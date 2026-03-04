Kézilabda: mindegy mi volt, lőtt – BL-gólt

Mérföldkőhöz érkezett február végén a 19 éves kézilabdázó, Keceli-Mészáros Renáta pályafutása: a játékos a Győri Audi ETO KC színeiben a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában bemutatkozott a legrangosabb kupasorozatban, és rögtön megszerezte első gólját is. A BL-címvédő győri együttesnek a Dortmund elleni találkozó tétje a csoportelsőség megszerzése volt, ami a magabiztos győzelemmel sikerült, így ennek is részese lehetett a fiatal irányító.

Akit egyébként a korosztálya egyik nagy reménységének tartanak: Szegedről indult, majd négy évet töltött el a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián, ahol fokozatosan lépkedett felfelé a korosztályos ranglétrán, gyakran kapott szerepet a nála idősebbek között, a 2023-2024-es évadban pedig már az NB I-ben is debütált, és végül húsz mérkőzésen is pályára lépett. Ahogyan elmondta, érezte, hogy ennyi idő után eljött a váltás ideje, 2024 nyarán csatlakozott a Győri ETO-hoz, amelyben az első idényében elsősorban az NB I/B-ben szereplő U20-as együttesben számoltak vele. A felnőttmásodosztály egyik legeredményesebb játékosaként zárt, de már a világklasszisok között, az első csapatban is megmutathatta magát néhány alkalommal az NB I-ben.

„Győrben a korosztályos csapat nagyrészét ismertem, mielőtt átigazoltam volna, így nem volt különösebben nehéz a váltás és a beilleszkedés – így az Utánpótlássportnak Keceli-Mészáros. – Szóba került még az egyeztetések alkalmával, hogy adott esetben a felnőttekkel is lesz lehetőségem edzeni, ez plusz löketet adott.Izgatottan, talán kicsit félve vágtam bele az új kalandba, de minden jól alakult. Aztán az első idényem elején máris lehetőséget kaptam az NB I-ben is, a Békéscsaba ellen cseréltek be. Érdekes, hogy

az izgatottság nyugalommal keveredett bennem. Az, hogy klasszis kézisek mellett szerepelhettem, valamiféle biztonságot adott.

Keceli-Mészáros Renáta Forrás: Győri Audi ETO KC

De vissza a már emlegetett BL-debütálásra: nyilatkozata alapján az irányító nem izgulta túl a bemutatkozást.

„Nem gondoltam, hogy ebben az évadban bármikor BL-keretbe kerülök, azt pedig végképp nem, hogy pályára léphetek, majd még gólt is szerzek. Két héttel a meccs előtt már szóba került, hogy esetleg számítanak rám. Majd három nappal a Dortmund elleni hazai mérkőzés előtt Per Johansson vezetőedző szólt, hogy készüljek. Picit fáradt voltam, mert egy nappal korábban még az NB I/B-ben játszottam, de ahogyan elkezdtük a melegítést, rögtön libabőrös lettem, elkapott a hangulat. Azt már

a meccs előtt elhatároztam, hogy mindegy, mi lesz, én megpróbálom, és kapura lövök, hátha megszerzem az első BL-gólomat.

És sikerült is.”

Az irányító az utánpótlás-válogatottakba is rendre meghívót kap; serdülőként aranyérmet szerzett az EYOF-on 2022-ben, majd a következő nyarakon sorrendben ifjúsági Eb-ötödik, majd vb-harmadik lett, a tavalyi junior Európa-bajnokságot viszont sérülés miatt ki kellett hagynia. Az idén a korosztály világbajnokságán búcsúzhat az utánpótlásévektől.

„Közvetlenül a klubváltás előtt zártunk bronzérmesként az ifjúsági vébén. Nagyon jó csapat jött össze, és amúgy is különleges élmény volt, hiszen Kínában jártunk. A körülményekkel is meg kellett küzdenünk, de világbajnoki érmet szerezni nagyszerű érzés. Aztán jött a tavalyi sérülés, amit nehezen viseltem; magát a gipszet is, a junior Eb kihagyása meg pláne nem esett jól. Viszont próbáltam a pozitív oldalát nézni a helyzetnek: régen volt már ennyire szabad nyaram, a regeneráció mellett sok időt tölthettem a családommal és a barátaimmal. De az idei juniorvébét azért nem szívesen hagynám ki…”

(Kiemelt képünkön: Keceli-Mészáros Renáta az első BL-mérkőzésén Forrás: Győri Audi ETO KC)