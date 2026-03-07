Nemzeti Sportrádió

Erdély Csanád: Feljöttünk a víz fölé, és vettünk egy nagy levegőt

2026.03.07. 09:35
Erdély Csanádékra sordöntő mérkőzés vár vasárnap Bécsben (Fotó: NSO Tv)
A Hydro Fehérvár AV19 kemény meccsen, de magabiztosan, 7–3-ra legyőzte a Vienna Capitals gárdáját az osztrák hokiliga pre-playoffjában, ezzel 1–1-re módosítva a két nyert meccsig tartó párharc állását. A győzelemből alaposan kivette a részét az emberhátrányos gólt szerző Erdély Csanád, a Volán támadója szerint már megvan a rutinjuk az olyan élet-halál meccsek tekintetében, mint amilyen vasárnap vár rájuk.
Jégkorong
22 órája

Hatalmas győzelemmel egyenlítette ki a Volán a Vienna Capitals elleni párharcot

Vasárnap Bécsben dőlt el a továbbjutás kérdése.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL), RÁJÁTSZÁSKVALIFIKÁCIÓ
2. MÉRKŐZÉS
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 7–3 (1–2, 2–1, 4–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 4044 néző. Vezette: Smetana (osztrák), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (szlovákok)
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER 1 (3) / Stipsicz, Campbell 1 (1) / Kiss R., Horváth D. / Falus – ERDÉLY 1, Richards, GERLACH 1 (2) / ARCHIBALD 1 (1), HÁRI (3), Kuralt (1) / Cheek, Németh 1, Kulmala 1 / Ambrus Cs., Mihály, Magosi. Edző: Ted Dent
VIENNA: Cowley – Bourque, Kallen / Hackl, Gazzola / Wolf, Duquette / Schnetzer, Lindner – Macierzynski, Vey (1), Gregoire 1 / SOUCH 1 (2), WALLNER 1, Franklin (1) / Koschek, Hults, Lanzinger / Antonitsch, Preiser, Kromp. Edző: Kevin Constantine
Kapura lövések: 41–31
Emberelőny-kihasználás: 4/4, ill. 4/2
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Az idényben eddig végig nehezen találtunk be, de végre sikerült gólokat szereznünk, az emberelőnyök is sokat segítettek. Keményen küzdöttünk, néhány játékos megsérült, de visszament a jégre játszani. Vasárnap elutazunk Bécsbe, és megpróbáljuk megnyerni azt a találkozót is. 
Kevin Constantine: – Sok minden történt ezen a mérkőzésen. Egyik csapat sem volt gólerős az alapszakaszban, erre ilyen mérkőzéseket játszunk, de hát ilyen a rájátszás. Kisebb itt a pálya, talán ez kevésbé kedvezett nekünk, kevesebb helyünk volt, ez az elején nagyon érződött. A speciális egységek döntöttek ezúttal is. 

 

