Erdély Csanád: Feljöttünk a víz fölé, és vettünk egy nagy levegőt

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA (ICEHL), RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ

2. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 7–3 (1–2, 2–1, 4–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 4044 néző. Vezette: Smetana (osztrák), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (szlovákok)

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER 1 (3) / Stipsicz, Campbell 1 (1) / Kiss R., Horváth D. / Falus – ERDÉLY 1, Richards, GERLACH 1 (2) / ARCHIBALD 1 (1), HÁRI (3), Kuralt (1) / Cheek, Németh 1, Kulmala 1 / Ambrus Cs., Mihály, Magosi. Edző: Ted Dent

VIENNA: Cowley – Bourque, Kallen / Hackl, Gazzola / Wolf, Duquette / Schnetzer, Lindner – Macierzynski, Vey (1), Gregoire 1 / SOUCH 1 (2), WALLNER 1, Franklin (1) / Koschek, Hults, Lanzinger / Antonitsch, Preiser, Kromp. Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 41–31

Emberelőny-kihasználás: 4/4, ill. 4/2

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Az idényben eddig végig nehezen találtunk be, de végre sikerült gólokat szereznünk, az emberelőnyök is sokat segítettek. Keményen küzdöttünk, néhány játékos megsérült, de visszament a jégre játszani. Vasárnap elutazunk Bécsbe, és megpróbáljuk megnyerni azt a találkozót is.

Kevin Constantine: – Sok minden történt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat sem volt gólerős az alapszakaszban, erre ilyen mérkőzéseket játszunk, de hát ilyen a rájátszás. Kisebb itt a pálya, talán ez kevésbé kedvezett nekünk, kevesebb helyünk volt, ez az elején nagyon érződött. A speciális egységek döntöttek ezúttal is.