)

