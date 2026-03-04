Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda BL: Vigváriék győzelemmel, Zalánkiék vereséggel kezdték a negyeddöntős kört

2026.03.04. 08:53
Zalánki Gergő (Fotó: Árvai Károly)
A Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató Barceloneta győzelemmel, míg Zalánki Gergő és Angyal Dániel csapata, az Olympiakosz vereséggel kezdte a vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős körét.

A keddi játéknapon a spanyol együttes 13–11-re nyert az olasz Brescia vendégeként, Vigvári két-, Burián egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

A görög gárda a szerb Novi Beograd otthonában 12–10-re kapott ki, pedig Zalánki szinte tarthatatlan volt, s a mezőny legjobbjaként nyolc lövésből hat gólt szerzett, Angyal nem talált a kapuba.

A szerdai szuperrangadón a sorozatban harmadik BL-trófeájára hajtó FTC-Telekom Waterpolo a 11-szeres győztes olasz Pro Reccót fogadja a Komjádi Uszodában, a mérkőzést 20.15 órától a Duna World élőben közvetíti.

VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz), Komjádi Uszoda (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! 

 

