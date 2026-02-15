Nemzeti Sportrádió

Norvégia már 12 arannyal vezeti a téli olimpia éremtáblázatát

T. Z.T. Z.
2026.02.15. 22:10
null
Anna Odine Ström az aranyérmével (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
Norvégia megszerezte a 12. aranyérmét is a milánói-cortinai téli olimpiai játékokon, így a vasárnapi versenynap után is magabiztosan vezeti az éremtáblázatot. Az északi ország mögött a házigazda Olaszország a második, az Egyesült Államok pedig a harmadik.

A vasárnapi versenynap történéseiről ide kattintva tájékozódhat.

OrszágAranyEzüstBronz
  1. Norvégia1277
  2. Olaszország8410
  3. Egyesült Államok584
  4. Hollandia551
      Svédország551
  6. Franciaország474
  7. Németország465
  8. Ausztria463
  9. Svájc423
10. Japán359
11. Ausztrália311
12. Nagy-Britannia3
13. Csehország22
14. Szlovénia211
15. Kanada 135
16. Dél-Korea122
17. Brazília1
       Kazahsztán1
19. Kína22
20. Lengyelország21
21. Lettország11
       Új-Zéland11
23.Finnország3
24. Bulgária2
25. Belgium1
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026 – ÉREMTÁBLÁZAT

 

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 éremtáblázat
Legfrissebb hírek

A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!

Téli olimpia 2026
17 perce

Kettős norvég siker nagysáncon, Strömnek összejött a dupla

Téli olimpia 2026
2 órája

A britek nyerték a szkeletonosok csapatversenyét, Matt Weston duplázott – videó

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: Kanada tíz gólt ütött Franciaországnak a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
3 órája

Itt a téli olimpia első bunyója a hokitornáról – videó

Téli olimpia 2026
3 órája

A rövidebbik távon visszavágott a gyorskorcsolyázó Femke Kok honfitársának – videó

Téli olimpia 2026
5 órája

Brit arany a hódeszkások krossz csapatversenyében – videó

Téli olimpia 2026
6 órája

Lisa Vittozzi nyerte a női üldözéses versenyt sílövészetben – videó

Téli olimpia 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik