Atlétika: Kozák Lucát még Németh Roland is megdicsérte

Felnőtt országos csúcsot most nem, izgalmas párharcokat annál többet láthattunk a mögöttünk hagyott fedett pályás ob-n. Ezek közül is kiemelkedett a női 60 méteres síkfutás, amelynek hazai rekordere, Takács Boglárka új kihívót kapott a 60 m gát csúcstartója, Kozák Luca személyében. Két nemzetközi szintű atlétánk a fináléban végletekig kiélezett összecsapást vívott, csupán két századmásodperc döntött közöttük.

A rajt Kozáknak sikerült jól, de aztán Takács magasabb tempóra kapcsolt, és lehajrázta új ellenfelét. Takács 7.28-cal győzött, Kozák 7.30-cal lett ezüstérmes, mielőtt másnap megnyerte volna a 60 m gátat.

„Összességében nem voltak rossz futások, a szombati hatvan méterem azt mutatja, hogy gáton is egyéni csúcshoz közeli formában vagyok” – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak. – „Régen futottam síkon úgy, hogy már éles vagyok és nem a szezon első versenyeként állok rajthoz. Életem első hatvan métere volt, amit igazán élveztem belülről. Nagyon sokat jelentett, hogy utána még Bogi edzője, Németh Roli is megdicsért, szerinte is rendben volt technikailag.”

Németh Roland mint a 100 méter országos csúcstartója nem mindenkit dicsér meg, csak akinek a teljesítményét tényleg jónak látja.

„Már nagyon vártam, hogy elinduljon, évek óta beszéljük egymás között, hogy egyszer majd hatvanon és kint százon is odaáll síkon is” – ezt már a sorozatban harmadik 60-as bajnoki címét megnyerő Takács Boglárka mondta. – „Most ehhez idén minden összeállt, Luca nyugodtabban készült, megvolt gáton a vébészintje, jó formában van. Örültem neki, hogy futott, kihozta belőlem az idei legjobbamat, én pedig egyéni csúcshoz segítettem őt, jó verseny volt.”

Másnap Kozák Luca a saját versenyszámát, a 60 m gátat már megnyerte, az előfutamban elért 8.13 után nem sokkal a döntőben 8.03-mal győzött. Szeretett volna nyolc másodpercen belül futni, de ez igazán erős kihívó nélkül (Tóth Anna sérülés miatt nem szállhatott harcba a címvédésért) nem volt a legkönnyebb feladat. Ennek ellenére jó formában érzi magát, februárban már 7.98-at is tudott, a fedett pályás vb-n pedig a 2022-ben futott 7.92-es egyéni csúcsának a megjavítását sem tartja lehetetlennek. Két éve Glasgow-ban bejutott a fináléba, március közepén Torunban is szeretne háromszor futni.

Takács Boglárka a tavalyi téli formájától egy-másfél tizedre van, 2025-ben 7.09-cel jutott be a fedett Eb fináléjába, s a 7. helyen végzett. Arra a kérdésre, min múlhat a minimálisan gyengébb formája, a 24 éves sprinter így felelt:

„Nagyon sok mindenen múlhat, a felkészülésen, a mentális és egészségügyi tényezőkön. A hatvan méternek annyira gyorsan vége van, hogy ha valami félresikerül, utána borul az egész, nincs helye hibának. Tavaly valamire jobban sikerült rátalálni, erősebbnek is éreztem magam, amikor kellett, a 7.20-at is áttörtem. Ezen a télen is próbáltam végig hinni benne, hogy sikerül, de valahogyan most nem akar összeállni.”

A nyíregyházi 7.28-as idejével jelenleg a kijutást érő 54. helyen áll a vb-kvalifikációs ranglistán, mégsem szeretne mindenáron kimenni Torunba.

„Szerettem volna jobbat futni a hétvégén, hogy biztosabb legyen a kijutás, talán a lemondások miatt sem kell majd aggódni. De itt mégsem az a kérdés, hogy meglesz-e, hanem hogy mennyire van értelme kimenni, úgy gondolom, hogy a jelenlegi formámmal semmi értelme sincs. A következő három hétben megpróbálunk jobb állapotba kerülni, de lehet, hogy úgy látjuk, inkább pihenő és lazítás jöjjön, majd egy hosszabb felkészülés a nyárra” – tekintett előre Takács Boglárka.