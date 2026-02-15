Norvégia már 12 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát
Norvégia megszerezte a 12. aranyérmét is a milánói-cortinai téli olimpiai játékokon, így a vasárnapi versenynap után is magabiztosan vezeti az éremtáblázatot. Az északi ország mögött a házigazda Olaszország a második, az Egyesült Államok pedig a harmadik.
A vasárnapi versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat.
|Ország
|Arany
|Ezüst
|Bronz
|1. Norvégia
|12
|7
|7
|2. Olaszország
|8
|4
|10
|3. Egyesült Államok
|5
|8
|4
|4. Hollandia
|5
|5
|1
|Svédország
|5
|5
|1
|6. Franciaország
|4
|7
|4
|7. Németország
|4
|6
|5
|8. Ausztria
|4
|6
|3
|9. Svájc
|4
|2
|3
|10. Japán
|3
|5
|9
|11. Ausztrália
|3
|1
|1
|12. Nagy-Britannia
|3
|–
|–
|13. Csehország
|2
|2
|–
|14. Szlovénia
|2
|1
|1
|15. Kanada
|1
|3
|5
|16. Dél-Korea
|1
|2
|2
|17. Brazília
|1
|–
|–
|Kazahsztán
|1
|–
|–
|19. Kína
|–
|2
|2
|20. Lengyelország
|–
|2
|1
|21. Lettország
|–
|1
|1
|Új-Zéland
|–
|1
|1
|23.Finnország
|–
|–
|3
|24. Bulgária
|–
|–
|2
|25. Belgium
|–
|–
|1
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik