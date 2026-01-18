Nemzeti Sportrádió

Ellenfele elsodorta, a palánkba csapódott, agyrázkódást szenvedett a magyar gyorskorcsolyázó

2026.01.18. 12:30
Tiborcz Dániel (Fotó: Getty Images)
Tiborcz Dániel nagyot esett a férfi 1000 méter reményfutamában a rövid pályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán, ezért a délutáni programban már nem áll rajthoz.

Tiborcz Dániel, aki 500 méteren a 10. helyen végzett, a sikertelen pénteki selejtezőt követően a vigaszág első fordulójából továbbjutott, majd a negyeddöntőbe jutásért rendezett második körben elsodorta őt kicsúszó belga riválisa. A magyar versenyző a palánkba csapódást követően feltett kezével azonnal jelezte, hogy nem tud egyből felállni, ezért leállították a futamot.

A milánói téli olimpiára készülő Tiborcz végül saját lábán hagyta el a pályát, majd elkezdték vizsgálni az orvosok, és az új startnál már nem állt rajthoz.

Nicky Gooch, a magyar válogatott brit vezetőedzője elárulta, hogy az FTC sportolója agyrázkódást szenvedett, ezért a délutáni programban, így a vegyes és a férfi váltó döntőjében sem lép jégre.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, s a kontinensviadal a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.

 

