Rooney nyitott arra, hogy visszatérjen a Manchester Unitedhez

Arra a kérdésre, hogy kinevezése esetén csatlakozna-e Carrick stábjához, a negyvenéves szakember azt mondta:

„Természetesen igen. Nem is gondolkodnék. De persze nem könyörgök egy állásért” – mondta Rooney a BBC-nek.

Carrick rövid ideig már irányította az MU-t Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztése után, majd 2022 októbere és 2025 júniusa között a Middlesbrough vezetőedzője volt.

Hosszú időn át csapattársak voltak... (Fotó: Getty Images)

Rooney 13 év alatt 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett a „vörös ördögök” színeiben, 2021-es visszavonulása után pedig a Derby County, a DC United, a Birmingham City és a Plymouth Argyle vezetőedzőjeként dolgozott.

Az MU jelenleg a 7. helyen áll a Premier League-ben, szombaton pedig a városi rivális Manchester Cityvel csap össze.