Virgil van Dijk: A szakértőknek felelősségteljesen kell nyilatkozniuk

„Személy szerint én meg tudok birkózni vele, ám kicsit aggódom a következő generáció miatt. A kritikával nincs probléma és része is lesz mindig a játéknak, de megfelelő szinten kell tartani. Néha olyan dolgokat mondanak, amelyek provokálják a játékosokat anélkül, hogy gondolnának a játékosok, különösen a fiatalabb generáció mentális egészségére, akik folyamatosan jelen vannak a közösségi médiában” – mondta Van Dijk a műsorban.

Nem ez az első eset amikor a holland védő felszólal az ilyen esetekkel kapcsolatban, novemberben Wayne Rooney kritikáira reagált, amikor az angol legenda a holland középső védőt hibáztatta a Liverpool gyengébb formája miatt. Néhány nappal később, amikor legyőzték hazai pályán a Real Madridot, szintén visszatért Rooney reakciójára.

Nem csak a Liverpool sztárjait éri kritika, januárban Paul Scholes és Nicky Butt tett megjegyzést Lisandro Martínezre, hogy Erling Haaland úgy játszik majd ellene, mint egy kisgyerek ellen. Az argentin csak annyit reagált:

„A tévében mindenki beszél, de a szemünkbe senki sem mondja.”