Moon és a férfiváltó is negyedik lett a rövid pályás gyorskorcsolya Eb-n

Az FTC dél-koreai születésű sportolója, Moon Wonjun a parádés negyeddöntő után hasonlóan remekül korcsolyázott az elődöntőben is. A táv elején szokás szerint a mezőny végén helyezkedett, ám ezúttal nem kellett mindenkit megelőznie, mert a brit Niall Treacy kilökte a címvédő olasz Pietro Sighelt, így a magyar versenyző rögtön a harmadik pozícióban találta magát. A hajrában aztán Moonnak semmiféle gondot nem okozott a török Muhammed Bozdag megelőzése, azaz „habkönnyen” lépett a fináléba, amelyben a továbbjuttatások miatt heten szerepeltek.

A döntőben Moon a népesebb mezőny miatt próbált előrébb helyezkedni, de lassacskán visszacsúszott a hatodik helyre, amikor pedig a megszokott ritmusváltásával előretört volna, egy kisebb ütközés miatt kisodródott. Ennek ellenére maradt esélye az éremszerzésre, mert az állandó csatározások nyomán a következő kanyarban hárman is kicsúsztak, azonban a hátralévő két kör már kevés volt ahhoz, hogy az 1500 méteren ötödik magyar versenyző előzzön és feljebb lépjen a negyedik helyről. Az aranyérmet a holland közönség örömére Jens van 't Wout szerezte meg, aki így mindhárom egyéni távon diadalmaskodott.

Ugyancsak negyedik lett 5000 méteren férfiváltónk, amely magyar nem tudott a megszokott összeállításában jégre lépni a fináléban, mivel délelőtt a reményfutamokban agyrázkódást szenvedett a milánói olimpiára készülő Tiborcz Dániel, így megszokott társai, Moon Wonjun és Nógrádi Bence mellett mindkét fiatal, a negyed- és elődöntőben is csapattag Granasztói Ádám, továbbá Csizmadia Márk is szerepelt a négyesben. A magyarok eleinte a harmadik helyen kezdték meg a körözést az olaszok és a lengyelek mögött, de a hollandok előtt.

Az 5000 méteres táv egyharmadánál a hazai közönség biztatását élvező holland csapat egy kör alatt az élre tört, de az olaszok ezt nem hagyták annyiban, visszavették a vezetést. A magyar kvartett egy ideig még tartotta a lépést a riválisokkal, azonban egy rosszabbul sikerült váltásnál kissé lemaradt, innen pedig már nem tudott felzárkózni. A két favorit csapat olyan öldöklő tempót kezdett diktálni, melyet már a lengyelek sem bírtak. A végén a hollandok mindent megtettek az előzésért, de az olaszok minden támadást visszaverve megszerezték az aranyérmet. Harmadikként a lengyelek, negyedikként a magyarok értek célba.

A nők 500 méteres negyeddöntőjében Bácskai Sára Luca és a milánói olimpiára készülő Végi Diána Laura azonos futamban szerepelt, de a biztos továbbjutást jelentő első két hely sorsába nem tudtak beleszólni, egymással harcoltak a harmadik pozícióért, melyet egy szép előzéssel Bácskai szerzett meg, az ideje pedig elég gyorsnak bizonyult az elődöntőhöz. Somogyi Barbarának is minden esélye megvolt a legjobb tízbe kerülésre, ugyanis futamában hatalmasat esett az olasz Martina Valcepina, akit hordágyon vittek le a jégről. Az újraindításnál így már a kettes pozícióból indult a magyar versenyző, aki körökön át nagyszerűen verte vissza Katarina Buric támadását, azonban a horvát ellenfelének jobban sikerült a láb betolása a célvonalnál, így 22 ezreddel megszerezte a továbbjutást érő második helyet, Somogyi viszont harmadikként kiesett.

Bácskainak az elődöntőben nem volt reális esélye a fináléba jutásra, mert a legkedvezőtlenebb, ötös pozícióból rajtolt. Ezen nem is tudott változtatni a futam során, így a 6-10. helyről döntő B fináléba került. A kisdöntőben a négyes rajtpozícióját megőrizve kezdte meg a körözést, majd egy remek előzéssel a francia Berenice Combyt maga mögé utasítva feljött harmadiknak, így összesítésben nyolcadik helyen végzett. A legjobbak csatájában a hazai közönség legnagyobb örömére hármas holland diadal született: a szám világbajnoka, Xandra Velzeboer mögött húga, Michelle lett a második és Selma Poutsma a harmadik.

Az 1500 méteres távon Sziliczei-Német Rebeka és a milánói téli olimpiára készülő Somodi Maja azonos futamba kapott besorolást. A hajrához közeledve az olasz Arianna Sighel és a holland Diede van Oorschot mögött a harmadik és negyedik pozícióban korcsolyázott a két magyar versenyző, de az ezen a távon két éve bronzérmes Sziliczei-Német nem tudott előzési pozícióba kerülni, az utolsó kanyarban pedig megelőzte őt az ebben a számban junior világbajnok Somodi, ami a lényegen nem változtatott, mindketten a B döntőben folytathatták.

A kisdöntőben Somodi korán az élre állt, a mögötte zajló csatáknak köszönhetően pedig kissé el is lépett riválisaitól, így könnyedén megnyerte a futamot, azaz összesítésben nyolcadikként zárt. Mögötte Sziliczei-Német is nagyszerűen küzdött, harmadikként haladt át a célvonalon, azaz tizedik lett. A fináléban aztán megszakadt a házigazda hollandok diadalmenete, ugyanis a sportág 35 éves olasz legendája, Arianna Fontana két olimpiai és egy világbajnoki aranya után begyűjtötte pályafutása 25. Európa-bajnoki címét, 1500 méteren pedig hatodszor győzött.

A magyar csapat két bronzzal az ötödik helyen végzett az éremtáblázaton, az élen a házigazda hollandok zártak, akik a kilencből hét számban is diadalmaskodtak.