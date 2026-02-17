Honnan jön és hová tart Kovács Bendegúz, a magyar futball új csatárígérete?

AZ ÚT KEZDETE: FEHÉRGYARMATTÓL ALKMAARIG

Alkmaart a sajt, a tengerpart és a kultúra városának is nevezik Hollandiában, ebből azt hihetnénk, népes lakóhelyről van szó, miközben mindösszesen 94 ezer ember él itt. Holland városnak tehát kicsi, mégis, több, mint tízszer annyian lakják, mint azt a települést, ahol Kovács Bendegúz 2007. március 31-én megszületett, Fehérgyarmatot.

A kevesebb, mint hétezer lakost számláló magyar városban születő tehetség útja fiatalkorától adott volt, édesapja is futballozott. Kovács Ottó a megyei bajnokságok szintjén játszott, utoljára a 2020–2021-es idényben, a megyei másodosztályú Józsa SE-ben lépett pályára, de már előtte edzőként foglalkozott saját fiával a 2018-ban megszűnt Nyíregyházi Fiatal Gyémántok SK utánpótlás-nevelő műhelyben – ilyen szempontból ismerős lehet Szoboszlai Dominik története, akivel édesapja a Főnix Gold FC megalapítása után foglalkozott edzőként.

Kovács Bendegúz az alapokat itt sajátított el, de nem sokkal később kiválasztották Debrecenben, s csatlakozott a DVSC akadémiájához. Itt egy súlyos sérülés miatt volt, hogy egy teljes évet ki kellett hagynia, fejlődése viszont így is töretlen maradt. Lehet, ha marad a Lokinál, már láttuk volna bemutatkozni a magyar NB I-ben, de 2021-ben – 14 évesen – édesapjával, nevelőanyjával és fiatalabb testvérével együtt Hollandiába költözött, az Amszterdamtól mintegy 30 kilométerre található Alphenbe. Kovács ekkor csatlakozott az ARC Alphen aan den Rijn Youth csapatához, a család pedig tudta, a fiút innen még az Ajax is könnyedén kiszúrhatja magának.

Így is lett, főhősünk 2023 nyarán, 16 évesen az Ajax világhírű akadémiájára szerződött, ahol előbb az U17-es, majd az U19-es csapatot erősítette. Bár nem kérdés, melyik a névre nagyobb akadémia, később cikkünkben még értekezünk róla, miért járt azzal talán még jobban, hogy nem itt vetette meg a lábát, és 2025 nyarán csatlakozott az AZ Alkmaarhoz, amelynél előbb az U19-es, majd az U21-es csapatnál számítottak, számítanak rá, utóbbi pedig már hatalmas lépcsőfok, hiszen a Jong AZ a holland másodosztályban szerepel.

(Fotó: Getty Images)

EREDMÉNYESSÉG: A HATÁR A CSILLAGOS ÉG

A holland U19-es bajnokságban 14 meccsen 14 gólt szerzett ebben az idényben, ezzel a teljes liga legeredményesebb játékosának számított, ezért is csatlakozott most, 2026 elején végleg az AZ második csapatához a holland kettőbe. Hogy megugorja-e a szintet? Nos, Kovács azzal indította a februárt, hogy az ifjúsági Bajnokok Ligájában (ez technikailag az U19-es csapatnak számít) a Borussia Dortmund ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen triplázott, majd múlt pénteken csereként beállt a szünetben az Oss elleni másodosztályú bajnokin 0–0-nál, és 19 perc alatt mesterhármast szerzett. A 3–0-ra megnyert idegenbeli mérkőzésen Kovács szerzett egy távoli bombagólt, egy kipattanóból érkező lesipuskás találatot, majd bemutatott egy akrobatikus félollót – triplából sem az egyszerűbb fajta.

„Az a dolgom, hogy gólokat lőjek, és nagyszerű, amikor ez sikerül. A minap a Dortmund ellen szereztem mesterhármast az UEFA Ifjúsági Ligában, most pedig ez. Nagyon örülök. Ami a távoli gólt illeti, ezt az apámtól örököltem. A családból ma csak ő volt itt, de mindig, minden mérkőzésemen jelen van. A többiek Magyarországon vannak, tévén nézték a meccset. Azt hiszem, büszkék lehetnek rám” – mondta mosolyogva Kovács az Oss elleni múlt hétvégi mesterhármasát követően a holland ESPN-nek.

Ebben az idényben a különböző sorozatokban 26 tétmeccsen 25 gólt szerzett a klub színeiben, ebből hat találkozón négyet a holland másodosztályban és öt mérkőzésen hetet az UEFA Ifjúsági Ligában. Bármelyik színpadon dobják be, nemhogy helytáll, kimagaslik.

(Fotó: Getty Images)

A LEGJOBB HELYEN PALLÉROZÓDIK: AZ AZ ALKMAAR AKADÉMIÁJA

Most érdemes arról is ejteni néhány szót, mennyire jó helyen pallérozódik éppen Kovács Bendegúz, hiszen az AZ Alkmaar a magyarok számára Kerkez Milos miatt ugyan ismerős terep, mégis kevésszer emelik a nemzetközi sportsajtóban a világ legjobb akadémiái közé. A számok viszont azt mutatják, ott a helye!

Ahogy már említettük, Alkmaar mindössze 94 ezres holland város, mégis, rengeteg mindenben kiemelkedik, s a futball is ide tartozik. Az AZ évek óta elképesztő hangsúlyt fektet az utánpótlásképzésre, a fiatal holland és külföldi tehetségek megtalálására, kinevelésére, képzésére. Utánpótlás- és felnőttszinten is sokat merítenek az adatalapú kiválasztási metódusokból, ám mellette mentális szűrőn is átesnek a klubhoz csatlakozó játékosok. Vallják, hogy ez a szisztéma legalább ugyanannyira fontos a kiválasztásnál, mint a fizikai adatok felmérése.

(Fotó: Getty Images)

Az AZ az elmúlt öt idény átigazolási időszakot vizsgálva összesen kilenc labdarúgót adott el 10 millió eurónál magasabb transzferdíj ellenében holland nagycsapatokhoz vagy topligákba. A klub természetesen minden évben profittal száll ki a transzferidőszakokból. Az elmúlt években olyan játékosokat neveltek ki, mint Kerkez Milos (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City) vagy éppen Teun Koopmeiners (Juventus). Jelenleg az első csapat kezdőcsatáraként futballozik a számunkra november óta jól ismert ír Troy Parrott, de edzők terén is olyanokat ültetnek le a kispadra, akik később kimagasló eredményeket produkálnak, elég csak a Liverpoollal angol bajnok Arne Slotra gondolni (valamint említhetnénk a Ferencváros korábbi mesterét, Pascal Jansent is).

Könnyen lehet, hogy ha ilyen ütemben fejlődik, Kovács is azok közé a játékosok közé tartozik majd, akikből 10 millió euró feletti összegért száll ki az AZ. A Transfermarkt szerint az Aston Villa és a VfB Stuttgart már most érdeklődik a magyar csatár szolgálatai iránt, de ezeket a sajtóhíreket egyelőre jobb fenntartással kezelni.

(Fotó: Getty Images)

RÁ VÁRTUNK? RAJTA NEM MÚLIK A MAGYAR VÁLOGATOTT

„Tizennégy évet éltem Magyarországon, a magyar válogatottban játszani teljesen természetes számomra. Mindig csodálatos visszamenni a saját országodba, ahol a saját nyelvedet beszélik” – nyilatkozta a rotterdami Algemeen Dagblad (AD) lapnak még a két tripláját megelőzően, januárban Kovács Bendegúz, aki már négy különböző korosztályban is bemutatkozott a magyar U-válogatottakban, jelenleg az U18-as nemzeti csapatban szerepel, amely színeiben nyolc meccsen lépett pályára, három gólt szerzett.

Ha így folytatja, már a következő válogatott szünetben U21-es meghívót kaphat, de könnyen lehet, hogy a felnőttválogatott meghívó sem lehetetlen, még ebben, a 2026-os esztendőben.

Az nem kérdés, hogy a magyar futballközeg régóta vár egy fiatal, gólérzékeny csatárra a válogatottban, akit a szurkolók hosszú éveken át el tudnak képzelni a kilences poszton, aki villanni tud a legfontosabb pillanatokban. Szalai Ádám hosszú éveken át magas szinten futballozva volt a válogatott kezdőcsatára, de nemzeti mezben sokkal inkább a csapatjátékban volt kulcsfontosságú szerepe, mint a gólszerzésben, míg Varga Barnabás kapcsán aligha van olyan drukker, aki nem elégedett a teljesítményével, de sokat ismételt téma, hogy mikorra fedezték fel, már 31 éves.

(Fotó: Getty Images)

KIRE HASONLÍT? MILYEN A JÁTÉKA?

Természetesen a már említett Varga és Szalai rögtön előkerült az összehasonlítások alapját megadó cikkekben, kommentekben, de az eddig látott felvételek alapján Kovács játéka egyik labdarúgóéhoz sem igazán hasonlít. Varga eleve 185 centiméter magas, csaknem 15 centivel kisebb, ennek ellenére főleg fejjátékban (abban világelit) és összjátékban emelkedik ki, míg Szalai a lefejelt labdákban, lekészítésekben, párharcok megnyerésében volt pazar, ő már magasságban jobban stimmel a maga 193 centiméterével.

Ehhez képest Kovács elképesztő, 199 centiméteres magassága mellé robosztus, izmos testalkattal rendelkezik, annak ellenére pakoltak már rá bőven, hogy még mindig csak 18 éves. Fontos viszont megjegyezni, hogy nem bólyacenter, nem csak a labdák lefejelgetésében, a védők figyelmének elvonásában, az előkészítésében remekel, technikailag is képzett, az akrobatikus mozdulatoktól sem riad el, távoli lövésekből is bőséggel veszélyeztet, így ha valakihez mégis hasonlítanunk kellene, az a most 24 éves német válogatott Nick Woltemade, a Newcastle United csatára, aki annak ellenére, hogy 198 centiméter magas, inkább tízes, mint csatár, inkább technikás, mint jól fejelő, robosztus, de gyors.

Persze nem kell senkihez sem hasonlítania Kovács Bendegúznak, elég, ha önmaga lesz, s így fejlődik tovább, akkor remélhetőleg a magyar futball kap egy olyan fiatal csatártehetséget, akit már régóta keres.