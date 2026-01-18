Cselgáncs: a Honvéd volt a legeredményesebb az ifjúsági Magyar-kupán
Győrben rendezték a ifjúsági cselgáncsozók Magyar-kupáját.
A győri Olimpiai Sportparkban rendezték meg az ifjúsági korcsoport cselgáncs Magyar-kupa viadalát. Az éremtáblázat első helyén a Budapesti Honvéd zárt két-két arannyal, ezüsttel és bronzzal, a második a paksi Atomerőmű SE és a Ledényi JI lett (egyaránt két arannyal és egy bronzzal).
IFJÚSÁGI MAGYAR-KUPA EREDMÉNYEK, GYŐR
42 KG (3 induló)
1. Máté Albert (Kaposvári USE)
2. Szepesi Hunor (Gemenc Judo Klub)
3. Szerdahelyi Szabolcs (VS Dunakeszi)
46 KG (13 induló)
1. Szentes Benedek (Győri AC)
2. Zsilka Atilla (Ceglédi VSE)
3. Nagy Noel (Nagykanizsai JK)
3. Léderer Soma (VS Dunakeszi)
5. Jankó-Boldizsár Marcell (Egri VSI)
5. Hollósi Dániel (Ledényi JI)
7. Csoport Csongor (Pécsi VSK)
7. Hangácsi Hunor (Egri VSI)
50 KG (8 induló)
1. Szégner Bertalan János (VS Dunakeszi)
2. Jancsó Noel (VS Dunakeszi)
3. Nagy Levente (Mogyi-Bajai JC)
3. Máté-Márton Mirkó (Kaposvári USE)
5. Kerekes Jonatán (Pécsi VSK)
5. Máté Márton (Kaposvári USE)
7. Kis Zsombor (Ledényi JI)
7. Török Lóránd (Diósd)
55 KG (15 induló)
1. Takács Csongor (Győri AC)
2. Szeifert Bercel Márk (VS Dunakeszi)
3. Nagy Nimród (Kecskeméti Junior Sport)
3. Sára András Hunor (VS Dunakeszi)
5. Apostol Csongor (Diósd)
5. Sinogli Zsombor (Koroncói Tutti JK)
7. Gábor Kolos (Győri AC)
7. Neu Gábor (Budapesti Honvéd SE)
60 KG (19 induló)
1. Damm Olivér (MTK Budapest)
2. Füredi Barnabás (MTK Budapest)
3. Lengyel Zalán (Budapesti Honvéd SE)
3. Kiss Csongor (Egri VSI)
5. Fedora Sándor (DSI Debrecen)
5. Éger Péter (DVTK)
7. Herkner Máté (Győri AC)
7. Jókai Simon (VS Dunakeszi)
66 KG (22 induló)
1. Mildner Nimród (Budapesti Honvéd SE)
2. Pinke Bence (UTE)
3. Kóka Krisztián (romániai)
3. Balogh Péter (romániai)
5. Szepesi Botond (Gemenc Judo Klub)
5. Böröcz Barnabás (Domaszéki Judo)
7. Farkas Dávid (romániai)
7. Bedécs Marcell (DVTK)
73 KG (21 induló)
1. Lantos Levente (Ledényi JI)
2. Nagy Áron (Ceglédi VSE)
3. Major Gábor (Kecskeméti Junior Sport)
3. Gál Kristóf (Ledényi JI)
5. Magyari Dávid (romániai)
5. Kreka Gergely (Kaposvári USE)
7. Márton Medárd (romániai)
7. Sliusarenko Ihor (Kaposvári USE)
81 KG (13 induló)
1. Hernádi Csanád (Atomerőmű SE)
2. Ivacs Máté (MATE-GEAC)
3. Hári Darko (Virradat SE)
3. Horváth Botond (Nippon Sport JC)
5. Rajmon Gergely (KSI SE)
5. Silionov Stanislav (Kaposvári USE)
7. Gajdács Ábel (Békés Megyei Kano Judo SE)
7. Marczali Vilmos (Rába ETO)
90 KG (6 induló)
1. Takács Ábel (Pécsi VSK)
2. Sárik Dániel (Budapesti Honvéd SE)
3. Muszik Zalán (Delta SE)
3. Anderkó Bence (Atomerőmű SE)
5. Szak Lénárd (DVTK)
5. Papp Károly (Ledényi JI)
+90 KG (4 induló)
1. Falusi Zsolt (Atomerőmű SE)
2. Lakatos Béla (Miskolci VSC)
3. Kovács Roland (Görbeország DSE)
4. Szentgyörgyváry Tamás (Virradat SE)
LEÁNYOK
40 KG (3 induló)
1. Pirbus-Gróf Nóra (Nagykanizsai JK)
2. Pinke Dorina Lilla (VS Dunakeszi)
3. Voga Dorka Mária (Tatai AC)
44 KG (5 induló)
1. Radics Maja (Mogyi-Bajai JC)
2. Fedora Emma (Főnix Judo Club)
3. Léderer Emma (VS Dunakeszi)
4. Sirkó Dalma (Salgótarjáni Barátok TC)
5. Kelemen Antónia (Pécsi VSK)
48 KG (5 induló)
1. Pápai Zsanett Stella (Tatai AC)
2. Dudás Regina (Diósd)
3. Szénási Lilla (Tatai AC)
4. Besenyei Zsófia Luca (DVTK)
5. Sax Norina (Leányvári SE)
52 KG (7 induló)
1. Raffay Zsófia (Budapesti Honvéd SE)
2. Schrődl Emma Klára (Budapesti Honvéd SE)
3. Börcsök Annabella (Dombóvár)
3. Lengyel Kinga (Budapesti Honvéd SE)
5. Kovács Réka (DVTK)
5. Mereszij Kelli (Tatabányai SC)
7. Koronika Flóra (Koroncói Tutti JK)
57 KG (9 induló)
1. Pajerich Anna Róza (Ledényi JI)
2. Cserpák Fruzsina (DVTK)
3. Sárosi Petra (DVTK)
3. Szabó Vivien (Vasas Judo)
5. Müller Liza (Kaposvári USE)
5. Frantzen Léna Mária (Vasas Judo)
7. Harman Szonja (DSI Debrecen)
7. Moory Henriquez Sofia Matilde (Trimágus Judo SE)
63 KG (7 induló)
1. Bartyik Iza (Vasas Judo)
2. Farkas Zóra (DVTK)
3. Bandi Synthia (Budafoki KSE)
3. Bachesz Rita (Mogyi-Bajai JC)
5. Kiss Dalma Klára (Atomerőmű SE)
5. Néveri Zoé (Győri AC)
7. Nagy Gréta (Koroncói Tutti JK)
70 KG (7 induló)
1. Kopacz Sarolta (romániai)
2. Kertai Kíra (Ajkai JC)
3. Csapó-Jakabos Minka (Pécsi VSK)
3. Ercsényi Hanna (Mórahalom)
5. Gerecs Ruby (Tatabányai SC)
5. Gáll Mária (Miskolci VSI)
7. Bodnariuc-Barsi Anna (Tatai AC)
+70 KG (4 induló)
1. Kertész Lívia (Bushido Judo SE)
2. Fehér Maja (Kecskeméti Junior Sport)
3. Madar Vanda (Leányvári SE)
4. Papp Anna (KSI SE)
LEÁNYOK
(Kiemelt képünk forrása: judoinfo.hu)
