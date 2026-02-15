Norvégia már 12 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

Norvégia megszerezte a 12. aranyérmét is a milánói-cortinai téli olimpiai játékokon, így a vasárnapi versenynap után is magabiztosan vezeti az éremtáblázatot. Az északi ország mögött a házigazda Olaszország a második, az Egyesült Államok pedig a harmadik.

A vasárnapi versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat. Ország Arany Ezüst Bronz 1. Norvégia 12 7 7 2. Olaszország 8 4 10 3. Egyesült Államok 5 8 4 4. Hollandia 5 5 1 Svédország 5 5 1 6. Franciaország 4 7 4 7. Németország 4 6 5 8. Ausztria 4 6 3 9. Svájc 4 2 3 10. Japán 3 5 9 11. Ausztrália 3 1 1 12. Nagy-Britannia 3 – – 13. Csehország 2 2 – 14. Szlovénia 2 1 1 15. Kanada 1 3 5 16. Dél-Korea 1 2 2 17. Brazília 1 – – Kazahsztán 1 – – 19. Kína – 2 2 20. Lengyelország – 2 1 21. Lettország – 1 1 Új-Zéland – 1 1 23.Finnország – – 3 24. Bulgária – – 2 25. Belgium – – 1 TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026 – ÉREMTÁBLÁZAT