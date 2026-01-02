Klubváltás Londonon belül, 35 millió fontért távozott a Spurs El-hőse

Brennan Johnson sikeresen átesett az orvosi vizsgálatokon, majd aláírta a szerződését a Crystal Palace-nál. A 24 éves futballista döntését nem hozta meg azonnal, hiszen a Bournemouth is érdeklődött iránta, miután a klub várhatóan elveszíti Antoine Semenyót, aki a Manchester Cityhez kerülhet.

Végül azonban Oliver Glasner vezetőedző meggyőzőnek bizonyult: a Palace és a játékos közötti tárgyalások pozitív hangulatban zajlottak, Johnson pedig a dél-londoni egyesület mellett tette le a voksát. Új csapatában a 11-es mezszámot viseli majd.

A Crystal Palace számára különösen fontos volt a keret megerősítése, mivel a klub története során először szerepel európai kupasorozatban (Konferencialiga). A csapatnak több támadója is hiányzik: Kamada Dajcsi sérült, Ismaila Sarr pedig az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel. A Selhurst Parkban jelenleg Jean-Philippe Mateta a középcsatár, de Yéremy Pino, Eddie Nketiah és Justin Devenny is bevethető elöl.

„Nagyon örülök, hogy Brennan csatlakozott hozzánk – nyilatkozta Glasner. Régóta hangsúlyoztam, mennyire fontos az erősítés, és külön öröm, hogy már az átigazolási időszak elején sikerült megállapodnunk. Gyorsaságával és gólérzékenységével komoly segítséget jelent majd a sok mérkőzés miatt.”