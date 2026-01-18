A Ferencváros nem kímélte a Podravkát, nyolc góllal nyert Érden a női kézi BL-ben



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 10. FORDULÓ

B-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–PODRAVKA KOPRIVNICA (horvát) 31–23 (15–13)

Érd, 1750 néző. V: Sirbu, Serdiuc (moldovaiak)

FTC: JANURIK – Malestein 4 (2), Ingstad 3, Tranborg, VOGEL 4, SIMON P. 7, Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró B. (kapus), KLUJBER 6 (3), Cvijics, O. KANOR 3, Hársfalvi, Dmitrijeva 2, Bordás, Balázs B. Edző: Jesper Jensen

PODRAVKA: BESEN – Vuljak 2, Birtic, Pletikosic 1, SENVALD 7, BARISIC 6 (1), Simara 3. Csere: Tucakovic (kapus), Prkacin, Pandza 3, Olek, Vukovic, Dramac, Pratnik 1. Edző: Ivica Obrvan

Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–3. 15. p.: 7–8. 19. p.: 11–8. 24. p.: 12–12. 26. p.: 14–12. 34. p.: 18–15. 40. p.: 19–17. 49. p.: 24–17. 54. p.: 28–20

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/5, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Az első félidő kicsit szétszórt volt, akadtak jó megoldásaink, de a lövéseink kivitelezése pontatlan volt. Jól játszott a Podravka, de az első negyedóra után lehetőségünk lett volna nagyobb előnyt kialakítani, nem sikerült. A második játékrész viszont sokkal jobban alakult különösen a védekezünk javult fel, és a támadásbefejezéseink is pontosabbak lettek.

Ivica Obrvan: – Csapatom lelkesedése és energiája között most nagy különbség volt, sok a hiányzónk, elfogyott az erőnk, elfáradtunk, rossz döntéseket hoztunk a kritikus pillanatokban, ez meglátszik a végeredményen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jó passzban várhatta idei első hazai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzését az FTC női kézilabdacsapata a Koprivnica ellen. A IX. kerületi csapat a legutóbbi két körben két értékes győzelmet ért el a közvetlen rivális francia Bresttel és a dán Ikasttal szemben, így az utolsó öt játéknap előtt őrizte esélyét arra, hogy az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikén zárjon a nyolcasában. A dán Jesper Jensen együttese ráadásul hét közben gyenge kezdést követően is meggyőző fölénnyel nyert NB I-es rangadót Debrecenben, így minden adva volt ahhoz, hogy a horvátok ellen is folytassa jó sorozatát.

Janurik Kinga kezdett a magyar kapuban, a gyermekáldás után szerdán visszatérő, a bemutatás előtt a szurkolók által hangosan éltetett Böde-Bíró Blanka ezúttal is a padon ült, a kilencedik percben érkezett először egy vendéghétméteresre. A debreceni meccsel ellentétben összeszedettebben indítottak a zöld-fehérek, a védekezésben is biztos pontnak számító, olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég beálló, Vilde Ingstad ezúttal is agilis volt a vendégfalban, nehezen tudták tartani. A Podravka azonban nem hagyta magát, előbb utolérte a Fradit, az első negyedóra után pedig 7–6-nál a vezetést is átvette. Jensen időt kért, ami hatott, csapata gyors 5–1-es sorozattal 11–8-ra ismét ellépett. Nagyobb előnyt mégsem tudott kialakítani, a kaproncaiak szívósan harcoltak, hátul is megnehezítették a ferencvárosi támadók dolgát. A hektikus és hullámzó összecsapás egyik jellemző mozzanata volt, amikor a balszélső Hársfalvi Júliát videózás után piros lappal kizárták a moldovai játékvezetők, mert úgy ítélték meg, hogy fejre irányuló mozdulattal állította meg védekezés közben Ana Pandzát.

Az utolsó húsz perchez közeledve 19–16-ra vezetett az FTC, de lehetett volna sokkal nagyobb is az előnye a semmi különöset sem művelő, ám becsülettel küzdő riválissal szemben – három hétméteres mellett ziccerek sora maradt ki magyar részről, kicsit nagyobb összpontosítással és precízebb megoldásokkal a hajrá előtt eldőlhetett volna minden.

A fineszes holland jobbszélső, Angela Malestein mindenesetre most sem hazudtolta meg önmagát: egy labdaszerzés után a visszarohanó horvát védő lábai között pattintotta be a labdát az üres vendégkapuba, 20–17-re alakítva az állást, majd a saját térfelére visszatérve cinkos mosollyal nézett ki a lelátóra. Janurik végig stabil teljesítményt nyújtott a kapuban, és elöl is jött néhány szép akció, így a záró tizenkét percre fordulva csak sikerült ellépni héttel, ami már jobban tükrözte a két csapat tudása közötti valós különbséget. A vége 31–23 lett, a Fradinak tehát a hátralévő négy fordulóban lehetősége lesz megszerezni az első két hely valamelyikét.

További eredmény: CSM Bucuresti (román)–Krim Ljubljana (szlovén) 26–20 (12–9)