Nemzeti Sportrádió

A Brighton 18 éves tehetsége ollózós góljával mentett pontot a 91. percben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.01.19. 23:02
Haralambosz Kosztulasz ollózós gólja egy pontot ért a Brightonnak (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Brighton Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 22. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Bournemouth 1–1-et játszott a Brighton vendégeként.

Mezőnyfölényben a Brighton futballozott az első félidőben, veszélyesebben viszont a Bournemouth játszott, amelynek keretéhez egybehangzó sajtóhírek szerint egy-két napon belül csatlakozik az FTC középpályása, Tóth Alex. A „cseresznyések” tizenegyesből szerezték meg a vezetést, miután Amin Adlit buktatta Bart Verbruggen a büntetőterületen belül (a játékvezető elsőre sárgát adott a támadónak műesésért, ám a VAR kisegítette), Marcus Tavernier pedig a jobb alsóba lőtt, hiába volt rajta a kapus. Azt még mindkét oldalon volt még helyzet, Jack Hinshelwood fejesét védte Djordje Petrovics, míg vendégrészről Evanilson egyszer a kapufára lőtt, aztán pedig a bal alsó mellé bólintott.

A szünet után nyomott a hazai csapat, ám nem jöttek a nagy helyzetek. Mitoma Kaoru a bal felső mellé tekert a fordulást követően, illetve a hajrá elején Yankuba Minteh lövése után tolta a léc fölé a labdát Petrovics. Beszorították ellenfelüket a „sirályok”, és végül egy villanás meghozta az áttörést, amikor a 18 éves görög támadó, Haralambosz Kosztulasz 11 méterről a kapu jobb oldalába ollózott. Közel állt hozzá, de nem tudott augusztus 30. után újra idegenbeli bajnokit nyerni a Bournemouth (akkor a Spurst verte meg 1–0-ra), így a Brighton immár öt tétmeccs óta nyeretlen. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth 1–1 (Kosztulasz 90+1., ill. Tavernier 32. – 11-esből)

Vasárnap játszották
Aston Villa–Everton 0–1 (T. Barry 59.)
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal22155240–14+2650
  2. Manchester City22134545–21+2443
  3. Aston Villa22134533–25+843
  4. Liverpool22106633–29+436
  5. Manchester United2298538–32+635
  6. Chelsea2297636–24+1234
  7. Brentford22103935–30+533
  8. Newcastle2296732–27+533
  9. Sunderland2289523–23033
10. Everton2295824–25–132
11. Fulham2294930–31–131
12. Brighton & Hove Albion2279632–29+330
13. Crystal Palace2277823–25–228
14. Tottenham2276931–29+227
15. Bournemouth2269735–41–627
16. Leeds United2267930–37–725
17. Nottingham Forest22641221–34–1322
18. West Ham22451324–44–2017
19. Burnley22351423–42–1914
20. Wolverhampton22151615–41–268

 

