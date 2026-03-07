LeBron James mind a harminc csapatba eligazolhat? – NBA-legek

A HÉT TELJESÍTMÉNYE

A legutóbbi héten öt játékosnak is volt legalább 40 pontos meccse, ebből hárman egy nap robbantottak. Kevin Durant az Orlando Magic elleni fordításból vette ki 40 ponttal a részét, Luka Doncic 41 pontot szórt a Suns elleni, vesztes meccsen, míg Saddiq Bey 42 pontot szórt a Utah Jazz ellen. Anthony Edwards ezen a héten is negyven fölé ment, ezúttal a Grizzlies ellen dobott 41 pontot, míg a hét legjobbja szintén a Jazz ellen brillírozott. Jamal Murray 38 perc alatt 45 pontig jutott, 19 mezőnykísérletéből 13 volt pontos, a triplavonalon túlról 13 dobásából nyolc volt sikeres.

Jamal Murray: 45 PTS (13-19 FGM), W

Keyonte George: 36 PTS (14-22 FGM)



A HÉT REKORDJA

Kon Knueppel a Chicago Bulls ellen megdobta 200. tripláját. A negyedik helyen kiválasztott újoncnak mindössze 58 mérkőzésre volt szüksége a kétszázas mérföldkő eléréséhez, ez pedig új rekord az NBA-ben.

A Charlotte újonca néhány nappal később nyolc hárompontost értékesített az Indiana ellen, ezzel megdöntötte Keegan Murray 2023-as újoncrekordját, így már neki van a legtöbb sikeres triplája az első évében. Murray ráadásul akkor 77 mérkőzésen jutott el 206 sikeres tripláig, Knueppelnek 59 mérkőzés is elég volt ehhez.

Kevesen gondolták volna, de a Duke-ról érkező 20 éves játékos akár az Év Újonca címért is versenyben lehet, ehhez korábbi egyetemi csapattársát és szobatársát, Cooper Flagget kell legyőznie. „Egy ilyen tehetséges, de alázatos, egómentes játékos az egész kultúránkat emeli, és ez az egész szervezetre átragad” – nyilatkozta Charles Lee, a Hornets edzője Knueppel rekordja után.

Curry, az NBA legtöbb hárompontost dobó játékosa a 2009–2010-es újoncidényében 80 mérkőzésen 380 kísérletből 166-ot értékesített. Knueppel 505 hárompontos kísérletnél tart. „Nyilvánvaló, hogy magas szinten tud dobni” – mondta Curry a Hornets elleni legutóbbi mérkőzés után. – Egyáltalán nem lehet szabadon hagyni, mert nagyon gyors a dobása, és magabiztosan dob. Játéka nagyszerűen illik az NBA stílusához, legyen az gyors tempójú vagy lassúbb.”

Knueppel nem csak az újoncokhoz mérten dob elképesztő tempóban, 222 sikeres triplájával vezeti a ligát, mögötte Tyrese Maxey jön 199-cel. Az egy idényben dobott sikeres tripláktól még távol van, Stephen Curry 402-vel áll a lista élén.

A HÉT BOCSÁNATKÉRÉSE

Egy másik remeklő újonc, VJ Edgecombe is reflektorfénybe került. A Philadelphia által a harmadik helyen kiválasztott játékos a Boston elleni meccsen egy labdáért ugorva véletlenül fejbe rúgott egy szurkolót. A mérkőzés után természetesen nem maradt el a bocsánatkérés sem.

A HÉT NYILATKOZATA

„A csapattársaim mindig azt mondják, hogy dobjak, de én a saját gondolataimban ragadtam... Többet keresem majd a lehetőségeket, csak utálom, amikor elhibázom... Nem akarom úgy érezni, hogy elpazaroltam a csapat labdabirtoklását” – nyilatkozta meglepő őszinteséggel Zion Williamson, akinek négy triplakísérletéből egy volt sikeres az idényben.

A HÉT RANGADÓJA

A hét rangadóján a Keleti konferenciát vezető Detroit Pistons fogadta a ligaelső, címvédő Oklahoma Cityt. A vendégek az első negyed végén még 12 pontos előnnyel fordultak, a harmadik negyed végére már viszont 15 pont fölé nőtt a Detroit előnye, melyből nyolcat a mérkőzés végéig megőrzött. A hazaiak közül Cade Cunningham 29 pontos, 13 asszisztos, Jalen Duren 29 pontos, 15 lepattanós dupla duplát ért el. A meccs legjobb dobója a karriercsúcs 30 pontot termelő Jaylin Williams volt.

A Detroit az OKC legyőzése után 19–7-es mérleggel állt az ötven százaléknál jobb csapatok elleni mérkőzéseken, amivel a legjobb a ligában. Ez volt az OKC 15. veresége, ezzel vált biztossá, hogy rosszabb mérleggel zárja az alapszakaszt, mint egy évvel korábban, pedig az idény elején még a rekorddöntés is elérhető célnak tűnt. A címvédő Thunder ezután a mérkőzés után 8–7-es mutatóval rendelkezett a legutóbbi 15 mérkőzésén azok után, hogy 24–1-gyel kezdett.

A Detroit ellen még nem volt SGA, aki az ezt követő, Denver elleni meccsen nem is akármilyen formában tért vissza, majd a Mavericks ellen rekordot döntött. A Dallas otthonában 30 pontot dobott, ez volt sorozatban az 59. idegenbeli mérkőzése, amelyen legalább 20 pontot dobott ezzel megdöntötte Wilt Chamberlain rekordját.

SGA with an EFFICIENT 30-pt performance 🔥



🏀 30 PTS (12-20 FGM)

🏀 4 REB

🏀 5 AST

🏀 4 STL



A HÉT BUNYÓJA

A ligát vezető, címvédő Oklahoma City Thunder nyugati rangadón hosszabbításban nyert otthon 127–121-re a Denver Nuggets ellen. A harmadik negyedben Lu Dort egy indulásnál feltartotta Nikola Jokicsot, aki elesett, majd számonkérte ellenfelét. Ezt követően kisebb lökdösődés is kialakult a két csapat játékosai között.

„Felesleges mozdulat, és szükséges reakció. Ilyesmi nem létezik – szerintem ilyen dolgoknak nem lenne szabad előfordulniuk a kosárlabdapályán. Szóval ez csak egy felesleges mozdulat volt, és egy szükséges reakció részemről” – mondta utólag az eset kapcsán Nikola Jokics.

„Ez egy fizikai játék, és vannak határok. Én pedig túlléptem a határt” – ismerte el Dort.

Már a mérkőzés eleje is feszült volt, az első negyedben Shai Gilgeous-Alexander a sípszó után dobta meg Nikola Jokicsot. SGA kilencmeccses kihagyás után tért vissza, rögtön 36 ponttal (ebből 14-et a harmadik negyedben szerzett) és kilenc assziszttal vezette győzelemre csapatát. Az OKC 16 pontos hátrányból állt fel, ami a legnagyobb idei feltámadása.

Shai Gilgeous-Alexander throws the ball on Nikola Jokic off the whistle, receives a technical foul.

A HÉT KÉSLELTETETT BEMUTATKOZÁSA

A négyszeres All-Star Trae Young különböző sérülések miatt december 27. óta sokáig nem lépett pályára. Azóta ráadásul az Atlanta el is cserélte Washingtonba, ahol viszont játékperc nélkül is begyűjtötte első kiállítását. A Wizards Houston elleni mérkőzésén Jamir Watkins és Tari Eason akadt össze, amit Young sem bírt ülve, a „jutalma” pedig kiállítás lett. „Ne számítsatok arra, hogy még sokszor ki fognak állítani a D.C.-ben, de biztosan magammal viszem azt az energiát és versenyszellemet, amikor visszatérek a testvéreimhez!” Young végül a péntek hajnali, Utah elleni mérkőzésen mutatkozott be, 19 perc alatt 12 pontig jutott.

A HÉT MEGHIBÁSODÁSA

A keleti éllovas Detroit másodikán a negyedik helyen álló Clevelandet fogadta. A mérkőzést hosszabbítás után a hazaiak nyerték, de valószínűleg nem erről marad emlékezet a találkozó. A Little Ceaser Arena hangszórója ugyanis több mint 12 percig folyamatosan szólt. A stadion alkalmazottjai próbálták elnémítani, míg a szurkolók a fülüket befogva védekeztek. A játék olyan hosszan állt, hogy a játékosok már elkezdtek dobálgatni. A kürt elhallgattatására irányuló erőfeszítés végül sikerrel járt, ami a tömeg jóváhagyó üdvrivalgását váltotta ki. A megoldás az lett, hogy az egész rendszert lekapcsolták, és a mérkőzés további részében kézi légkürtöt használtak.

They had to bring out a manual airhorn after the arena horn broke at the Cavs-Pistons game 😅



A HÉT MŰESÉSE

A New York Knicks 25 ponttal legyőzte a San Antoniót, Karl-Anthony Towns 12 pontos, 14 lepattanós dupla duplával segítette a hazaiakat. Egyik támadásánál belemenést fújtak ellene, amikor Victor Wembanyama hátra esett. „223 centiméter és 115 kiló” – reklamált a játékvezetőnél Towns.

A HÉT CSAPATA

Elképesztő formában a Charlotte. A Hornets csütörtök hajnalban 118–89-re kiütötte az enerváltan játszó Bostont, ezzel sorozatban hatodik győzelmét aratta legalább 15 pontos különbséggel. Legutóbb a Golden State Warriors épített ilyen szériát (2017–2018), hosszabbat pedig csupán egyetlen csapat, az 1970–1971-es Milwaukee Bucks hozott össze (8 meccs). A Warriors és a Bucks akkoriban meg sem állt a bajnoki címig.

A Charlotte ettől persze még messze van, de a legutóbbi 21 meccsén elért 16–5-ös mérleg impozáns. A Hornets a 2026-os év elején még 12 győzelemre volt az ötven százalékos mérlegtől, legutóbb a 2021–2022-es idényben volt több győzelmük, mint vereségük. A Hornetsnek idén 21–10-es mérlege van, 20–2-re állnak, amikor egészséges a kezdő ötösük. Sorozatban franchise rekordot jelentő tíz idegenbeli győzelemnél tartanak. A legutóbb a 2015–2016-os idényben rájátszásba jutó Hornets a Miami elleni vereség után 32–32-es mérleggel a tizedik keleten, de mindössze három győzelemre van az ötödik Toronto.

A HÉT FELVETÉSE

LeBron James jövője évek óta szolgáltat folyamatos beszédtémát. Bill Simmons a podcastjében elég vad ötlettel állt elő. „Mi lenne, ha ahelyett, hogy a következő szezonra egyetlen csapattal is szerződést kötne, LeBron valódi búcsúturnét szervezne, és mind a harminc csapattal egyhetes szerződést írna alá? Minden csapat kap egy LeBront, aki kezdőként játszik, és több ezer limitált mezzel kereskednek. New York végre megkapja a knickses LeBront. Minnesota megkapja Ant és LeBron közös csapatát. Miami megkapja a Heat Reunion LeBront. És lehetne folytatni. Nem fog bajnokságot nyerni, bárhová is megy. Miért ne generálhatnánk híreket minden helyi piacon?”

A HÉT HÜLYESÉGE

Nem mindenkinek támadt remek ötlete. A 14 győzelemmel és 50 vereséggel álló Sacramento Kingsnek van a legrosszabb mérlege a ligában. A franchise-rekordot döntő vereségek ellenére a Kings tulaja, Vivek Ranadivé megemelte a következő szezon jegyárait. „Ha nem érsz el ötven százalékos mérleget, akkor nem lenne szabad árakat emelni” – mondta korábban Charles Barkley, és ez tökéletesen ráillik a minden szinten egyre mélyebbre süllyedő Sacramentóra.

A HÉT SZURKOLÓJA

Az előző hét után ezúttal is nagyot kaszált egy szurkoló. A Wizards-mezes férfi előbb egy ziccert, aztán egy büntetőt, majd egy buzzer beater triplát és egy félpályás kosarat is bedobott. A teljesítményéért tízezer dollár volt a jutalma, továbbá az aréna és a Washington-játékosok gratulációja.

A HÓNAP LEGJOBBJAI