„Ez a mérkőzés jól összefoglalja az idényünket” – Arne Slot a Liverpool kiesőjelölt elleni veresége után

B. A. P.B. A. P.
2026.03.04. 07:06
Arne Slot szerint a Wolves elleni mérkőzés jól összefoglalja a Liverpool idényét (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 2–1-re kikapott Premier League utolsó helyén álló Wolverhampton otthonában. A címvédő részéről Arne Slot mellett a csapatkapitány Virgil van Dijk nyilatkozott a mérkőzés után.

„Hogyan foglaljam össze ezt? Ugyanaz a régi történet. Nagyon nehezen tudunk akcióból gólt szerezni, nem annyit lövünk, amennyit szeretnénk. Ez a mérkőzés jól összefoglalja az idényünket” – idézi a Liverpool honlapja Arne Slotot.

A vörösök vezetőedzője hozzátette: „az elvárásaim az idény során megváltoztak, mert többet vártam a csapattól annál, ahol most vagyunk. Ez egy újabb visszaesés, és ez az eredmény egyáltalán nem segített nekünk. Ez a pontvesztés aggodalomra ad okot, mert nem ez az első alkalom, hogy pontokat veszítünk az ilyen pozícióban lévő csapatok ellen. De nem mi vagyunk az első csapat, amely itt pontokat veszít, a múlt héten az Aston Villa (2–0), azelőtt pedig az Arsenal (2–2) volt. Tehát jó lendületben vannak.” 

A történelem során késői győztes góljairól ismert csapat számára a Liverpool számára ez az idény másképp alakul, ez volt már az ötödik bajnoki, amelyet a hosszabbításban kapott gól miatt vesztett el Arne Slot együttese. „Több helyzetet alakítottunk ki, és a hosszabbításban – vagy éppen a hosszabbítás előtt – szerintem kétszer is nagyon közel álltunk ahhoz, hogy 2–1-re vezessünk. Ezek komoly helyzetek voltak azzal ellentétben, amiből mi kaptunk gólt. Nem azt mondom, hogy olyan jól játszottunk, de ha ezt a mérkőzést tízszer játszuk le ilyen módon, nem hiszem, hogy tízszer veszítenénk.  Dicséret illeti a Wolves-t is, az első másodperctől a végéig küzdöttek, és talán egy kis szerencséjük is volt, amit megérdemeltek, ha megnézzük, mennyit tettek az egész mérkőzés során.”

„Rajtunk múlt a vereség. Lassúak voltunk, kiszámíthatóak, pontatlanok, és rossz döntéseket hoztunk. Nem adtunk lehetőséget az ellenfélnek, de ha így játszunk, akkor ez lehet az eredmény, és ez tény. Csalódást keltő volt. Véleményem szerint védekezésben nagyon szilárdak voltunk. De ez van, és gyorsan tovább kell lépnünk, mert pár nap múlva visszatérünk ide, és jól akarunk teljesíteni az FA Kupában”nyilatkozta a liverpooliak csapatkapitánya, Virgil van Dijk.
 

Angol labdarúgás
9 órája

A végén jöttek a gólok – a Liverpool kikapott Wolverhamptonban

Szoboszlai és Kerkez is kezdett, Szalah gólt lőtt, de a címvédő a 94. percben kapott góllal vereséget szenvedett az utolsó helyezett otthonában.

A Wolverhampton az elmúlt öt napban annyi Premier League-győzelmet aratott a Molineux stadionban, mint az előző tíz hónapban. „Ez a Liverpool, nem számít, hogy milyen helyzetben vagy, ha legyőzöd őket, élvezned kell a pillanatot” idézi a BBC Rob Edwards mérkőzés utáni nyilatkozatát. – „Ez egy fantasztikus futballklub, fantasztikus edzővel és rengeteg nagyszerű játékossal. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy este volt számunkra.”

A Wolves vezetőedzője viccelődve elmondta, hogy megsérült, amikor csapata késői győztes gólja után a pálya szélén sprintelt. „Próbálunk lendületet venni. Tudjuk, hogy hol tartunk. Tudom, hogy abban a pillanatban elvesztettem az önuralmamat. Az emberek azt gondolhatják, hogy a tabella utolsó helyén állunk, de látták, milyen energia van itt. Élvezni kell ezt. Megpróbáljuk megfordítani a helyzetet. Hisszük, hogy jó irányba haladunk. Bármi is történjék a 38. mérkőzés végéig, mi továbbra is küzdeni fogunk.”

Az Aston Villa és a Liverpool elleni győzelmekkel a Wolves az első utolsó helyezett csapat a West Brom óta (2017–2018), amely egy idényben két top ötös csapatot is legyőz és az első, amely ezt egymást követő mérkőzéseken tette meg. Míg a Liverpool a Bajnokok Ligája-szereplésért küzd, a Wolves a lehetetlen ellen harcol, és nyolc mérkőzéssel a vége előtt 11 ponttal lemarad a biztonságos helyektől.

ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC 2–1 (0–0)
Wolverhampton, Molineux Stadion, 30 247 néző. Vezette: Bramall
Wolverhampton: José Sá – Doherty (Y. Mosquera, 59.), M. Bueno, Krejcí – Tchatchoua, A. Gomes (Bellegarde, 59.), J. Gomes, André, Wolfe (H. Bueno, 81.) – M. Mané (R. Gomes, 70.), A. Armstrong (Arokodare, 59.). Menedzser: Rob Edwards
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (J. Gomez, 72.), Van Dijk, I. Konaté (Chiesa, 79.), Kerkez (Robertson, 65.) – A. Mac Allister, Gravenberch (C. Jones, a szünetben) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo (Ngumoha, 65.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: R. Gomes (78.), André (90+4.), ill. Szalah (83.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal

29

19

7

3

58–22

+36

64

  2. Manchester City

28

18

5

5

57–25

+32

59

  3. Manchester United

28

14

9

5

50–38

+12

51

  4. Aston Villa

28

15

6

7

38–30

+8

51

  5. Liverpool

29

14

6

9

48–39

+9

48

  6. Chelsea

28

12

9

7

49–33

+16

45

  7. Brentford

29

13

5

11

44–40

+4

44

  8. Everton

29

12

7

10

34–33

+1

43

  9. Bournemouth

29

9

13

7

44–46

–2

40

10. Fulham

28

12

4

12

40–42

–2

40

11. Sunderland

29

10

10

9

30–34

–4

40

12. Brighton 

28

9

10

9

38–35

+3

37

13. Newcastle

28

10

6

12

40–42

–2

36

14. Crystal Palace

28

9

8

11

30–34

–4

35

15. Leeds United

29

7

10

12

37–48

–11

31

16. Tottenham

28

7

8

13

38–43

–5

29

17. Nottingham Forest

28

7

6

15

26–41

–15

27

18. West Ham

28

6

7

15

34–54

–20

25

19. Burnley

29

4

7

18

32–58

–26

19

20. Wolverhampton

30

3

7

20

22–52

–30

16

 

Ezek is érdekelhetik