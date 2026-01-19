A Brighton 18 éves tehetsége ollózós góljával mentett pontot a 91. percben

Mezőnyfölényben a Brighton futballozott az első félidőben, veszélyesebben viszont a Bournemouth játszott, amelynek keretéhez egybehangzó sajtóhírek szerint egy-két napon belül csatlakozik az FTC középpályása, Tóth Alex. A „cseresznyések” tizenegyesből szerezték meg a vezetést, miután Amin Adlit buktatta Bart Verbruggen a büntetőterületen belül (a játékvezető elsőre sárgát adott a támadónak műesésért, ám a VAR kisegítette), Marcus Tavernier pedig a jobb alsóba lőtt, hiába volt rajta a kapus. Azt még mindkét oldalon volt még helyzet, Jack Hinshelwood fejesét védte Djordje Petrovics, míg vendégrészről Evanilson egyszer a kapufára lőtt, aztán pedig a bal alsó mellé bólintott.

A szünet után nyomott a hazai csapat, ám nem jöttek a nagy helyzetek. Mitoma Kaoru a bal felső mellé tekert a fordulást követően, illetve a hajrá elején Yankuba Minteh lövése után tolta a léc fölé a labdát Petrovics. Beszorították ellenfelüket a „sirályok”, és végül egy villanás meghozta az áttörést, amikor a 18 éves görög támadó, Haralambosz Kosztulasz 11 méterről a kapu jobb oldalába ollózott. Közel állt hozzá, de nem tudott augusztus 30. után újra idegenbeli bajnokit nyerni a Bournemouth (akkor a Spurst verte meg 1–0-ra), így a Brighton immár öt tétmeccs óta nyeretlen. 1–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth 1–1 (Kosztulasz 90+1., ill. Tavernier 32. – 11-esből)

Vasárnap játszották

