A Brighton 18 éves tehetsége ollózós góljával mentett pontot a 91. percben
Mezőnyfölényben a Brighton futballozott az első félidőben, veszélyesebben viszont a Bournemouth játszott, amelynek keretéhez egybehangzó sajtóhírek szerint egy-két napon belül csatlakozik az FTC középpályása, Tóth Alex. A „cseresznyések” tizenegyesből szerezték meg a vezetést, miután Amin Adlit buktatta Bart Verbruggen a büntetőterületen belül (a játékvezető elsőre sárgát adott a támadónak műesésért, ám a VAR kisegítette), Marcus Tavernier pedig a jobb alsóba lőtt, hiába volt rajta a kapus. Azt még mindkét oldalon volt még helyzet, Jack Hinshelwood fejesét védte Djordje Petrovics, míg vendégrészről Evanilson egyszer a kapufára lőtt, aztán pedig a bal alsó mellé bólintott.
A szünet után nyomott a hazai csapat, ám nem jöttek a nagy helyzetek. Mitoma Kaoru a bal felső mellé tekert a fordulást követően, illetve a hajrá elején Yankuba Minteh lövése után tolta a léc fölé a labdát Petrovics. Beszorították ellenfelüket a „sirályok”, és végül egy villanás meghozta az áttörést, amikor a 18 éves görög támadó, Haralambosz Kosztulasz 11 méterről a kapu jobb oldalába ollózott. Közel állt hozzá, de nem tudott augusztus 30. után újra idegenbeli bajnokit nyerni a Bournemouth (akkor a Spurst verte meg 1–0-ra), így a Brighton immár öt tétmeccs óta nyeretlen. 1–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth 1–1 (Kosztulasz 90+1., ill. Tavernier 32. – 11-esből)
Vasárnap játszották
Aston Villa–Everton 0–1 (T. Barry 59.)
Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 0–0
Szombaton játszották
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|22
|15
|5
|2
|40–14
|+26
|50
|2. Manchester City
|22
|13
|4
|5
|45–21
|+24
|43
|3. Aston Villa
|22
|13
|4
|5
|33–25
|+8
|43
|4. Liverpool
|22
|10
|6
|6
|33–29
|+4
|36
|5. Manchester United
|22
|9
|8
|5
|38–32
|+6
|35
|6. Chelsea
|22
|9
|7
|6
|36–24
|+12
|34
|7. Brentford
|22
|10
|3
|9
|35–30
|+5
|33
|8. Newcastle
|22
|9
|6
|7
|32–27
|+5
|33
|9. Sunderland
|22
|8
|9
|5
|23–23
|0
|33
|10. Everton
|22
|9
|5
|8
|24–25
|–1
|32
|11. Fulham
|22
|9
|4
|9
|30–31
|–1
|31
|12. Brighton & Hove Albion
|22
|7
|9
|6
|32–29
|+3
|30
|13. Crystal Palace
|22
|7
|7
|8
|23–25
|–2
|28
|14. Tottenham
|22
|7
|6
|9
|31–29
|+2
|27
|15. Bournemouth
|22
|6
|9
|7
|35–41
|–6
|27
|16. Leeds United
|22
|6
|7
|9
|30–37
|–7
|25
|17. Nottingham Forest
|22
|6
|4
|12
|21–34
|–13
|22
|18. West Ham
|22
|4
|5
|13
|24–44
|–20
|17
|19. Burnley
|22
|3
|5
|14
|23–42
|–19
|14
|20. Wolverhampton
|22
|1
|5
|16
|15–41
|–26
|8