Rooney nyitott arra, hogy visszatérjen a Manchester Unitedhez

Ruben Amorimot múlt hétfőn menesztették a Manchester United vezetői, akik ideiglenesen Darren Fletcherre, az ifjúsági gárda trénerére bízták az irányítást.
Wayne Rooney szerint Michael Carrick megfelelő választás lenne a vezetőedzői posztra, mert 2006 és 2018 között több mint 300 mérkőzést játszott a csapatban és miután felhagyott a játékkal, az egyesületnél maradt.
„Michael imádja ezt a klubot, a lételeme, és a klubnak pontosan egy ilyen emberre van most szüksége.”
Arra a kérdésre, hogy kinevezése esetén csatlakozna-e Carrick stábjához, a negyvenéves szakember azt mondta:
„Természetesen igen. Nem is gondolkodnék. De persze nem könyörgök egy állásért” – mondta Rooney a BBC-nek.
Carrick rövid ideig már irányította az MU-t Ole Gunnar Solskjaer 2021-es menesztése után, majd 2022 októbere és 2025 júniusa között a Middlesbrough vezetőedzője volt.
Rooney 13 év alatt 559 mérkőzésen 253 gólt szerzett a „vörös ördögök” színeiben, 2021-es visszavonulása után pedig a Derby County, a DC United, a Birmingham City és a Plymouth Argyle vezetőedzőjeként dolgozott.
Az MU jelenleg a 7. helyen áll a Premier League-ben, szombaton pedig a városi rivális Manchester Cityvel csap össze.