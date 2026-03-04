Nemzeti Sportrádió

Edwards 41 pontjával nyert a Wolves, de győzött a Lakers és az OKC is

2026.03.04. 09:07
Anthony Edwards megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
Anthony Edwards 41 pontjával nyert a Minnesota Timberwolves, de győzött a Los Angeles Lakers és a címvédő Oklahoma City Thunder is. A Keleti listavezető Detroit Pistons kikapott Clevelandben a Cavalierstől.

 

CSAK TÍZ PONTIG JUTOTT, DE ÍGY IS VOLT WOW-PILLANAT WEMBANYAMÁTÓL

ÚJABB CLUTCH-SIKER A LAKERSTŐL, DONCIC 27 PONTIG JUTOTT

ANTHONY EDWARDS 41-IG JUTOTT, A 4. NEGYEDBEN ZSINÓRBAN TÍZET SZÓRT

PAULO BANCHERO 37 PONTJÁVAL NYERT A MAGIC, 21-BŐL 15 VOLT MEZŐNYBŐL

KOSÁRLABDA, NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Dallas Mavericks 117–90
Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons 113–09
Orlando Magic–Washington Wizards 126–109
Miami Heat–Brooklyn Nets 124–98
Toronto Raptors–New York Knicks 95–111
Chicago Bulls–Oklahoma City Thunder 108–111
Minnesota Timberwolves–Memphis Grizzles 117–110
Philadelphia 76ers–San Antonio Spurs 91–131
Los Angeles Lakers–New Orleans Pelicans 110–101
Sacramento Kings–Phoenix Suns 103–114

 

