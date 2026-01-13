Nemzeti Sportrádió

Rooney nyitott arra, hogy visszatérjen a Manchester Unitedhez

2026.01.13. 10:08
Michael Carrick és Wayne Rooney egymás ellenfelei is voltak már vezetőedzőként (Fotó: Getty Images)
Wayne Rooney azt mondta, ha volt csapattársa, Michael Carrick lesz a Manchester United megbízott vezetőedzője, nyitott arra, hogy ő is csatlakozzon a szakmai stábhoz a futballklubnál.

Ruben Amorimot múlt hétfőn menesztették a Manchester United vezetői, akik ideiglenesen Darren Fletcherre, az ifjúsági gárda trénerére bízták az irányítást.

Wayne Rooney szerint Michael Carrick megfelelő választás lenne a vezetőedzői posztra, mert 2006 és 2018 között több mint 300 mérkőzést játszott a csapatban és miután felhagyott a játékkal, az egyesületnél maradt.

„Michael imádja ezt a klubot, a lételeme, és a klubnak pontosan egy ilyen emberre van most szüksége.” 

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:53

Solskjaer helyett egy másik legendáját nevezné ki a Man. United – sajtóhír

Az FA-kupa-kiesést követően úgy tűnik, Darren Fletchernek nincs maradása a vezetőedzői pozícióban – napokon belül jöhet az újabb váltás.

Arra a kérdésre, hogy kinevezése esetén csatlakozna-e Carrick stábjához, a negyvenéves szakember azt mondta:

„Természetesen igen. Nem is gondolkodnék. De persze nem könyörgök egy állásért”mondta Rooney a BBC-nek.

Carrick rövid ideig már irányította az MU-t Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztése után, majd 2022 októbere és 2025 júniusa között a Middlesbrough vezetőedzője volt.

Arsenal v Manchester United - Premier League
Hosszú időn át csapattársak voltak... (Fotó: Getty Images)

Rooney 13 év alatt 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett a „vörös ördögök” színeiben, 2021-es visszavonulása után pedig a Derby County, a DC United, a Birmingham City és a Plymouth Argyle vezetőedzőjeként dolgozott.

Az MU jelenleg a 7. helyen áll a Premier League-ben, szombaton pedig a városi rivális Manchester Cityvel csap össze.

