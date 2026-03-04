Férfi vízilabda BL: Vigváriék győzelemmel, Zalánkiék vereséggel kezdték a negyeddöntős kört

A keddi játéknapon a spanyol együttes 13–11-re nyert az olasz Brescia vendégeként, Vigvári két-, Burián egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez.

A görög gárda a szerb Novi Beograd otthonában 12–10-re kapott ki, pedig Zalánki szinte tarthatatlan volt, s a mezőny legjobbjaként nyolc lövésből hat gólt szerzett, Angyal nem talált a kapuba.

A szerdai szuperrangadón a sorozatban harmadik BL-trófeájára hajtó FTC-Telekom Waterpolo a 11-szeres győztes olasz Pro Reccót fogadja a Komjádi Uszodában, a mérkőzést 20.15 órától a Duna World élőben közvetíti.

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntős kör, 1. forduló

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz), Komjádi Uszoda (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!