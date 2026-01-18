Háfra Noémi hamarosan visszatérhet a pályára

Az Európa Ligában csoportkörös óvári klub közösségi oldalának vasárnapi beszámolója szerint a Háfra Noéminek korábban keresztszalag-sérülése volt, amely a műtét és a felépülés során degeneratív elváltozásokat okozott. Felépülése a tervek szerint halad, az utolsó orvosi vizsgálat után visszatérhet az edzésekhez.

A beálló Tyiskov-Helembai Fannynak novemberben megroppant a térde, és bár a keresztszalagja épségben maradt, a meniszkusza – a térdízület porcgyűrűje – megsérült, ezért megoperálták. A közelmúltban egy ütközés következtében részlegesen elszakadt a belső oldalszalagja, ezért legalább hat hét kihagyás vár rá. A balátlövő Tóth Eszter egy korábbi, nem súlyos térdsérüléséből sikeresen felépült, így a rehabilitációt követően ismét teljes értékűen a csapat rendelkezésére áll. Háfra október közepén, Tyiskov-Helembai múlt szerdán, Tóth pedig szerdán játszott legutóbb bajnoki meccset.