„Ez a mérkőzés jól összefoglalja az idényünket” – Arne Slot a Liverpool kiesőjelölt elleni veresége után

„Hogyan foglaljam össze ezt? Ugyanaz a régi történet. Nagyon nehezen tudunk akcióból gólt szerezni, nem annyit lövünk, amennyit szeretnénk. Ez a mérkőzés jól összefoglalja az idényünket” – idézi a Liverpool honlapja Arne Slotot.

A vörösök vezetőedzője hozzátette: „az elvárásaim az idény során megváltoztak, mert többet vártam a csapattól annál, ahol most vagyunk. Ez egy újabb visszaesés, és ez az eredmény egyáltalán nem segített nekünk. Ez a pontvesztés aggodalomra ad okot, mert nem ez az első alkalom, hogy pontokat veszítünk az ilyen pozícióban lévő csapatok ellen. De nem mi vagyunk az első csapat, amely itt pontokat veszít, a múlt héten az Aston Villa (2–0), azelőtt pedig az Arsenal (2–2) volt. Tehát jó lendületben vannak.”

A történelem során késői győztes góljairól ismert csapat számára a Liverpool számára ez az idény másképp alakul, ez volt már az ötödik bajnoki, amelyet a hosszabbításban kapott gól miatt vesztett el Arne Slot együttese. „Több helyzetet alakítottunk ki, és a hosszabbításban – vagy éppen a hosszabbítás előtt – szerintem kétszer is nagyon közel álltunk ahhoz, hogy 2–1-re vezessünk. Ezek komoly helyzetek voltak azzal ellentétben, amiből mi kaptunk gólt. Nem azt mondom, hogy olyan jól játszottunk, de ha ezt a mérkőzést tízszer játszuk le ilyen módon, nem hiszem, hogy tízszer veszítenénk. Dicséret illeti a Wolves-t is, az első másodperctől a végéig küzdöttek, és talán egy kis szerencséjük is volt, amit megérdemeltek, ha megnézzük, mennyit tettek az egész mérkőzés során.”

„Rajtunk múlt a vereség. Lassúak voltunk, kiszámíthatóak, pontatlanok, és rossz döntéseket hoztunk. Nem adtunk lehetőséget az ellenfélnek, de ha így játszunk, akkor ez lehet az eredmény, és ez tény. Csalódást keltő volt. Véleményem szerint védekezésben nagyon szilárdak voltunk. De ez van, és gyorsan tovább kell lépnünk, mert pár nap múlva visszatérünk ide, és jól akarunk teljesíteni az FA Kupában” – nyilatkozta a liverpooliak csapatkapitánya, Virgil van Dijk.

